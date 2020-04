Sport

Coronavirus

Corona: Wie lange sich Hobby-Sportler noch (mindestens) gedulden müssen



Bild: KEYSTONE

Wie lange sich Hobby-Sportler noch (mindestens) gedulden müssen

Bei der Verkündung der Lockerungs-Massnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie hat sich der Bundesrat nur vage zum Sport geäussert. Nun teilte das Bundesamt für Sport (BASPO) mit, dass es eine ganzheitliche Strategie für die Lockerung der Massnahmen im Sport erarbeitet und das Konzept am 13. Mai dem Bundesrat unterbreitet.

Der Bundesrat und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) könnten Lockerungen, die auch den Sport betreffen, zwar bereits in den nächsten Tagen beschliessen. Frühestens ab dem 11. Mai wird es aber möglich sein, dass einzelne Freizeit- und Sporteinrichtungen wieder öffnen. Derzeit sieht es also danach aus, als müssen sich sowohl Profi- als auch Amateursportler weiter gedulden.

Mehr zum Coronavirus

– Die Masken erreichen unseren Alltag – doch woher sollen sie kommen?

– Suchst du eine «100 Prozent schweizerische» Alternative zu Zoom und Skype? Hier kommt sie

– Coronavirus aus chinesischem Labor? Ein neuer Sündenbock für Trump



«Das Konzept soll aufzeigen, wie im Rahmen der nach wie vor geltenden, übergeordneten Schutzmassnahmen Sporttrainings, -Wettkämpfe oder Freizeitsport wieder stattfinden können», schreibt das BASPO. Zu den übergeordneten Massnahmen gehören etwa die Abstandsregeln und das Verbot von Ansammlungen mit mehr als fünf Personen.

Fussballer dürfen nicht im Team trainieren

Involviert in die Erarbeitung der Exit-Strategie im Sport werden auch Swiss Olympic sowie Vertreter von Sportverbänden und Ligen. «Gemeinsam werden wir an der Umsetzung der Exit-Strategie weiterarbeiten, damit der Sport bereit ist, wenn die ersehnten Lockerungen auch in unserem Bereich eintreten», sagte Jürg Stahl, der Präsident von Swiss Olympic, bereits gestern.

Auf verbindliche Bestimmungen hofft nicht zuletzt die Swiss Football League (SFL), die ihre Saison gerne noch beenden möchte. Damit wieder Super-League-Partien – in einem ersten Schritt wohl unter Ausschluss der Öffentlichkeit – stattfinden können, müssen die Klubs aber zuerst geordnet trainieren können. Für ein Mannschaftstraining ist eine Lockerung oder eine Ausnahmegenehmigung für die Abstandsregeln nötig. Gemäss dem Bundesrats-Beschluss vom Donnerstag ist eine Öffnung diesbezüglich aber erst in einer sogenannt dritten Phase ab dem 8. Juni vorgesehen. (ram/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne Watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 5.00 CHF 10.00 CHF 15.00 Nicht mehr anzeigen

So kam das Coronavirus in die Schweiz – eine Chronologie world of watson – The 7 Ficking Steps Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter