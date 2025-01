«Sollten sich die Befürchtungen bewahrheiten, wird die Situation für einige Händler in der Schweiz existenzbedrohend und eine neue Konsolidierungswelle könnte ausgelöst werden», wird Dagmar Jenni, Direktorin der Swiss Retail Federation, in der Mitteilung des Verbands zitiert. Die Herstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen für alle Anbieter auf dem Schweizer Markt sei daher essenziell.

Regierungskrise in Österreich: Koalition von rechter FPÖ mit ÖVP bahnt sich an

«Ausgewählte Vorstellungen»: Mike Müller und Viktor Giacobbo feiern Manegen-Comeback

Der Circus Knie präsentiert ab dem 7. März 2025 seine neue Show. Wieder mit dabei: die Komiker Mike Müller und Viktor Giacobbo.

Nach dem Grosserfolg 2019 im Jubiläumsprogramm kehrt der Grenchner Komiker und Schauspieler Mike Müller mit neuen Sketchen in allen Abendvorstellungen in der Deutschschweiz in die Manege des Circus Knie zurück. Wie der Zirkus am Montagvormittag mitteilt, wird an ausgewählten Spielorten auch Viktor Giacobbo sein Comeback im Sägemehl geben.