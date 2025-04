Beat Jans' Medienchef lässt Zürcher Maturaarbeit schwärzen

Die Kantonsschule Rämibühl lehnt die Anfrage der NZZ ab, mit der Schülerin oder mit dem Betreuer der Arbeit zu sprechen. Auch Einsicht in die Arbeit erhalten sie auf Anfrage nicht. Die Arbeit sei lediglich für «interne Zwecke» erstellt worden. (nib)

Die Schülerin habe sich nicht an die Vorgaben gehalten, weswegen Washington interveniert habe. Diese Intervention betrifft nun die Veröffentlichung der Arbeit. Abgesehen von ihm habe niemand aus dem EJPD in die Veröffentlichung der Arbeit eingegriffen, sagt Washington gegenüber der NZZ. Er habe jedoch erlaubt, die Arbeit von Lehrpersonen bewerten zu lassen, dass die Schülerin ihren Gymi-Abschluss nicht verpasst.

«Ich wurde persönlich von einer Studentin der besagten Schule kontaktiert, um an der genannten Maturarbeit mitzuarbeiten.»

Zur Arbeit gehört ein ca. halbstündiger Dok-Film: «Bundesrat Beat Jans: authentischer Kommunikator oder kalkulierender Schweiger?» Sie soll aufzeigen, was die politische Kommunikation verbergen wolle. Auch den Film hat das EJPD genauer angeschaut. Übrig geblieben sind zwei Szenen, die man in der Kanti Rämibühl anschauen kann.

«Zensuriert» steht auf den Titelblatt. Zurzeit werden im Zürcher Gymnasium Rämibühl in den Gängen Maturaarbeiten ausgestellt. Eine sticht dabei besonders ins Auge.

