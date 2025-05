Diese Kantone würden am meisten unter den US-Zöllen leiden

Durch den Wegfall der Zollbefreiung der Pharmaindustrie ist nämlich der Kanton Basel-Stadt mit den globalen Playern Roche und Novartis plötzlich am stärksten von den Zöllen betroffen. Dicht dahinter folgt Schaffhausen mit Johnson & Johnson als einem der wichtigsten Arbeitgeber des Kantons und einer der grössten pharmazeutischen Produzenten in der Schweiz. (dab/sda/awp)

Wüest Partner hat entsprechend dazu in einem zweiten Szenario den momentan geltenden US-Zoll-Standardtarif von 10 Prozent auch auf Pharmaprodukte angewendet. Und dann sieht die Rangliste schon ganz anders aus.

Was, wenn die Zölle für Pharmaprodukte kommen?

Ganz anders sieht es laut der Studie im Kanton Basel-Stadt oder in Aargau aus – wenn auch noch mit einem grossen Fragezeichen. Hier sei die Pharmaindustrie, die derzeit (noch) von US-Zöllen ausgenommen ist, so prägend, dass nur ein geringer Teil der Wertschöpfung den US-Zöllen ausgesetzt sei.

Welche Kantone kommen am besten davon?

Dahinter folgt Obwalden , mit einer starken Hightech- sowie Lebensmittel- und Kunststoffindustrie, gefolgt von Solothurn , dank bedeutender Maschinen- und Metallverarbeitung sowie Appenzell Innerrhoden mit einem bedeutenden Anteil an Elektro- und Maschinenindustrie.

Im Kanton Jura ist es die dort angesiedelte Uhren- und Präzisionsmaschinenindustrie, die mit den USA einen zentralen Absatzmarkt hat. Mit über 20 Prozent der Beschäftigten in zollbetroffenen Branchen weise der Kanton den höchsten Anteil aller Kantone auf, so Wüest Partner.

Dass der Innerschweizer Halbkanton am stärksten von US-Zöllen betroffen ist, hat laut den Studienautoren einen einfachen Grund: Die Pilatus Flugzeugwerke mit Sitz im Nidwaldner Hauptort Stans.

Die Kantone Nidwalden und Jura wären am stärksten von den US-Zöllen betroffen, kommt das Beratungsunternehmen Wüest-Partner in einem am Freitag veröffentlichten Studie zum Schluss.

Auch wenn noch nicht alles in Stein gemeisselt ist: Die neuen US-Einfuhrzölle auf Industriegüter und Rohstoffe dürften die Schweizer Wirtschaft insgesamt hart treffen. Einige Kantone und Regionen leiden besonders stark. Eine Übersicht.

