Grosse Lawinengefahr: Mehrere Strecken der Matterhorn Gotthard Bahn unterbrochen

In der Nacht auf Donnerstag gab es wieder viel Niederschlag, die Lawinengefahr in den Bergen ist gross. Erste Streckenabschnitte der Matterhorn Gotthard Bahn sind nicht mehr befahrbar.

Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF stuft die Lawinengefahr im Alpenraum grossflächig auf die zweithöchste Stufe 4 ein.

Bereits in der Nacht auf Mittwoch hatte es intensiv geschneit, auch in der Nacht auf Donnerstag gab es «einiges an Niederschlag», wie «Meteonews» am frühen Morgen auf Twitter schreibt. Im Lauf des Tages sollen weitere Schnee- und Regenmengen folgen, wobei die Schneefallgrenze in tiefere Lagen sinkt.

Bild: KEYSTONE

Das hat bereits Folgen für den Bahnverkehr. So sind bereits zwei Streckenabschnitte der Matterhorn Gotthard Bahn wegen Lawinengefahr unterbrochen. Betroffen sind die Strecken zwischen Niederwald und Oberwald sowie zwischen Andermatt und Tschamut-Selva. Wie die Matterhorn Gotthard Bahn schreibt, ist keine Ersatzbeförderung möglich. (agl/ch media)

