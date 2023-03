Bauland ist teuer, Genossenschaftswohnungen selten: Der Verband fordert nun verschiedene Massnahmen. Bild: keystone/watson

«Keine unnötig grossen Wohnungen» – Verband für gemeinnützigen Wohnbau fordert Massnahmen



Rund 50'000 Wohnungen sollen bis 2026 in der Schweiz fehlen. Der Verband Wohnbaugenossenschaften Schweiz forderte am Dienstag Massnahmen, um den gemeinnützigen Wohnbau zu fördern – unter anderem mit einem Vorkaufsrecht. Gegen die Kritik, dass dadurch weniger gebaut würde, wehrt er sich.



Forderungen zu stellen, um die drohende Wohnungsnot in der Schweiz zu bekämpfen, liegt im Trend. Doch speziell bei gemeinnützigem Wohnraum durch Wohnbaugenossenschaften besteht Handlungsbedarf. Denn aktuell dümpelt diese Form an der Grenze zur Bedeutungslosigkeit.

Lediglich fünf Prozent aller Wohnungen in der Schweiz sind gemeinnütziger Wohnraum, wie das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) festhält. «Das ist eindeutig zu wenig, weshalb wir jetzt Massnahmen fordern», sagt Eva Herzog, SP-Ständerätin und Präsidentin von Wohnbaugenossenschaften Schweiz (WBG), dem Verband der gemeinnützigen Wohnbauträger, an einem Sessionsanlass am Dienstag.

Der Verband hat die Mitglieder des Parlaments eingeladen, sich «das Thema Wohnungsnot zuoberst auf die politische Agenda zu setzten», wie WBG in einer Mitteilung schreibt. Am Anlass erschienen sind hauptsächlich Vertreter der gemeinnützigen Wohnbaubranche sowie Mitglieder von linken Parteien und Nationalräte, die dem Mieterverband nahe stehen – weniger Interesse kam von bürgerlicher Seite.

Fast 30 Prozent weniger Baubewilligungen



Einsicht über die aktuelle Lage in der Schweiz gab als erstes Martin Tschirren, Direktor des Bundesamts für Wohnungswesen (BWO). «Obwohl gesamtschweizerisch noch keine Krisensituation herrscht, bewegen wir uns in Richtung einer Wohnungsknappheit», sagte er vor den Anwesenden. Der BWO-Direktor weist auf Berechnungen von Wüest Partner hin, welche bis 2026 von einem Mangel von rund 50'000 Wohnungen in der Schweiz sprechen.



Spricht von einer drohenden Wohnungsnot: Martin Tschirren, BWO-Direktor. Bild: KEYSTONE

Die Hauptfaktoren für die grosse Nachfrage nach Wohnungen sieht Tschirren bei der Zuwanderung und bei der Haushaltsverkleinerung – respektive der demografischen Entwicklung. «Bei der Zuwanderung handelt es sich um die ständige Wohnbevölkerung. Personen mit einem Flüchtlings- oder Asylstatus beeinflussen kurz- bis mittelfristig den Wohnungsmarkt nur beschränkt, da sie zunächst in Kollektivunterkünften untergebracht werden», sagt Tschirren.

«In den letzten fünf Jahren ist die Wohnungsproduktion um knapp 20 Prozent gesunken.»

Zeitweise habe die Haushaltsverkleinerung fast eine wichtigere Rolle bei der Nachfrage gespielt als die Zuwanderung. «Rund zwei Drittel aller Haushalte sind Ein- oder Zweipersonen-Haushalte – Tendenz steigend.»



Der BWO-Direktor kommt neben der Nachfrage auch auf das Angebot zu sprechen: «In den letzten fünf Jahren ist die Wohnungsproduktion um knapp 20 Prozent gesunken.» Noch «weniger rosig» würden die Zahlen bei den Baubewilligungen ausfallen. Von Juni 2016 bis November 2022 hätten diese um knapp 29 Prozent abgenommen. Ende 2022 wurden im vorangehenden Jahr 38'000 Wohneinheiten bewilligt. Die Nachfrage liege jedoch bei gut 50'000, sagt Martin Tschirren. Vor diesem Hintergrund gelte es, das Wohnungsangebot zu erhöhen und, vor allem, mehr preisgünstigen Wohnraum zu schaffen.

«Keine unnötig grossen Wohnungen»

Das ist das Stichwort für Manuela Weichelt. Die Zuger Grüne-Nationalrätin ist Vorstandsmitglied bei Wohnbaugenossenschaften Schweiz. Sie fragte erst kürzlich in einer Interpellation an den Bundesrat, was dieser gegen die Wohnungsnot zu tun gedenke.

Will mehr gemeinnützigen Wohnbau: Nationalrätin Manuela Weichelt. Bild: KEYSTONE

Doch die Antwort der Regierung – man warte lieber ab – war für sie zu wenig. Am Sessionsanlass weibelte Weichelt deshalb vor den Anwesenden, warum man den gemeinnützigen Wohnungsbau unterstützen müsse.

Sie erwähnt den Preisunterschied für eine 3-Zimmerwohnung in Zürich. Bei Genossenschaften liege der Median-Mietpreis dafür bei 964 Franken, bei nicht gemeinnützigen Gesellschaften bei 1713 Franken. Zudem würden Mieter von Genossenschaftswohnungen weniger Wohnfläche benötigen: 36 Quadratmeter pro Person seien es im Vergleich zu 47 Quadratmetern bei nicht gemeinnützigen Wohnungen.

