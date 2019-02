Schweiz

Vornamenstatistik in der Schweiz: Maria und Daniel top



So heisst (mit grosser Wahrscheinlichkeit) dein Nachbar

Heissen deine Nachbarn Maria oder Daniel? Die Chancen stehen gut, denn diese Vornamen sind am häufigsten vertreten in der Schweiz.

Ein Datensatz der Schweizerischen Post gibt Einblick in die fünf häufigsten Vornamen pro Postleitzahl und Geschlecht.

Der häufigste Vorname jeder Region

Bei den Damen gibt es eine klare Gewinnerin: Die unantastbare Nummer eins in ganzen 939 Postleitzahlgebieten ist der Name Maria (auf der Karte in Hellblau). Danach folgen mit jeweils knapp unter 200 Gebieten die Namen Ursula, Sandra, Ruth und Claudia.

Methodik und Datenquelle Die Daten stammen vom Open Data Portal der Schweiz. Bei einigen kleineren Postleitzahlgebieten konnten aus Gründen der Privatsphäre keine Angaben zu den häufigsten Vornamen gemacht werden, sie bleiben auf der Karte hellgrau.



Wenn mehrere Vornamen auf Platz 1 eines Gebietes lagen, haben wir uns der Lesbarkeit halber für einen Namen entschieden. Die Verteilung nach einzelnen Namen findest du in den Slideshows weiter unten im Artikel.

Peter ist bei den Herren die Nummer eins: Insgesamt in 762 Postleitzahl-Gebieten – vorwiegend in der Region Zürich, Aargau, Solothurn und Basel – ist er der häufigste männliche Vorname in einem Postleitzahlgebiet. Daneben 458-mal Rang 1 erreicht der Name Daniel. Nach Thomas und Hans folgt mit Michel der erste eindeutig französische Name (in der Grafik orange).

Verteilung der beliebtesten Frauennamen

«Maria» findet im italienischen, jedoch auch französischen und deutschen Sprachgebiet Anklang. Es ist also wenig erstaunlich, dass der Name über die gesamte Schweiz in den Top 5 erscheint.

Namen wie Ursula oder Ruth sind hingegen klar der Deutschschweiz zuzuordnen. Sandra und Claudia schaffen es ebenfalls teilweise über die Sprachgrenzen hinaus.

Dunkelblau steht jeweils für Rang 1, bei gelb reichte es noch für Rang 5. Ist ein Gebiet grau, erscheint der Name nicht in den Top 5 der häufigsten Vornamen (siehe Infobox).

Im Datensatz der Post finden sich die häufigsten Vornamen pro Postleitzahl, jeweils sowohl weiblich als auch männlich, zur Verfügung. Ist ein Gebiet in der folgenden Grafik also grau, heisst das nicht, dass der entsprechende Name dort gar nicht vor kommt, sondern lediglich, dass er es in dieser Region nicht in die Top 5 der häufigsten Namen geschafft hat.



Auch die Anzahl Vorkommnisse in der Legende bezieht sich lediglich auf die Postleitzahlgebiete, in denen es der Name in die Top 5 geschafft hat. Die Vorkommnisse in den anderen Regionen fehlen im Datensatz der Post.



Verteilung der beliebtesten Männernamen

Bei den Männern schafft es Daniel dank seiner Beliebtheit im deutsch- und französischsprachigen Raum auf Platz 1. Peter ist zwar vorwiegend in der Deutschschweiz zu finden, hat aber eine solche Dominanz, dass es trotzdem für Platz 2 reicht.

Interessant ist der Name Hans: Ihm ist eine klare Beliebtheit in ländlichem Gebiet anzusehen.

Häufigste Männernamen nach PLZ

