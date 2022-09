Nachfrage nach Bargeld steigt – wegen Krisenangst

Die derzeit hochgehenden Sorgen um eine Energiekrise führen auch zu einer verstärkten Nachfrage nach Bargeld. Die Raiffeisenbanken stellten dies derzeit klar fest, sagte Raiffeisen-Schweiz-CEO Heinz Huber an einer Veranstaltung.

Offenbar steige wegen der drohenden Energiekrise nicht nur die Nachfrage nach Taschenlampen oder Batterien: «Wenn es kritisch wird, beziehen die Leute auch Bargeld», sagte Huber am Donnerstag am FuW-Forum «Vision Bank» in Zürich.

Ein 5-Fränkler. Bild: KEYSTONE

Bestätigt wurde diese Beobachtung auch von Bruno Thürig, Präsident des Verbands Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB). Als weiteren Trend stellten die Kantonalbanken zudem fest, dass auch Gold vermehrt nachgefragt werde: «Gerade auch kleine Goldmengen werden wieder gekauft», so Thürig.

Grundsätzlich zufrieden zeigten sich die Vertreter der Inlandbanken mit dem absehbaren Ende der Negativzins-Ära. «Das Geld hat wieder Wert und das ist eine gute Nachricht», sagte VSKB-Präsident Thürig. Heute gebe es Auszubildende in den Banken, die positive Zinsen gar nicht mehr kennen würden, wurde er vom Raiffeisen Schweiz-Chef unterstützt.

(yam/sda/awp)