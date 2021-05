Schweiz

Die grosse Reportage über die Schweizer Landwirtschaft im Wandel



«Gift sieht man nicht»: Acht Gespräche und ein Fazit über die Zukunft der Pestizide Bild: shutterstock

Rund um die Schweizer Landwirtschaft entstehen derzeit viele kontroverse Diskussionen. Höchste Zeit, dass du dich selbst auf die Socken machst.

Heute schlüpfst du – ja genau, du – einmal in die Rolle des «Journis» und machst dich auf den Weg, die moderne Landwirtschaft mit ihren Menschen, Pflanzen und Pestiziden besser zu verstehen. Dabei kommst du mit den verschiedensten Geschichten und Informationen in Kontakt: Mit Christof, Olga und Markus redest du über das Produzieren von Schweizer Lebensmitteln, inspizierst dabei sowohl biologisch kultivierte Salatköpfe als auch eine Feldspritze für Pestizide.

Die Verflechtung von Industrie, Agrarpolitik und Umwelt interessiert dich und du führst Gespräche mit einem Nationalrat sowie Wissenschaftlern der ETH und Universität Zürich. Ebenso neugierig bist du auf die Orte, an denen angehende Landwirtinnen und Landwirte ausgebildet werden: Du reist dafür an den Bodensee zum Arenenberg und stellst dem Zürcher Strickhof deine Fragen.

Und das alles tust du, um die Antwort auf folgende Frage zu finden: Was braucht es, damit wir möglichst ohne Verluste pestizidfrei produzieren können und Landwirtinnen und Landwirte trotzdem genug verdienen?

Hast du Aufnahmegerät und Schreibzeug eingepackt? Dann los!

Infos zum Textformat: Die Beschreibungen mancher Ortschaften sind fiktiv, da viele Gespräche aufgrund der Pandemie telefonisch stattgefunden haben. Auch die Avatare sind frei erfunden. Das Gesagte, die interviewten Personen sowie ihre Namen sind hingegen real. Alle Studien und weiteren Informationen sind im Text verlinkt.

Was befürchtet ein konventioneller Landwirt?

Bild: watson/lea/shutterstock

Deine Recherche beginnt auf einem Bauernhof im zürcherischen Elgg. «In letzter Zeit fahre ich ungern mit dem Spritzanhänger aufs Feld», erzählt dir Landwirt Christof Lehmann, während ihr zusammen in Richtung Stall stapft. Er öffnet eine kleine Tür seitlich der Scheune. Sein Unwohlsein rührt von den beiden Initiativen her, die im Juni vors Volk kommen. «Ich fühle mich wie ein Verbrecher, obwohl ich mich an die Regeln des Bundes halte». Der schlechte Ruf der Pflanzenschutzmittel in der Bevölkerung mache ihm Angst.

«Wir brauchen mehr Zeit (für den Wandel) als die zehn Jahre Übergangsfrist.»

In der Scheune befindet sich ein Container, in dessen Regalen weisse Kanister mit Namen stehen, die du nie zuvor gehört hast: Avero, Flurox, Resine-Extra. «Zum Mischen der Chemikalien tragen wir Brillen und Handschuhe, die Menge messe ich mit der Waage ab», sagt Lehmann. Er nutze hauptsächlich Herbizide, also chemische Mittel gegen Unkräuter. Die nass-kühlen Tage im Mai lassen das ‹Jät› spriessen, seine Rapspflanzen hingegen wachsen kaum. «Das Zeitfenster zum Unkraut beseitigen ist enorm klein und der Boden oft zu nass zum Hacken. Spritzmittel sind meine Absicherung.»

