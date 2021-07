Schweiz

Wirtschaft

Klimaziele verfehlt: Schweizer CO2-Abgabe steigt 2022 automatisch an



Klimaziele verfehlt: Schweizer CO2-Abgabe steigt 2022 automatisch an

Ab 2022 kostet die CO2-Abgabe neu 120 statt 96 Franken pro Tonne CO2.

Die CO 2 -Emissionen aus Brennstoffen verharrten 2020 fast auf dem gleichen Niveau wie im Jahr zuvor, wie das Bundesamt für Umwelt (Bafu) am Mittwoch mitteilte. Sie gingen zwar im Vergleich zum Referenzjahr 1990 um 31 Prozent zurück.

Ab 2022 kostet die CO 2 -Abgabe jedoch neu 120 statt 96 Franken pro Tonne CO 2 . Der Automatismus spielt, weil die Emissionen aus der Verbrennung von Heizöl und Erdgas allgemein zu wenig schnell sinken.

Das ist aber zu wenig, um die automatische Erhöhung der CO 2 -Abgabe zu verhindern. Laut dem in der geltenden CO 2 -Verordnung festgelegten Verminderungsziel müssten es 33 Prozent weniger sein. Deshalb steigt die Abgabe am 1. Januar 2022 automatisch von derzeit 96 auf 120 Franken pro Tonne CO 2 .

Zwei Drittel der Abgabe fliessen gemäss Mitteilung zurück an die Bevölkerung und die Wirtschaft. Jede in der Schweiz lebende Person erhalte im laufenden Jahr 87 Franken.

Die CO 2 -Abgabe wird seit 2008 auf fossilen Brennstoffen wie Heizöl oder Erdgas erhoben. Sie wird automatisch erhöht, wenn die in der geltenden CO 2 -Verordnung festgelegten Zwischenziele nicht erreicht werden. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Braunalgen verpesten Meere von der Karibik bis nach Afrika 1 / 11 Braunalgen verpesten Meere von der Karibik bis nach Afrika quelle: ap/ap / israel leal Klimademo in Bern - Polizei wendet sich an Demonstranten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter