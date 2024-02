In Bern wird am meisten Pizza bestellt – Italien wäre entsetzt über den Favoriten

Mehr «Schweiz»

Für viele Pizza-Liebhaber:innen wird diese Nachricht schwer zu schlucken sein: Die Berner lieben Pizza Hawaii. In unserer Hauptstadt wird keine andere Pizza so oft bestellt. Das hat Uber Eats in einer Mitteilung bestätigt. Die Lieferkette existiert seit vier Jahren in Bern. Dabei sei das vergangene Jahr ein Rekordjahr gewesen.

Die Lieblingspizza der Bernerinnen und Berner.

Jede 16. Bestellung beinhaltet die neapolitanische Spezialität. Verglichen mit den grössten Schweizer Städten ist Bern die Pizza-Hauptstadt. Hier werden also am meisten Pizzen von Uber Eats ausgeliefert. Die drei beliebtesten:

Pizza Hawaii Pizza Tonno eine Kombination aus Gorgonzola und Birne

Mehr Pizza Hawaii: Die Stimmung in Italien droht zu kippen – der Grund dafür ist eine Pizza mit Ananas

Am liebsten essen Bernerinnen und Berner aber Burger. Letztes Jahr wurden mehr als 30'000 solche Fast-Food-Gerichte bei Uber-Eats bestellt.

Am liebsten essen Bernerinnen und Berner Burger. Bild: shutterstock

Wie stehen wir zur Liebglingspizza von Bern? In China ist ein Sack Reis umgefallen. Einfach nur peinlich. Was soll diese Frage? Ich mag Pizza Hawaii. Wo bleibt die Sonne heute?????

Uber Eats liefert weitere, interessante Zahlen: Eine Person hat den Essenslieferdienst in Bern vergangenes Jahr besonders oft in Anspruch genommen: Ganze 325 Mal brachte Uber Eats Essen zum gleichen Kunden oder zur gleichen Kundin. Die grösste Bestellung, die in Bern im Jahr 2023 ausgeliefert wurde, hatte einen Wert von 538 Franken. In der Bestellung beinhaltet waren diverse Burger, Falafel und Pasta-Gerichte.

(aya)