Bild: KEYSTONE

Wie er sich über die Spritzmittel informiert, willst du wissen. «Ich habe einen Spritzmittelberater, der regelmässig mit mir auf die Felder geht», sagt Lehmann. Er deutet auf ein Klemmbrett mit Daten und Zahlen. «Er schreibt mir in einem Spritzplan genau auf, was ich wann für welche Kultur ausbringen muss». Da jedes Jahr neue Richtlinien und Verbote vom Bundesamt für Landwirtschaft publiziert werden, behalte kaum jemand den Überblick: «Die Bürokratie ist riesig und ich bin verpflichtet, alles genau aufzuschreiben», sagt Lehmann.

Du stehst vor einem roten Traktor mit Anhänger, der die Pflanzenschutzmittel auf die Felder spritzt. Christof Lehmann zeigt dir die verschiedenen Düsen. «Industrie und Landwirtschaft wollen bereits von den synthetischen Pestizide wegkommen, aber wir brauchen mehr Zeit als die zehn Jahre Übergangsfrist», sagt er und fügt an: «Der Wandel wird kommen.»

Was er sich wünsche, sei eine neue Wertschätzung gegenüber Landwirtinnen und Landwirten: «Mich stört es, dass den Bauern viele Vorschriften und Vorwürfe gemacht werden, aber Hobbygärtner jeden giftigen ‹Seich› in den Garten giessen dürfen.»

Welche Auswirkungen haben Pestizide auf uns?

Bild: watson/lea/shutterstock

Zurück in der Redaktion vertiefst du deine Recherche und durchstöberst zahlreiche Studien. Du willst wissen, welche Risiken für Mensch und Umwelt von Pflanzenschutzmitteln ausgehen können:

Einfluss auf Menschen : Die gesundheitlichen Risiken für Mensch und Tier variieren je nach Wirkstoff. Über die Nahrungsaufnahme, Atmung oder den direkten Kontakt gelangen die Stoffe in den Organismus und können in Fettzellen gespeichert werden. Je nach Wirkstoff kann dies Reaktionen oder Schäden der Haut, des Magen-Darm-Trakts, des Hormonhaushalts oder des Gehirns hervorrufen. Manche Pestizide sind krebserregend bzw. tödlich. (Quelle)

: Die gesundheitlichen Risiken für Mensch und Tier variieren je nach Wirkstoff. Über die Nahrungsaufnahme, Atmung oder den direkten Kontakt gelangen die Stoffe in den Organismus und können in Fettzellen gespeichert werden. Je nach Wirkstoff kann dies Reaktionen oder Schäden der Haut, des Magen-Darm-Trakts, des Hormonhaushalts oder des Gehirns hervorrufen. Manche Pestizide sind krebserregend bzw. tödlich. (Quelle) Einfluss auf Umwelt: In den letzten Jahrzehnten haben insbesondere Insektizide und Fungizide einen negativen Einfluss auf die Biodiversität in Europa ausgeübt – vor allem Vögel, Insekten und Wildkräuter sind teils vom Aussterben bedroht. Die Schweiz hat seit 1920 rund 60 Prozent ihrer Artenvielfalt auf Äckern eingebüsst.

Und was ist jetzt giftig? Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kategorisiert die stark gesundheits- und / oder umweltschädigenden Pestizide als sogenannte «Highly Hazardous Pesticides». Eine Liste dieser Wirkstoffe findest du hier. Das Bundesamt für Landwirtschaft publiziert ebenfalls regelmässig die für die Schweiz geltenden Regeln.

Doch wohin verschwinden die Pestizide, sind sie erst einmal auf die Felder gesprüht worden? Einen Teil nehmen die Pflanzenwurzeln auf, ein Teil wird biologisch (von Bodenlebewesen) oder chemisch abgebaut. Ein gewisser Prozentsatz verflüchtigt sich oder wird vom Wasser (Grundwasser, Regen) verdünnt. Der Boden spielt also eine entscheidende Rolle.

