Chihuahua und Labrador sind die beiden beliebtesten Hunderassen in der Schweiz. Bild: Shutterstock

Das sind die Schweizer Hunde-Hotspots – so viele leben in deiner Gemeinde

In der Schweiz leben über eine halbe Million Hunde – und es werden immer mehr. Wo die meisten dieser Vierbeiner leben, woher sie kommen und wie sie heissen, zeigt ein Blick in die Datenbank der Schweizer Tier-Datenspezialisten von Identitas.

Der Hund ist der beste Freund des Menschen und in der Schweiz hinter der Katze das zweitbeliebteste Haustier. Gemäss der Schweizer Tierdatenbank Identitas lebten Ende 2022 555'340 Hunde in der Schweiz. Im Gegensatz zu Katzen sind Hunde in der Schweiz registrierungspflichtig, weshalb die Daten eine viel grössere Aussagekraft haben als beim häufigsten Haustier. Katzen sind hierzulande aktuell knapp unter 710'000 Tiere registriert, die Hauskatzen-Population wird aber auf rund zwei Millionen geschätzt.

Daten und Quellen Für gewisse Tierarten (darunter auch Hunde) gilt in der Schweiz eine gesetzliche Registrierungspflicht. Die Kantone sind verpflichtet, sämtliche Hundehaltungen zu erfassen und die Daten in die von Identitas entwickelte, nationale Hundedatenbank Amicus zu übermitteln. Seit 2007 garantiert sie die lückenlose Rückverfolgbarkeit aller registrierten Hunde.

Aber zurück zu den Hunden: Lange nahm der Hundebestand in der Schweiz kontinuierlich zu, mit Beginn der Corona-Pandemie stieg die Kurve dann plötzlich markant an. Statt rund 7000 Hunde wurden in der Schweiz plötzlich rund 11'000 Vierbeiner pro Jahr neu angeschafft. Zum zweiten Mal seit März 2020 hat der Bestand in den letzten Monaten nun aber wieder leicht abgenommen.

Die beliebteste reine Hunderasse (also ohne Mischlinge und Kreuzungen) ist in der Schweiz aktuell der Chihuahua mit knapp 29'000 Tieren. Knapp dahinter auf Rang 2 folgt mit etwas mehr als 25'000 Tieren der Labrador. Als Dritter aufs Podest schafft es der Yorkshire Terrier mit rund 18'000 Tieren.

Der Yorkshire Terrier ist einer der beliebtesten Hunde der Schweiz. Bild: AP

Die beliebtesten reinen Hunderassen:

Chihuahua – 28'516 Labrador Retriever – 25'081 Yorkshire Terrier – 18'035 Jack Russell Terrier – 16'541 Französische Bulldogge – 15'947 Border Collie – 14'426 Zwergspitz – 12'910 Zwergpudel – 12'898 Golden Retriever – 11'805 Deutscher Schäferhund – 9593

Hier leben die Schweizer Hunde

Von allen Schweizer Gemeinden leben am meisten Hunde in der Stadt Genf. Über 10'000 Tiere sind registriert, allerdings gehört die Calvin-Stadt auch zu den bevölkerungsreichsten Gemeinden der Schweiz. Dahinter folgen mit Zürich, Lausanne, Basel und Lugano weitere urbane Zentren.

Ein anderes Bild ergibt sich, wenn man die Anzahl Hunde in den Gemeinden per 100 Einwohner berechnet. An der Spitze liegen plötzlich bevölkerungsschwache Gemeinden mit verhältnismässig vielen Vierbeinern. Hunde-Hotspots sind beispielsweise der Jura und das Tessin.

Am meisten Hunde pro 100 Einwohner gibt es in der Gemeinde Treytorrens VD in der Nähe von Payerne: 107 Hunde leben in der 114-Seelen-Gemeinde, davon sind 91 Tibet-Spaniel. Der Grund: Im Ort gibt es eine Zucht dieser spezifischen Rasse.

Häufigste Hundenamen

Bei den häufigsten Hundenamen liegen seit Jahren die gleichen Verdächtigen an der Spitze. Bei den Hündinnen ist Luna der mit Abstand der häufigste Name, gefolgt von Kira und Nala. Bei den Rüden ist Rocky der beliebteste Name, Lucky und Max komplettieren hier das Podest.

Hündinnen:

Luna – 7187 Kira – 3151 Nala – 2885 Bella – 2456 Mia – 2175 Lola – 1778 Stella – 1612 Amy – 1471 Lucy – 1463 Maya – 1341

Rüden:

Rocky – 3289 Lucky – 2484 Max – 1847 Jack – 1707 Simba – 1637 Leo – 1629 Snoopy – 1489 Balu – 1424 Milo – 1367 Charly – 1186

Hunde-Importe

Nach wie vor wird ein grosser Teil der in der Schweiz lebenden Hunde aus dem Ausland importiert. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden pro Monat im Schnitt über 2800 Tiere importiert – exportiert wurden in der gleichen Zeit durchschnittlich lediglich 420 pro Monat.

Die meisten Hundeimporte stammen aus den Schweizer Nachbarländern Deutschland, Frankreich und Italien. 2022 wurden mit 16'251 mehr als die Hälfte aller Importe (30'754) aus diesen drei Staaten eingeführt. Dahinter kommen mit Spanien, Rumänien, Portugal, Ungarn und der Slowakei weniger renommierte Länder. Denn nicht immer entspricht die dortige Tierhaltung den Schweizer Standards.