Zwei Motorradfahrer überholen im Gotthard 46 Mal – Kapo Uri stoppt sie

Vehicles in the Gotthard Road Tunnel driving toward the tunnel portal in Goeschenen in the canton of Uri, Switzerland, pictured on August 11, 2010. (KEYSTONE/Martin Ruetschi) Verschieden Fahrzeuge fa ...
Motorradfahrer im Gotthard-Tunnel. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

17.09.2025, 10:1417.09.2025, 10:14

Zwei Motorradfahrer haben im Gotthard-Strassentunnel trotz Verbots insgesamt 46 Überholmanöver durchgeführt. Der 30-jährige Brite und der 25-jährige Italiener wurden mit einem Fahrverbot für die Schweiz belegt.

Die beiden im Ausland wohnenden Männer seien im Kanton Uri von Beamten der Kantonspolizei Uri gestoppt worden, wie die Tessiner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Die Analyse der Überwachungskameras habe ergeben, dass die beiden Motorradfahrer am Montag drei Überholmanöver an Lastwagen und 43 an leichten Fahrzeugen durchgeführt hatten.

Die Männer wurden der Tessiner Staatsanwaltschaft als Strassenrowdys gemeldet. Ihre Motorräder wurden beschlagnahmt. (sda)

Mehr zum Gotthard:
Themen
BMW stellt das Motorrad der Zukunft vor
1 / 19
BMW stellt das Motorrad der Zukunft vor
Anlässlich des 100. Geburtstags der Marke tourt BMW aktuell mit spektakulären Studien durch die Megacitys dieser Welt. In Los Angeles zeigte die Motorradsparte der Bayern die Vision Next 100 «The Great Escape». Der Antrieb: Noch nicht näher definiert, aber natürlich kein Verbrenner. (Bild: Jochen Vorfelder)