Entschlossen greifst du zum Hörer und rufst Michael Schmidt an, Professor für Bodenkunde und Biogeochemie an der Universität Zürich. «Herr Schmidt», fragst du, «wie sieht bodenfreundliche und nachhaltige Landwirtschaft aus?» Schmidt antwortet: «Ich muss die Felder so bewirtschaften, dass ich dieselbe Methode nicht nur im nächsten und übernächsten Jahr, sondern noch in zehn Jahren praktizieren kann.»

Und was heisst das? Schmidt führt eine Analogie ins Feld: «Wenn ich mich jahrelang von Junkfood ernähre und weniger als vier Stunden pro Nacht schlafe, dann helfen auch keine Multi-Vitamintabletten mehr». Gemeint ist: Langfristige Übernutzung oder gewisse toxische Stoffe fügen den Lebewesen im Boden Schäden zu, die wir nicht mehr rückgängig machen können.

bild: shutterstock

Eines willst du noch wissen. «Sind die beiden Initiativen eine Chance für die Schweizer Bodenqualität?», hakst du in journalistischer Manier nach. «Ja, denn Pestizide verursachen grosse Schäden an der Biodiversität. Nicht nur die Bienen, auch die für ein gesundes System wichtigen Bodenlebewesen könnten profitieren», antwortet Schmidt. Für ihn sind die Initiativen nicht extrem, sondern kleine Schritte in die richtige Richtung.

Was bedeutet es, biologisch zu produzieren?

Bild: watson/lea/shutterstock

Bio-Landwirtin Olga Hänni

Die Bio-Landwirtin Olga-Hänni lebt und arbeitet nördlich von Bern in Heimenhaus auf ihrem gleichnamigen Biohof– zusammen mit 20 weiteren Personen. Während sie Salat pflückt, sagt sie zu dir: «Lebensmittel ist doch ein viel schöneres Wort als Produkt.» Salat oder Milch entstünden aus etwas Lebendigem und nicht in einer Fabrik.

«In einem Gespräch sagte mir ein Bauer, dass er seine eigenen Produkte nicht selber essen würde, weil er weiss, was drin ist.»

Sie verstehe den enormen Druck und die Existenzängste der konventionellen Bäuerinnen und Bauern: «Die Ware muss immer perfekt aussehen, alle Salatköpfe gleich gross und gleich schwer. Wie auf dem Fliessband hergestellt.» Für sie seien Blattläuse und Schneckenfrass die wahren Qualitätsmerkmale. «Es ist der Beweis, dass der Salat natürlich gewachsen ist. Gift sieht man hingegen nicht.»

Sähen die Lebensmittel nicht exakt so aus, wie beispielsweise Migros oder Coop vorschrieben, würde die Ware nicht angenommen und den Landwirtinnen und Landwirten drohen Verluste. Der Fokus der Gesellschaft und Wirtschaft liege nicht auf der Gesundheit des Produkts, sondern auf einheitlichem Aussehen. «In einem Gespräch sagte mir ein Bauer, dass er seine eigenen Produkte nicht selber essen würde, weil er weiss, was drin ist.»

Ein neuer Blick auf die Dinge wünscht sich Hänni auch in der Ausbildung und der Forschung: «Ich gehe davon aus, dass ein Grossteil der Forschungsgelder nicht in biologische Alternativen fliesst, dabei wären Innovationen wichtig.» In ihrer Ausbildung seien biologische Kreisläufe kaum besprochen worden. Heute arbeitet sie mit Dünger vom Hof, Fruchtfolgen, Schonzeiten und Intuition.« Ich habe die Böden auswerten lassen und sie sind besser zurecht als früher», sagt sie und zeigt auf die Ackererde unter ihr.

Trotz der emotionalen Debatte ist es Olga Hänni wichtig, dass die Ängste der Landwirtinnen und Landwirte ernst genommen würden: «Ich habe ‹2x Ja› Fahnen auf meinem Hof und mein Nachbar ‹2x Nein›, und trotzdem führen wir gute Gespräche und finden viel Konsens.»

