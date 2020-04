So gehen wir demnächst zum Coiffeur, in die Kosmetik oder zur Physio

Coronavirus: Diese Grafik zeigt unseren Fortschritt auf dem steinigen Weg zur Normalität

Der Bundesrat hat am 16. April Lockerungen für den Coronavirus-Lockdown in der Schweiz angekündigt. So sollen ab dem 27. April bis hin zum 8. Juni gestaffelt die Geschäfte, Schulen und Universitäten öffnen dürfen. Ob diese Lockerungen aber tatsächlich stattfinden, hängt von einer einzigen Zahl ab: den Neuansteckungen.

Um also einschätzen zu können, ob wir tatsächlich am 27. April mit den Lockerungen beginnen können und ob wir bis am 8. Juni wieder einen Grossteil unserer Normalität …