Spektakuläre Wolken über dem Tessin – das steckt dahinter

Mehr «Schweiz»

Tessinerinnen und Tessiner durften am Freitagnachmittag ein besonderes Naturspektakel beobachten. An manchen Orten des Kantons waren aussergewöhnliche Wolken zu sehen – diese waren nicht weiss, sondern leuchteten in verschiedensten Farbtönen.

Bei diesen Wolken handelt es sich um sogenannte polare Stratosphärenwolken – umgangssprachlich auch Perlmuttwolken genannt. Diese treten nicht in Höhen wie die bei uns häufigeren Wolken auf, sondern in der Stratosphäre – also mehr als 20 Kilometer über der Erde.

Perlmuttwolken entstehen erst bei Temperaturen unter -80 Grad, weshalb sie hierzulande äusserst selten sichtbar sind. Wie der Name polare Stratosphärenwolken schon sagt, kommen sie vor allem in den Polargebieten vor. In Nordnorwegen, Alaska oder Island, wo das Phänomen häufiger sichtbar ist, können Perlmuttwolken laut SRF Meteo an rund 10 Tagen pro Jahr bestaunt werden.

Die besondere Färbung der Wolken hängt mit dem geringen Wasserdampfgehalt in der Stratosphäre zusammen. Dies führt dazu, dass sich die Wolken in der Stratosphäre anders zusammensetzen, nämlich aus Kristallen von Schwefelsäure oder Salpetersäure. In diesen Kristallen entsteht eine Beugung des Sonnenlichts und löst damit ein sogenanntes Irisieren aus – also das Schimmern in verschiedenen Farben.

(dab)