Bio-Bauer Markus Buch

Bio-Bauer Markus Bucher kommt auch aus dem Kanton Bern und setzt sich ebenfalls für eine pestizidfreie Landwirtschaft ein: «Manche Bauern sind sich nicht bewusst, was sie mit ihrer Produktion anrichten. Wenn der Spritzmittelberater sagt, dass wirke ‘wie ein Zückerli im Boden’, dann hinterfragen viele das nicht», erzählt er dir, während ihr durch ein Feld voller Knoblauchpflanzen spaziert. «Das Vertrauen in die unkomplizierte Chemie ist riesig.»

Landwirtinnen und Landwirte seien Einzelkämpfer und die Interessen gingen auch in den Verbänden teils stark auseinander, sagt Bucher: «Würden sich alle Bauern zusammenschliessen und sagen, der Preis ist jetzt höher, dann wäre das so.» Doch ohne Zusammenhalt würden andere die Entscheidungen treffen. «Wir geben damit die Macht ab und das tut mir weh.»

Du fragst ihn, was er über die Initiativen denkt: «Mit einem ‹Ja› wird uns beim nachhaltigen Wandel geholfen, bei einem ‹Nein› kann sich hauptsächlich die Agrarchemie- und Futtermittelindustrie freuen.» Denn die gesundheitlichen Risiken und Umweltbelastungen liessen sich nicht mehr länger unter den Tisch kehren.

Ist «Bio» wirklich gesünder? Die Auswirkungen von biologischen Lebensmitteln auf die menschliche Gesundheit fasst diese Studie wie folgt zusammen: kleineres Risiko für die Entwicklung von Allergien, Übergewicht, Lymphkrebs und Antibiotika-Resistenzen. (Quelle)

Wie geht Agrarpolitik?

Kilian Baumann – Nationalrat (Grüne) Bild: watson/lea/shutterstock

Da du bereits im Kanton Bern bist, machst du einen Abstecher in die Hauptstadt zum Bundeshaus. Während du (mit Maske) durch die Eingangshalle schlenderst, triffst du auf den Berner Nationalrat Kilian Baumann. Der Grüne Abgeordnete steht nicht nur hinter den beiden Initiativen, sondern hat selbst einige Vorstösse in Richtung Umweltschutz in der Landwirtschaft eingereicht.

«Die Schweiz ist bei der Transparenz und dem Lobbyismus ein Entwicklungsland.»

Der stärkste Widerstand gegen eine ökologische Landwirtschaft käme aus den Kreisen, die von einer chemisch intensiven Landwirtschaft profitierten, sagt er dir. Du deutest auf das Bundeshaus und fragst: «Wie stark ist Ihrer Meinung nach der Einfluss der Industrie auf die Politik?» Baumann antwortet: «Die konventionelle Landwirtschaft und Agrarkonzernlobby sind im Parlament sehr stark vertreten.» Und: «Die Schweiz ist bei der Transparenz und dem Lobbyismus ein Entwicklungsland: Korruption ist Tradition», sagt er.

Kilian Baumann, selbst Bio-Bauer, sagt dir, dass die 7000 Biobetriebe in der Schweiz der Beweis seien, dass es auch ohne Pestizide ginge. Doch die Marktmacht der Grossverteiler sei bedenklich: «Die Margen auf biologische Lebensmittel sind überrissen und sie machen Bio-Produkte massiv teurer als konventionelle Produkte.»

Der Verzicht auf Pestizide könnte dazu führen, dass die Schweiz weniger produzieren und mehr importieren müsste, sagst du. «Wie verhindern wir das, Herr Baumann?» Er antwortet: «Die Ertragsrückgänge müssen wir mit anderen Mittel auffangen.» Mit weniger «Food Waste» und einer Reduzierung des Fleischkonsums wären wir imstande, den Schweizer Selbstversorgungsgrad zu steigern, sagt Baumann.

