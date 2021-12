Änderungsvorschläge zum Mietrecht: Untermiete soll erschwert werden

Sowohl HabitatDurable also auch der MV kritisieren, dass dies die Rechte der Mietenden weiter beschneiden würde. «Die Kündigung aus Gründen von Eigenbedarf der Vermieterschaft wird bereits weithin akzeptiert, auch zum Nachteil von schwierigen personellen oder familiären Situationen der Mieterschaft», schreibt der MV.

Auch an der Zweijahresfrist übt der MV Kritik. Diese sei in vielen Zusammenhängen sowohl für Mieter als auch für Untermieter zu kurz. Eine solche Frist würde zudem die Wirtschaftsfreiheit und die Handels- und Gewerbefreiheit beeinträchtigen.

Der MV ist zudem strikt dagegen, dass das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Vereinbarung ein Grund für eine ausserordentliche Kündigung darstellen kann. Der Hauseigentümerverband (HEV) dagegen findet, dass damit klare Verhältnisse geschaffen würden, die Beweislage in einem Verfahren erleichtere und zu Rechtssicherheit führe. Dies sei im Interesse aller redlich handelnden Parteien.

Dieses Ziel werde durch die vorgeschlagen Massnahme nicht erreicht, kritisiert hingegen der Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz (MV). «Da sie nur die Mieterschaft betrifft, also nur einen Teil des Angebots, kann diese Bestimmung nicht als Massnahme zur Bekämpfung des gesamten Phänomens angesehen werden.»

Zudem kann der Vermieter die Untervermietung unter bestimmten Umständen verweigern. Missbräuchliche Bedingungen bei der Untervermietung oder eine Dauer von mehr als zwei Jahren muss der Vermieter nicht akzeptieren. In ihrem erläuternden Bericht erklärt die Kommission, dass damit die vollständige oder teilweise Untervermietung über kommerzielle Plattformen wie Airbnb eingeschränkt werden solle.

Die Untermiete von Wohnungen soll erschwert, Kündigung wegen Eigenbedarfs erleichtert werden. Drei entsprechende Änderungsvorschläge für das Mietrecht sind bis Montag in der Vernehmlassung. Die Vertreter der Vermieter zeigen sich teilweise zufrieden, der Mieterverband bemängelt dagegen einen geringeren Schutz der Mieterrechte.

Die Änderungsvorschläge zum Mietrecht sind in Vernehmlassung umstritten.

Die Änderungsvorschläge zum Mietrecht sind in Vernehmlassung umstritten. Bild: KEYSTONE

