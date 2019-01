Schweiz

In Davos geht die Angst um: Kommt das WEF nach Zürich?



In Davos geht die Angst um: Kommt das WEF nach Zürich?

Dank dem World Economic Forum (WEF) ist Davos ein bekannter Kongressort. Doch nun kommt das für Davos äusserst wichtige Kongressgeschäft unter Druck, wie die «SonntagsZeitung» schreibt.

Unweit der Start- und Landepisten des Flughafens in Kloten entsteht auf der grössten Baustelle der Schweiz «The Circle». Das Riesenprojekt beinhaltet neben Büros und Geschäften auch zwei Hyatt-Hotels mit insgesamt 550 Zimmern und Kongressräume mit einer Kapazität für bis zu 2500 Personen. Die Eröffnung ist für nächstes Jahr geplant.

Konkurrenz für Davos

­Damit mischt schon bald ein zusätzlicher Anbieter im weltweiten Kongress- und Seminarmarkt mit. Bei den Davoser Hoteliers geht ob der Pläne aus Zürich die Angst um. «‹The Circle› wird hier als Gefahr gesehen», sagt Hans Fopp, Direktor und Besitzer des Hotels Parsenn.

Ähnlich sieht das auch Ernst Wyrsch, Präsident von Hotelleriesuisse Graubünden. Wegen immer mehr Vorschriften und Einschränkungen spiele die Erreichbarkeit eines Ortes eine zunehmend wichtigere Rolle – es werde schwieriger, zu begründen, warum ein Anlass in Davos stattfinden soll.

Wegen der langjährigen Tradition sieht Wyrsch das WEF im Wintersportort dennoch nicht gefährdet, wie die «SonntagsZeitung» berichtet. Allerdings könnte «The Circle» mit seiner Nähe zum Flughafen Zürich für andere Veranstaltungen eine «ernsthafte Konkurrenz» darstellen.

Auch Reto Branschi, Direktor der Tourismusorganisation Destination Davos Klosters, glaubt nicht, dass das WEF nach Zürich umzieht. Er stimmt aber Wyrsch zu: Gerade bei kleineren Kongressen könnte «‹The Circle› zu einem bedeutenden Mitbewerber werden».

Hoteliers unter Druck

Laut Raffaela Stelzer, Sprecherin des Flughafens Zürich, haben die Hyatt Hotels bereits mehr als 30 Anfragen für Kongresse entgegengenommen – obwohl «The Circle» erst nächstes Jahr seine Türen öffnet. So planen Unternehmen und Organisationen aus dem In- und Ausland Veranstaltungen in Flughafennähe.

In Davos wird sich der Wettbewerb mit Sicherheit weiter verschärfen. Bereits heute bieten Vier- und Fünfsternehotels ihre Zimmer ausserhalb der WEF-Tage zu vergünstigen Preisen an. Damit nimmt die Konkurrenz für Hotels in der Mittelklasse zu.

Doch nicht nur die neuen Kongressräumlichkeiten in Zürich bereiten den Davoser Hoteliers Kopfschmerzen. Auch die Betreiber des Sawiris-­Resorts in Andermatt UR und der Bürgenstock-Hotels oberhalb des Vierwaldstättersees wollen Geschäftskunden anlocken.

Und wie steht es um die Kongress- und Seminartarife in Davos, falls die Hotelpreise sinken? Branschi betont, dass man sich auf keinen Preiskampf einlassen werde. «Das wird unsere Preise nicht unter Druck bringen», zitiert die «SonntagsZeitung». (vom)