Und, fragst du, wie steht die Schweiz im internationalen Vergleich da? Baumann antwortet: «Die EU ist mit ihrer ‹Farm-to-Fork›-Strategie gerade dabei, ihre Land- und Ernährungswirtschaft ökologischer auszurichten. Wir müssen aufpassen, dass wir in Umweltschutz und Nachhaltigkeit nicht abgehängt werden.»

Die Schweiz importierte 2019 Nahrungs- und Genussmittel im Wert von rund 10,8 Milliarden Franken – das entspricht 40 Prozent aller konsumierten Lebensmittel in diesem Jahr. (Quelle)

Jährlich fallen in der Schweiz fast 3 Millionen Tonnen vermeidbare Lebensmittelverluste («Food Waste») an. Das sind 37 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Produktion – mit einem Wert von 5 Milliarden Franken. (Quelle)

Robert Finger – Agrarökonom ETH Bild: watson/lea/shutterstock

Auf der Kleinen Schanze, ein Park in der Nähe des Bundeshauses, setzt du dich auf eine Bank und klappst den Laptop auf. Via Zoom-Call erreichst du Robert Finger, Professor für Agrarökonomie und Agrarpolitik an der ETH. Auf die Machtkonzentration in der Politik angesprochen, antwortet er diplomatisch: «Es wirken verschiedene Interessengruppen und Industriezweige auf die Landwirtschaft.»

Das sei nicht nur von Nachteil: «Genossenschaften, Fenaco, Migros und Coop sind wichtige Akteure, die den Sektor positiv beeinflussen können», sagt Finger. Mit ihrer Marktpositionen seien sie imstande, den Status Quo zu verändern.

«Es gibt keine simple Lösung für unser Problem.»

Er selbst spricht sich gegen ein Verbot einzelner Pestizide aus: «Es gibt keine simple Lösung für unser Problem, deshalb brauchen wir eine umfassende Pflanzenschutzmittel-Politik.» Um Zielkonflikte oder Folgeeffekte zu vermeiden, müssen wir verschiedene Lösungen miteinander kombinieren.

Beispiel für einen Zielkonflikt : Verzichtet ein Hof auf Herbizide, muss er womöglich häufiger den Boden mit dem Traktor bearbeiten, was zu mehr Bodenerosion und einem höheren CO 2 -Ausstoss führen kann.

: Verzichtet ein Hof auf Herbizide, muss er womöglich häufiger den Boden mit dem Traktor bearbeiten, was zu mehr Bodenerosion und einem höheren CO -Ausstoss führen kann. Beispiel für einen Folgeeffekt: Verzichtet die Schweizer Landwirtschaft auf Pestizide, kann dies zu Ertragsrückgängen bei gewissen Kulturen führen und somit den Selbstversorgungsgrad senken (mehr Importe).

In einer Studie kam Robert Finger mit seinem Team zum Schluss, dass Produzierende, die ihre Informationen aus öffentlicher Hand (z.B. kantonale Beratungsstellen) beziehen, mit höherer Wahrscheinlichkeit auf Pestizide verzichten und stattdessen auf Prävention setzen. Hingegen greifen Bauern und Bäuerinnen, die sich bei privaten Spritzmittelberatungen informieren, eher zum Pflanzenschutzmittel.

«Was bedeutet das?», fragst du. «Das bedeutet, dass wir eine stärkere Rolle von unabhängiger und öffentlicher Beratung in der Schweiz brauchen. Offizielle Stellen haben weniger ökonomische Interessen am Verkauf von Pestiziden und vertreten stärker die gesellschaftlichen Ansprüche.»

Eine Studie der ETH kommt zum Schluss, dass eine Kombination aus neuen Technologien zur Früherkennung und Überwachung von Schädlingen und Krankheiten sowie Abgaben auf Pflanzenschutzmitteln in Form von Pestizidsteuern den Einsatz toxischer Stoffe reduzieren könnte. (Quelle)

Wie bildet die Schweiz LandwirtInnen aus?

