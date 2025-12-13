Nur für Erwachsene: In diesen Cafés, Hotels und Campings haben Kinder nichts zu suchen



Der Trend der kinderfreien Zonen macht auch vor der Schweiz nicht halt. An diesen Orten ist er schon angekommen.

Léonie Hagen / ch media

Kinder nicht erwünscht! Wer seinen Betrieb mit einer Altersgrenze versieht, darf im ersten Moment mit einem Aufschrei rechnen. Allein steht man damit aber nicht mehr da. Was in der Gastronomie noch neu ist, gehört in Wellness-Oasen schon längst dazu. Eine kurze Übersicht.

Zutritt nur mit Altersgrenze: Ein Konzept, das auch in der Schweiz zunehmend Anklang findet. bild: imago

Glückwünsche per Mail: «90 Grad Café Bar» (Aarau)

Über 250 Mails innert weniger Tage, zig Telefonanrufe, volle Kommentarspalten – als die «90 Grad Café Bar» Ende November eine Altersgrenze für ihr Lokal bekanntgab, liefen die Leitungen heiss. Neu soll das Café nur noch Erwachsenen und Jugendlichen über 14 Jahren offenstehen.

Für eine «ruhige und gemütliche Atmosphäre»: In der «90 Grad Café Bar» gilt neu eine Altersgrenze. bild: AZ/Leserbild

Es seien viele Faktoren zusammengekommen: Lärm, sperrige Kinderwägen, ruinierte Menukarten, Eltern, die sich kaum um ihre Sprösslinge zu scheren schienen. Die Reaktionen auf den Entscheid seien denn auch überwiegend positiv und verständnisvoll ausgefallen, sagt die Geschäftsführerin Tuhce Akdag. Sie sei gar per Mail dazu beglückwünscht worden.

Bewährtes Rezept: Kinderzone im «Weissen Kreuz» (Luzern)

Auch das Restaurant «Zum Weissen Kreuz» in der Luzerner Altstadt sorgte für einen kleinen Aufschrei, als es eine kinderfreie Zone einführte. Das war allerdings bereits vor 10 Jahren. Grund für den Wechsel waren – wie auch in Aarau – Lärmbeschwerden, sowie Kinderwägen, welche dem Personal den Weg versperrt hätten.

«Für die Privatsphäre»: Erwachsenenbereiche im Spa

Schon lange etabliert sind kinderfreie Bereiche im Wellness und Spa. So sind die Saunalandschaften vielerorts Jugendlichen ab 12, 14 oder 16 Jahren vorbehalten. In der Schweiz ist das zum Beispiel im Spa des Dolder Grand im Bad Schinznach der Fall.

Das Waldhotel Arosa trennt seinerseits den Wellnessbereich von der «Familienwelt» mit Hallenbad und Kinderbereich. Damit schütze man die Privatsphäre der Gäste, schreibt das Hotel auf Anfrage. Mit Erfolg: Gerade in den Wintermonaten würden Rückzugsorte ohne Kinder stärker nachgefragt. Diese Gäste könne man nun gleichzeitig bedienen.

Rückzugsort auch für Eltern: Die Adults-only-Hotels

Im Hotel Arnica in Scuol gilt die Altersbeschränkung nicht nur für den Wellnessbereich, sondern für das ganze Hotel. Auch das Engelberger Hotel Waldegg empfängt seit 2021 nur Gäste ab 14 Jahren – seit vergangener Woche sogar mit einem eigenen «Adults-only»-Restaurant.

Da Engelberg eine «ausgesprochen familienfreundliche Destination» sei, könne man Anfragen von Familien getrost an andere Hotels weiterverweisen, so der Hoteldirektor Manolito Birrer. Viele der langjährigen Gäste seien dem Hotel treu geblieben – und würden ihre Kinder für eine Auszeit im Waldegg auch mal ein Wochenende lang bei den Grosseltern lassen.

Wegen Beschwerden: Interlaken kriegt den ersten kinderfreien Camping

Eine Neuerscheinung ist der Campingplatz «Lazy Rancho» bei Interlaken. Er wird im Frühling 2026 neu eröffnet – gemäss eigenen Angaben als erster kinderfreier Camping der Schweiz. Der Entscheid fiel nach der Übernahme zweier Campingplätze, die knapp 200 Meter auseinanderliegen. Einer davon soll weiterhin Familien empfangen, der andere bleibt Erwachsenen vorbehalten.

Nur für Erwachsene: Der Campingplatz Hobby 3 in Unterseen-Interlaken will ab 2026 eine Altersgrenze von 16 Jahren einführen. bild: Screenshot campinghobby.ch

Damit wolle man auch auf Beschwerden über Lärm und unbeaufsichtigte Kinder reagieren, schreiben Cheyenne und Virginia Blatter, welche den Platz betreiben. Als aktive Camper hätten die beiden selbst verschiedene Erwachsenen-Campingplätze in Deutschland, Italien und Österreich besucht: «Diese waren fast immer ausgebucht.» Der neue Platz soll dieser steigenden Nachfrage entgegenkommen. Bisher habe man viel positives Feedback erhalten, schreiben die beiden. Die erste Saison mit dem neuen Konzept beginnt im März 2026.