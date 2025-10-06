wolkig, aber kaum Regen
ZFF

Viel Promis und über 100'000 Besucher am Zurich Film Festival

Viel Prominenz und 135'000 Besucher am ZFF

06.10.2025, 07:5606.10.2025, 07:56

135'000 Besucherinnen und Besucher haben die 115 Filme am 21. Zurich Film Festival angeschaut. 40 davon waren Welt- oder Europapremieren. Weltstars wie Dakota Johnson, Benedict Cumberbatch, Russell Crowe, Colin Farrell und Amanda Seyfried zeigten ihre neuen Filme

US actress Amanda Seyfried on the green carpet during the 21th annual Zurich Film Festival in Zurich, Switzerland, on Friday, October 3, 2025. (KEYSTONE/Walter Bieri)
Schauspielerin Amanda Seyfried war am Freitag zu Gast am Zurich Film Festival.Bild: keystone

Der Schweizer Dokumentarfilmer Moris Freiburghaus gewann mit seinem Regiedebut «I love you, I leave you» in seiner Kategorie das Goldene Auge und gleich noch den Publikumspreis. Die 21. Ausgabe brachte neben den internationalen Werken 16 Schweizer Filme auf die Leinwand, wie die Organisatoren am Montag zum Abschluss nach elf Tagen mitteilten.

Die Stars verliehen dem Festival auf dem Grünen Teppich Glanz. Den Angaben zufolge sorgten sportliche Einlagen für Aufsehen: Russell Crowe beim Tennisturnier des Zurich Summit im Dolder, Wagner Moura tanzend auf dem Grünen Teppich, Franjo von Allmen beim Glambot-Salto, Colin Farrell in der Sauna und die Festivaljury beim Bad im Zürichsee.

Festivaldirektor Christian Jungen zeigte sich zufrieden. Die aktuelle Ausgabe habe eine internationale Ausstrahlung wie nie zuvor gehabt, liess er sich im Abschlusscommuniqué zitieren. (sda)

Mehr zum ZFF:
Themen
Diese Promis sind am ZFF 2025
1 / 6
Diese Promis sind am ZFF 2025

Dakota Johnson eröffnete das Zürich Film Festival 2025.
quelle: keystone / andreas becker
Das war die ZFF-Eröffnungsnacht
Video: watson