Von Kreuzlingen aus tuckerst du mit der Regionalbahn Thurbo am Untersee entlang. Beim Arenenberg angekommen triffst du dich mit Florian Sandrini, Leiter Pflanzenbau und Umwelt. «Die Auszubildenden lernen hier unterschiedliche Techniken und ihre Effekte auf die Bodenqualität kennen», sagt er. Zum Beispiel sei der positive Einfluss von Regenwürmern Teil des Unterrichts.

«Synthetische und biologische Mittel können gleichermassen giftig sein.»

Der Arenenberg zeige viele Alternativen zu chemischen Wirkstoffen wie Herbiziden auf, sagt Sandrini, während ihr gemeinsam durch den hauseigenen Schulgarten spaziert. Er zählt auf: Untersaaten, Zwischenbegrünungen, Fruchtfolgen. «Im Fach Ökologie lernen die Auszubildenden die Bedeutung der Biodiversität kennen. Ein Landwirtschaftsbetrieb muss sieben Prozent seiner Nutzfläche als Biodiversitätsförderflächen anlegen.»

Der persönliche Schutz und die richtige Anwendung von Pestiziden sei ebenfalls Teil des Lehrplans: «Synthetische und biologische Mittel können gleichermassen giftig sein», sagt Sandrini. Unproblematische Wirkstoffe gilt es immer zu bevorzugen.

Resistente Sorten und das sogenannte «Smart Farming» halten ebenfalls Einzug in die Ausbildung: «Roboter und Drohnen, die mithilfe von Kameras und GPS Unkräuter oder Schädlinge erkennen und mit Lasern bekämpfen, sind jedoch in den meisten Fällen noch nicht praxisreif», sagt Sandrini.

Bevor du dich verabschiedest, willst du noch wissen, ob Industrievertreter hier Kurse geben. Sandrini verneint: «Am Arenenberg geben keine Industrievertreter Workshops in der Grundbildung.»

Der Strickhof: Bild: KEYSTONE

Der Strickhof ist ebenfalls eine bekannte Adresse in der landwirtschaftlichen Szene. Die Fragen hast du dem Ausbildungsort per E-Mail zugesandt. Nun sind die schriftlichen Antworten in dein Postfach getrudelt:

Nachhaltigkeit stehe an erster Stelle in der landwirtschaftlichen Ausbildung, schreibt die Geschäftsleitung des Strickhofs: «Mittels Spaten-, Riech- und Fühlprobe lernen die Auszubildenden ihren Boden zu beurteilen und zu optimieren.» Die Lehrstätte biete Wahlfächer wie Biodiversität und Bodenfruchtbarkeit an.

Umweltrisiken und Gesundheitsschutz seien zentrale Themen am Strickhof: «Im Pflanzenschutz wird ein ganzheitlicher Ansatz vermittelt», wobei Pestizide als letzte Option gelten.

Beispiel

Landwirtinnen und Landwirte müssten sich auf die Vorgaben des Bundes verlassen können, schreibt der Strickhof: «In der Schweiz unterliegen Pflanzenschutzmittel strikten Zulassungsprozessen.» In den letzten Jahren sei es immer wieder vorgekommen, dass Pestiziden wie zum Beispiel «Bienentox» die Bewilligung Jahre später entzogen wurde – aufgrund von «Zweifel an der Unbedenklichkeit.»

Wie sieht der Einfluss der Agrarchemieindustrie aus? Die Antwort: «Der Strickhof schafft keine Verbindung zwischen Lehrlingen und Industrie». Industrievertreter gäben weder Workshops noch Unterricht.

Beide Ausbildungsstätten wollen sich nicht zur bevorstehenden Abstimmung äussern und verweisen auf ihre neutrale Position.

Fazit: Was braucht es für eine nachhaltige Zukunft?

