SIX ernennt Bjørn Sibbern zum neuen CEO

Der Verwaltungsrat der Börsenbetreiberin SIX hat Bjørn Sibbern per Anfang 2025 zum neuen CEO ernannt. Der bisherige SIX-Chef Jos Dijsselhof verlässt das Unternehmen und nimmt einen neuen Job im Nahen Osten an.

Mehr folgt in Kürze ...

(sda/awp)