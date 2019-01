Schweiz

Zürich

Erster Schnee im Mittelland ist da – und nervt Flugpassagiere



Bild: KEYSTONE

Ausgerechnet: Schnee lässt Salzstreuer-Lastwagen kippen (und sorgt auch sonst für Ärger)

Erstmals in diesem Winter schneit es auch im Flachland richtig. Am Flughafen Zürich sorgt die weisse Pracht für Ausfälle und Verspätungen, auf den Strassen für Unfälle und in den Bergen für Lawinengefahr.

Reisende aufgepasst: Am Flughafen Zürich kommt es aktuell zu vereinzelten Verspätungen. Einige Flüge mussten gar annuliert werden.

Die Situation am Flughafen Zürich sei aktuell nicht aussergewöhnlich, sagte ein Sprecher des Flughafens Zürich auf Anfrage. Aufgrund des Schneefalls hätten Flugzeuge enteist und Pisten geräumt werden müssen. Daher sei es bei einigen Flügen zu Verspätungen zwischen 60 und 90 Minuten gekommen. Je neun An- und Abflüge in Europa, etwa nach London und München, hätte annulliert werden müssen.

Reisenden wird empfohlen, frühzeitig anzureisen, auch weil es wegen des Wetters im Strassenverkehr zu Verspätungen kommen kann. Die Passagiere können sich auf der Website des Flughafens über den Status ihres Fluges informieren. Auch die verschiedenen Airlines verbreiten Informationen über ihre eigenen Websites oder über E-Mail.

bild: screenshot flughafen zürich

Auch auf den Strassen sorgte der Schneefall für Probleme: So schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteillung, dass sich aufgrund des Schneetreibens am Samstagmorgen auf dem Kantonsgebiet einige Unfälle ereignet hätten. Glücklicherweise sei dabei zu keinen verletzten Personen gekommen.

Bild: Kapo St. Gallen

In Hägglingen im Kanton Aargau verletzte sich der Fahrer eines Salzstreu-Lastwagens bei einem Selbstunfall leicht. Das Fahrzeug geriet kurz vor 11 Uhr ins Rutschen, worauf es mit einem Weidezaun, einem Strassenkandelaber und einer Steinmauer kollidierte, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Das Gefährt kam auf der Seite zum Liegen.

Bild: Kapo Aargau

Der Lenker, ein Schweizer aus der Region, sowie sein 46-jähriger Mitfahrer konnten sich aus dem Unfallfahrzeug befreien. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und musste durch die Ambulanzbesatzung ins Spital gebracht werden. Die Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden Der Sachschaden dürfte mehrere zehntausend Franken betragen.

Bild: Kapo Aargau

Auch auf einigen Autobahnen sorgte der Schneefall für Verkehrsbehinderungen, so etwa auf der A13, wo die San-Bernardino-Route zwischen Thusis und Bellinzona für LKW, Anhängerzüge und Sattelschlepper gesperrt wurde.

#A13 - Chur - Bellinzona - zwischen Thusis-Süd und Verzw. Bellinzona-Nord in beiden ->en Schneefall, gesperrt für LKW — TCS San Bernardino (@TCSBernardino) 5. Januar 2019

#A13 - Chur - Bellinzona - zwischen Thusis-Süd und Verzw. Bellinzona-Nord in beiden ->en für Anhängerzüge und Sattelschlepper gesperrt, Schn — TCS San Bernardino (@TCSBernardino) 5. Januar 2019

Teilweise über 50 cm Neuschnee

Gemäss dem neusten Lawinenbulletins des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) herrscht in Graubünden sowie Teilen der Ost- und Zentralschweiz erhebliche Lawinengefahr, im restlichen Alpenraum ist sie mässig. Die zu erwartende Neuschneemenge bis Sonntagabend beträgt laut Meteonews im Mittelland verbreitet 2 bis 10 Zentimeter, lokal bis 15 Zentimeter. In den Alpentälern sowie in leicht erhöhten Lagen sind bis zu 30 Zentimeter Neuschnee möglich. Entlang des östlichen Alpennordhanges werden bis Sonntagabend 20 bis 50 Zentimeter, stellenweise auch deutlich mehr Neuschnee erwartet. (cbe/kün/sda/dpa)