Für die Antwort auf die Frage, was die Landwirtschaft von uns braucht und wir von ihr, hast du viele Gespräche geführt und viel gelesen. Du hast erfahren, dass wir an verschiedenen Stellen ansetzen müssen. Hier sind – nach bestem Wissen und Gewissen – die drei wichtigsten zusammengefasst:

Kostenwahrheit: Pestizide sind zu billig, denn die Folgekosten, die sie verursachen (Wasseraufbereitung, Gesundheitskosten, etc.), sind nicht im Preis enthalten. Mit Lenkungsabgaben würden die Kosten von Verunreinigungen und Krankheiten den Verursachern angelastet. «Dänemark arbeitet mit einem solchen Anreizsystem: Je giftiger ein Pflanzenschutzmittel, desto höher der Preis», sagt Robert Finger dazu. Das schaffe einen Anreiz, auf weniger toxische Stoffe umzusteigen. Gäbe es Kostenwahrheit in Form von Folgekosten, wären Bio-Lebensmittel wahrscheinlich günstiger als konventionelle Ware. Food Waste: Würden wir ab sofort «Food Waste» während des Konsums vermeiden, so müssten wir 50 Prozent weniger Lebensmittel importieren. Unser Selbstversorgungsgrad stiege markant an. Mit der Verringerung von «Food Waste» minimieren wir die wirtschaftlichen Verluste, schützen Klima und Umwelt und erhöhen unsere Ernährungssouveränität (Win-Win-Win). Würde die Schweiz auf Pestizide verzichten und gingen daraufhin die Erträge im Land zurück, könnte diese Lücke mit der Vermeidung von «Food Waste» wohl geschlossen werden. Agrarökologie: Die Agrarökologie (engl. agroecology) beschreibt ein wissenschaftliches Konzept für die Landwirtschaft, dass gemäss Agrarökonom Robert Finger «ganz viel Potential» birgt. Es basiert darauf, Ökosysteme und natürliche Kreisläufe für den eigenen Zweck nachhaltig zu nutzen. Dabei kommen sowohl traditionelles Wissen als auch modernste Technologien zum Einsatz. Ziel ist es, die umwelt- und klimabelastende Intensivlandwirtschaft mit einem ökologisch diversen Landbau zu ersetzen – und gleichzeitig die Position der Landwirtinnen und Landwirte in der Gesellschaft und auf dem Markt zu stärken. Die Agrarökologie kann eine höhere Wirtschaftsleistung erzielen als die intensive Landwirtschaft. (Quelle)

Die Landwirtinnen und Landwirte, mit denen du gesprochen hast, erhoffen sich mehr Kommunikation und Verständnis: Eine Landwirtin besuchen oder einem Bauer auf dem Feld helfen, sind Möglichkeiten, mit der Landwirtschaft wieder mehr in Kontakt zu treten.

Gleichzeitig ist das eigene Konsum- und Essverhalten ein Schlüsselfaktor. Oder wie Florian Sandrini vom Arenenberg es formulierte: «Jeder Kauf ist ein Statement zur Landwirtschaft, die man sich wünscht.»

Die angesprochenen fairen Produzentenpreise und Lenkungsabgaben auf toxische Pflanzenschutzmittel würden sich einerseits auf die Preise unserer Lebensmittel auswirken und andererseits könnten sie der Landwirtschaft beim Wandel unter die Arme greifen.

Denn das ist es: ein Wandel. Und ob Volk und Stände am 13. Juni 2021 «Ja» zu einer oder beiden Volksinitiativen sagen oder nicht, ändert wenig an dem stetig wachsenden Bewusstsein und dem Bedürfnis nach einer intakten Umwelt und unbedenklichen Lebensmitteln.

Seminarprojekt an der Uni Zürich Die Autorin absolviert derzeit ein Masterstudium der Geographie an der Universität Zürich und hat diesen Beitrag als Projekt für das Seminar «Themes in Environmental Humanities» geschrieben.

