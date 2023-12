Das Reddit-Logo auf einem Smartphone. Bild: Shutterstock

Dieser Reddit-User legt seine Finanzen offen – so viel hat er 2023 ausgegeben

Auf der Online-Plattform Reddit hat ein in der Schweiz wohnhafter User seine Finanzen dieses Jahres veröffentlicht – und das sehr detailliert. Der Nutzer, der sich N3XT191 nennt, zeigt im Subreddit (so heissen thematische Untergruppen auf Reddit) «Switzerland» seine Einkünfte und Ausgaben. Denen, die die Auflistung nicht verstehen oder Zweifel anmelden, steht er in den Kommentaren Rede und Antwort.

Unter seinem Post führt N3XT191 die Ausgaben und seine Lebenssituation weiter aus: Er sei gerade erst 25 Jahre alt geworden und lebe gemeinsam mit seiner Freundin ausserhalb von Zürich. Sein Job als Entwickler und IT-Berater bringe ihm einen Lohn von 85'000 (brutto) plus Bonus ein – nicht zu vergessen, das Generalabonnement für die erste Klasse, das ihm vom Arbeitgeber bezahlt wird.

21'310 zur Seite gelegt

Auf den Franken genau gibt der mitteilungsfreudige Nutzer sein Brutto- und Nettoeinkommen und seine weiteren Einkünfte an. Steuern hat N3XT191, der in einer 70-Quadratmeter-Wohnung lebt, 6724 Franken bezahlt. Da er einen neuen Job angefangen habe, sei dies aber noch kein finaler Betrag, erklärt der Nutzer in den Kommentaren.

Weiter listet er auf, wie viel er unter anderem für Wohnen, Versicherungen und Steuern ausgegeben und auch wie viel er zur Seite gelegt hat. 21'310 Franken konnte er 2023 sparen, weitere 12'306 Franken fliessen in die Altersvorsorge.

Auch Spass-Kosten aufgeschrieben

Auch die Kategorie «Spass» fehlt nicht: Hobbies, Ferien, Bücher, Geschenke, Internet und Abos lässt sich der Nutzer etwa 12'000 Franken kosten. 1106 Franken gibt er allein für Bücher aus.

Wie er den Überblick über seine Finanzen behalte, wird N3XT191 von einem anderen Reddit-Nutzer gefragt. Die Antwort:

«Exportieren meiner E-Banking- und Kreditkartendaten, Importieren in eine Excel-Datei, manuelles Zuordnen aller Transaktionen. Manuelles Hinzufügen von Bargeldtransaktionen.»

Lediglich 962 Franken unter den Gesamtausgaben kann (oder will) er nicht zuordnen, sie sind als «Andere/Unbekannt» vermerkt.

Die meisten Kommentareschreibenden bewerten die Auflistung positiv, fragen den Nutzer nach Tipps und gratulieren ihm zur Darstellung. Andere scheinen ob der akribischen Buchhaltung eingeschüchtert zu sein. Und fragen stattdessen nach Buchempfehlungen.

