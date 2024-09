Zurückhaltende Konsumstimmung bei Schweizer Bevölkerung

«In vielen Detailhandelssegmenten liegen die Preise allerdings nach wie vor deutlich über den Niveaus von 2019», heisst es weiter. Als Beispiel führen die Experten Möbel an. Während die Nominallöhne von 2019 bis 2023 im Schnitt um rund 3,3 Prozent zunahmen, seien die Preise von Möbeln im gleichen Zeitraum um mehr als 10 Prozent gestiegen. (sda/awp/kek)

Auf der anderen Seite sei die Inflation derweil zurückgegangen. So habe die Teuerung im Food-Bereich im Vergleich zum Vorjahr unter 1 Prozent gelegen. Im Non-Food-Bereich seien die Preise im Vorjahresvergleich sogar rückläufig gewesen.

Und auch die Aussichten für die Händler in den weiteren Monaten sind laut der UBS eher trüb. Vor allem der überdurchschnittliche Anstieg der Krankenkassenprämien belaste das verfügbare Haushaltseinkommen und trage zur schlechten Konsumstimmung bei.

Nach einer Stagnation im ersten Quartal seien die nominalen Umsätze im zweiten Quartal zurückgegangen, heisst es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie der UBS. Kumuliert stehe der nominale Detailhandelsumsatz bislang im Minus.

Der Anteil leerer Wohnungen geht weiter zurück. Schweizweit liegt die Leerwohnungsquote bei 1,08 Prozent. In einzelnen Gemeinden ist die Lage noch prekärer.

Wer in der Schweiz eine neue Wohnung sucht, hat es immer schwerer. Zum vierten Mal in Folge ist die Leerwohnungsziffer gesunken. Neu beträgt sie noch 1,08 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstagmorgen mitteilte (Vorjahr: 1,15 Prozent). Das entspricht 51'974 Leerwohnungen, das sind 2791 weniger als noch 2023.