Muss man sich denn mittlerweile schämen, wenn man auf mehr Quadratmetern als der Durchschnittsbürger lebt? «Wir müssen uns bewusst sein, sorgsam mit unseren Ressourcen umzugehen. Das gilt auch für die Anzahl Quadratmeter, die man braucht. Man muss nicht in unnötig grossen Wohnungen leben», sagt die Grünen-Politikerin zu watson.

Auf wie viel Quadratmeter die Nationalrätin selbst wohnt? «Das rechne ich nicht ständig nach, da es sich oft ändert – wenn meine Kinder ein- und ausziehen oder wenn ich einen Untermieter habe. Aber ich schaue, dass immer Leute bei uns wohnen, die nicht zur Familie gehören.» Auch SP-Ständerätin Eva Herzog weiss nicht genau, auf wie viel Quadratmeter sie selbst wohnt. «Unsere Kinder sind am ausfliegen, wir haben eine wechselnde Besetzung im Haus. Aber die Frage, ob wir irgendwann in eine kleinere Wohnung ziehen, kommt», sagt sie zu watson.

Präsidentin von Wohnbaugenossenschaften Schweiz: SP-Ständerätin Eva Herzog. Bild: keystone

«Suchen seit 20 Jahren Bauland»

Das Hauptproblem für das mangelnde Angebot an gemeinnützigem Wohnraum sieht der Verband vor allem bei den teuren Quadratmeterpreisen. «Die Nachfrage ist hoch, doch bezahlbares Land ist rar. Ich selbst kann auch nicht in einer gemeinnützigen Wohnung leben, da meine Genossenschaft seit 20 Jahren Bauland sucht», sagt Manuela Weichelt.

Die Lösung sei «relativ simpel», findet die Nationalrätin. Der Verband fordert vom Bund, dass dieser nicht mehr benötigte Areale für den gemeinnützigen Wohnungsbau zur Verfügung stelle.

Ein Wort fällt während des Sessionsanlasses immer wieder: das Vorkaufsrecht. Damit soll schweizweit der wohnungspolitische Handlungsspielraum der Gemeinden erweitert werden. Aktuell werden bereits zwei unterschiedliche Varianten in den Kantonen Genf und Waadt angewendet, eine Initiative der SP im Kanton Zürich ist eingereicht.

In Zürich sollen dadurch Gemeinden bei Verkäufen von Grundstücken und Bauland vorab informiert werden – um diese bei Interesse selbst zu erwerben. Im Kanton Waadt muss eine «Wohnungsnot» herrschen, um das Vorkaufsrecht anwenden zu können. Das heisst, es braucht eine Leerwohnugnsziffer von unter 1,5 Prozent. Die erworbene Liegenschaft muss danach für den Bau von gemeinnützigem Wohnraum verwendet werden.

Im Kanton Waadt wird bereits ein Vorkaufsrecht angewendet: Lausanne, Kantonshauptort. Bild: KEYSTONE

Im Kanton Genf gibt es das Vorkaufsrecht bereits seit 1978. Im Gegensatz zur Waadt oder den Plänen in Zürich können Behörden in Genf zudem eine Liegenschaft zu einem tieferen Preis kaufen, wenn ihnen der abgemachte Preis als übermässig erscheint.

Gemeinden finanziell unterstützen

Statt dieser Massnahme mit der Preiseinmischung setzt Manuela Weichelt auf einen sogenannten «Landerwerbsfonds» des Bundes, welcher die «Gemeinden finanziell beim Kauf unterstützen» solle.

Städte oder Gemeinden können so die Liegenschaften einfacher kaufen und sie gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften für den Bau übergeben.

«Viele Immobilien oder Bauflächen werden zu Preisen angeboten, die für gemeinnützige Wohnbauträger nicht erschwinglich sind. Zinsgünstige Darlehen reichen dafür nicht. Wir müssen laut über einen A-fonds-perdu-Beitrag nachdenken», fordert die Nationalrätin. Damit wäre gemeint, dass die Gemeinden Investitionsbeiträge erhalten, auf deren Rückzahlung die öffentliche Hand von vornherein verzichtet.

Kritisiert das Vorkaufsrecht: Patrick Frost, CEO Swiss Life Gruppe. Bild: KEYSTONE

An die Wirkung des Vorkaufsrechts glauben aber nicht alle. Swiss Life-CEO Patrick Frost kritisierte in der «NZZ am Sonntag», dass die Konsequenz eines Vorkaufsrechts sei, dass noch weniger gebaut werde. Manuela Weichelt kann diese Kritik nicht nachvollziehen: «Wenn Gemeinden mehr kaufen können, können sie mehr Baufläche an Genossenschaften weitergeben, dementsprechend wird es mehr gemeinnützige Wohnungen geben.»

Das Vorkaufsrecht ist umstritten, der geforderte «Landerwerbsfonds» wird es erst recht sein. Glaubt der Verband überhaupt an die Umsetzung der Forderungen? «Ich denke, ein nationales Vorkaufsrecht wird eines Tages umsetzbar sein. Spätestens dann, wenn immer mehr Politikerinnen und Politiker merken, dass auch ihre eigenen Kinder keinen bezahlbaren Wohnraum mehr finden», sagt Weichelt. Dann würde ein Umdenken stattfinden.