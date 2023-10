Illegale Anbieter von Arzneimitteln hacken und missbrauchen legale Schweizer Websites

Im Rahmen der internationalen Aktionswoche kontrollierten die Schweizer Behörden in der Poststelle Zürich-Mülligen zudem rund 900 Sendungen. 230 davon enthielten gefälschte und illegal importierte Arzneimittel. Über die Hälfte dieser Sendungen kam aus Indien und osteuropäischen Ländern. 51 Prozent enthielten Erektionsförderer und knapp ein Viertel Psychopharmaka und Betäubungsmittel. (sda)

67 Webmaster von derart gehackten Seiten forderte das Heilmittelinstitut zur Korrektur auf. Ausserdem löschten ausländische Anbieter nach einer Intervention von Swissmedic über 200 Angebote, die in der Schweiz illegal sind.

Die Schweiz nahm an der von Interpol koordinierten Operation Pangea XVI gegen illegalen Onlinehandel mit Arzneimitteln teil. Im Zuge der einwöchigen Aktion schlossen die Behörden der 89 beteiligten Länder 1300 Websites und stellten illegale und gefälschte Arzneimittel für 7 Millionen US-Dollar sicher, wie Swissmedic am Dienstag mitteilte.

Illegale Anbieter von Arzneimitteln missbrauchen legale Schweizer Websites, um ihre Ware via Internet zu verkaufen. Das ist dem Heilmittelinstitut Swissmedic im Rahmen einer internationalen Aktion gegen gefälschte und illegal importierte Arzneimittel aufgefallen.

In sämtliche Statistiken sind die Kinder eingerechnet.

