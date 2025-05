Zürich hat wohl bald wieder Härtefallklausel beim Eigenmietwert

Mit 13 zu 2 Stimmen beantragt sie dem Kantonsrat, die Härtefallklausel ins Steuergesetz aufzunehmen. Das Parlament wird in einer der kommenden Sitzungen darüber debattieren.

Das Anliegen stiess in der Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) auf breite Zustimmung. Niemand solle wegen der Besteuerung des Eigenmietwerts gezwungen sein, aus den eigenen vier Wänden auszuziehen, teilte die WAK am Freitag mit.

Bewohner über drohende Überschwemmung der Lonza: «Dann ist das Lötschental Geschichte»

Am Tag nach dem gewaltigen Gletscherabbruch herrschen im Lötschental Fassungslosigkeit, Trauer – und die Angst davor, dass es noch nicht vorbei ist. Die Menschen der Talschaft wissen: Ihre Heimat steht auf dem Spiel.

Als sie das Lied anstimmen will, schnürt es ihr die Kehle zu. Die Frau, die im Kirchenchor von Kippel singt, bringt keinen Ton hervor. Sie ist nicht die Einzige, die sprachlos ist an diesem Auffahrtsdonnerstag. Es ist halb elf Uhr vormittags, draussen scheint die Sonne, in der klaren Morgenluft zwitschern die Vögel. Über dem Tal glänzt das Bietschhorn – schneebedeckt und majestätisch wie immer.