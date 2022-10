Mit welchen Brillen du die Sonnenfinsternis beobachten kannst – und mit welchen nicht

Der Mond schiebt sich vor die Sonne und verdunkelt diese teilweise, und das auch gleich noch zur Mittagsstunde. Heute können wir ab 11:14 Uhr bis etwa 13:00 Uhr beobachten, wie der Mond die Sonne anknabbert. Du willst die partielle Sonnenfinsternis beobachten? Das solltest du aber nur mit der geeigneten Brille tun. Denn das hier ist gefährlich:

Während Melania bei der Sonnenfinsternis 2017 vorbildlich eine Schutzbrille trug, starrte Donald Trump direkt in die Sonne – obwohl ihm ein Mitarbeiter noch «Nicht in die Sonne schauen!» zurief. Bild: imgur

Die Gefahr

Wer ohne geeignete Schutzbrille direkt in die Sonne schaut, kann sich Verbrennungen an der Netzhaut zuziehen. Die grosse Gefahr besteht deshalb, weil dieser Vorgang nicht von Schmerzen begleitet wird. Man merkt also erst einige Stunden später, dass man sich die Netzhaut verbrennt hat.

Sonnenbeobachtungsbrille!

In Apotheken und Drogerien gibt es deshalb eine spezielle Sonnenbeobachtungsbrille zu kaufen. Diese Brillen sollten zertifiziert sein und die CE-Kennzeichnung tragen. Beschädigte Brillen sollte man entsorgen und nicht erneut tragen. Beim Tragen der Brille sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass sie nicht verrutscht.

Kinder sollten das Phänomen nur unter Anleitung und Aufsicht von Erwachsenen beobachten. Nur so lassen sich Verletzungen vermeiden.

Sonnenbrille reicht nicht

Hilfsmittel wie geschwärztes Glas, Sonnenbrillen, Filme, CD oder optische Instrumente ohne Spezialfilter reichen nicht. Denn nur dieser verhindert, dass die Netzhaut bei der Beobachtung Verbrennungen erleidet.

(leo mit Material der sda)