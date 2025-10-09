bedeckt13°
Zürcher Kantonsrats: Prämien-Initiative spaltet

Une illustration pour la hausse des primes d&#039;assurance-maladie, montre une carte suisse d&#039;assurance-maladie LAMal (KVG) de l&#039;assurance Assura, devant des billets de banque suite a l&#03 ...
Die Initiative «Stopp-Prämienschock-Initiative» will die Abzüge jeweils an die Prämienteuerung anpassen.Bild: KEYSTONE

Prämien-Initiative spaltet Kommission des Zürcher Kantonsrats

09.10.2025, 10:4209.10.2025, 10:42

Die «Stopp-Prämienschock-Initiative» hat in der zuständigen Zürcher Kantonsratskommission für grosse Diskussionen gesorgt. Sie lehnt diese mehrheitlich ab, stellt ihr aber einen Gegenvorschlag gegenüber. Die Initiative will den Steuerabzug für Versicherungsprämien anpassen.

Der Gegenvorschlag, getragen von SP, GLP, Grünen, EVP und AL, fordert auch von der Höhe des Einkommens unabhängige Steuerermässigungen. Wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung hervorgeht, setzten sich die Parteien in der Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) mit 8 zu 7 Stimmen durch.

Die Initiative will die Abzüge jeweils an die Prämienteuerung anpassen. Zwei SVP-Mitglieder lancierten sie. Die Kommissionsmehrheit sieht das Ziel, den Mittelstand zu entlasten, jedoch verfehlt. Der Gegenvorschlag sieht auch vor, den Höchstbeitrag beim Versicherungsabzug nach unten anzupassen.

Regierungsrat lehnt Initiative ab

Die SVP reagierte am Donnerstag bereits. Der Gegenvorschlag entlaste nur einen Teil der Bevölkerung, teilte sie mit. Von der Initiative würden hingegen alle profitieren. Neben der SVP sprach sich auch die FDP für die Initiative aus. Die Mitte lehnte beide Vorschläge ab.

Der Regierungsrat lehnt die Initiative ab. Über das weitere Vorgehen entscheidet der Kantonsrat an einer seiner nächsten Sitzungen. (sda)

Mehr zu Prämien:

Die günstigsten Prämien steigen deutlich stärker als 4,4 Pronzent
