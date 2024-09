Bald ein Fall fürs Museum: Die gedruckten Kaffee-Sammelkarten von Valora. Bild: Benjamin Weinmann

Stempel-Stopp für Kaffee-Kunden: Valora schafft die gedruckten Treuekarten ab

Der Kioskkonzern bietet künftig keine Print-Sammelkarten mehr an, verspricht im Gegenzug aber eine Verbesserung.

Benjamin Weinmann / ch media

Ein Kaffee, ein Stempel – so lautet die einfache Gleichung für die Kundschaft, die sich in einem Valora-Shop den Koffein-Kick gönnt, sei es bei Caffè Spettacolo, Avec oder bei einem K-Kiosk. Voraussetzung ist allerdings, dass man stets die entsprechende Sammelkarte dabei hat, um sie an der Kasse beim Bezahlen zücken zu können. Der Antrieb ist die Belohnung. Denn der siebte Kaffee ist gratis.

Je grösser der Durst nach Take-Away-Kaffee ist, desto dicker dürfte bei vielen Pendlerinnen und Pendler das Portemonnaie sein, um alle Treuekarten der Lieblingsbaristas griffbereit zu haben. Doch für alle Printkarten-Nostalgiker hat Valora schlechte Nachrichten. Die gedruckte Kollektion fällt künftig weg: «Im Sinne der Nachhaltigkeit arbeiten wir daran, die physischen Stempelkarten durch die digitale Lösung zu ersetzen», bestätigt Valora-Sprecher Maximilian Schenner entsprechende Informationen von CH Media.

Beim K-Kiosk und den Avec-Shops sei die Stempelkarte bereits in die entsprechende App integriert worden, sagt Schenner. «Einzelne andere Filialen verbrauchen möglicherweise noch Restbestände der physischen Karten.»

Der Gratis-Kaffee kommt früher

Beim Kioskkonzern, der seit 2022 dem mexikanischen Handelsriesen Femsa gehört, betont man die Vorteile durch die App-Ablösung. Diese biete nebst dem Treue-System auch Coupons, Gewinnspiele und Sonderangebote, sagt der Sprecher. Zudem ist bei der digitalen Karte bereits der sechste und nicht erst der siebte Kaffee gratis.

Wie viele Kundinnen und Kunden heute noch eine Print-Karte haben, verrät Schenner nicht. Für die sammelfreudigen Nostalgiker hat die digitale Wachablösung zumindest den Vorteil, dass es im Portemonnaie bald wieder etwas mehr Platz hat.