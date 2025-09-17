Motorradfahrer im Gotthard-Tunnel. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Zwei Motorradfahrer überholen im Gotthard 46 Mal – Kapo Uri stoppt sie

Zwei Motorradfahrer haben im Gotthard-Strassentunnel trotz Verbots insgesamt 46 Überholmanöver durchgeführt. Der 30-jährige Brite und der 25-jährige Italiener wurden mit einem Fahrverbot für die Schweiz belegt.

Die beiden im Ausland wohnenden Männer seien im Kanton Uri von Beamten der Kantonspolizei Uri gestoppt worden, wie die Tessiner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Die Analyse der Überwachungskameras habe ergeben, dass die beiden Motorradfahrer am Montag drei Überholmanöver an Lastwagen und 43 an leichten Fahrzeugen durchgeführt hatten.

Die Männer wurden der Tessiner Staatsanwaltschaft als Strassenrowdys gemeldet. Ihre Motorräder wurden beschlagnahmt. (sda)