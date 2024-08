Die Schweizer Bevölkerung wird immer älter. Bild: KEYSTONE

Fast 20 Prozent sind über 65 – in der Schweiz leben immer mehr ältere Menschen

In der Schweiz nimmt die Zahl der älteren Menschen weiterhin zu. Das zeigen die definitiven Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) zur Bevölkerungsentwicklung im Jahr 2023. So hat sich die Zahl der über 65-Jährigen im Vergleich zu 2022 um 2,3 Prozent erhöht.

Laut einer BFS-Mitteilung vom Donnerstag lebten Ende 2023 in der Schweiz 1,73 Millionen über 65-jährige Personen gegenüber 1,69 Millionen ein Jahr zuvor. Die Zahl der über 65-Jährigen stieg in allen Kantonen – in Obwalden, Freiburg, Schwyz, Thurgau und Uri am meisten, nämlich um über drei Prozent. Insgesamt machen die Ü65-Jährigen 19,3 Prozent der Bevölkerung aus.

Altersstruktur der Schweizer Bevölkerung 2023

Pink: Frauen, Grün: Männer. bild: watson

2023 waren in der Schweiz 503'600 Personen mindestens 80 Jahre alt, gegenüber 485'600 im Jahr 2022 (+3,7 Prozent). Alle Kantone verzeichneten einen Anstieg. Besonders markant fiel er mit einem Plus von mehr als fünf Prozent in Obwalden, Freiburg und Nidwalden aus.

Ebenfalls zugenommen hat die Zahl der Hundertjährigen und Älteren. 2023 lebten in der Schweiz 2086 Personen dieser Altersklasse, gegenüber 1948 im Jahr 2022 (+7,1 Prozent). Der Frauenanteil in der Bevölkerung nimmt mit steigendem Alter zu. Unter den Hundertjährigen und Älteren sind fünfmal so viele Frauen vertreten wie Männer (1708 respektive 378 Personen).

Bevölkerungswachstum von 1,7 Prozent

Ende des vergangenen Jahres lebten in der Schweiz 8,96 Millionen Menschen. Das gab das BFS anhand von provisorischen Zahlen schon im April dieses Jahres bekannt und hat diese Angabe nun bestätigt. Das Bevölkerungswachstum betrug aber – anders als im April bekanntgegeben – nicht 1,6 Prozent, sondern 1,7 Prozent.

Die ständige Wohnbevölkerung wuchs damit fast doppelt so stark wie 2022, als das BFS ein Plus von 0,9 Prozent verzeichnete. Das BFS schrieb schon im April, dass damit das Bevölkerungswachstum in der Schweiz so markant ausfiel wie seit dem Beginn der 1960-er Jahre nicht mehr. Alle Kantone verzeichneten eine Bevölkerungszunahme. (pre/sda)