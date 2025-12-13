Hochnebel
Kinderverbot: Diese Cafés, Hotels und Campings sind nur für Erwachsene

Nur für Erwachsene: In diesen Cafés, Hotels und Campings haben Kinder nichts zu suchen

Der Trend der kinderfreien Zonen macht auch vor der Schweiz nicht halt. An diesen Orten ist er schon angekommen.
13.12.2025, 09:5113.12.2025, 09:51
Léonie Hagen / ch media

Kinder nicht erwünscht! Wer seinen Betrieb mit einer Altersgrenze versieht, darf im ersten Moment mit einem Aufschrei rechnen. Allein steht man damit aber nicht mehr da. Was in der Gastronomie noch neu ist, gehört in Wellness-Oasen schon längst dazu. Eine kurze Übersicht.

Zutritt nur mit Altersgrenze: Ein Konzept, das auch in der Schweiz zunehmend Anklang findet.
Zutritt nur mit Altersgrenze: Ein Konzept, das auch in der Schweiz zunehmend Anklang findet.
Inhaltsverzeichnis
Glückwünsche per Mail: «90 Grad Café Bar» (Aarau)Bewährtes Rezept: Kinderzone im «Weissen Kreuz» (Luzern)«Für die Privatsphäre»: Erwachsenenbereiche im SpaRückzugsort auch für Eltern: Die Adults-only-HotelsWegen Beschwerden: Interlaken kriegt den ersten kinderfreien Camping

Glückwünsche per Mail: «90 Grad Café Bar» (Aarau)

Über 250 Mails innert weniger Tage, zig Telefonanrufe, volle Kommentarspalten – als die «90 Grad Café Bar» Ende November eine Altersgrenze für ihr Lokal bekanntgab, liefen die Leitungen heiss. Neu soll das Café nur noch Erwachsenen und Jugendlichen über 14 Jahren offenstehen.

Für eine «ruhige und gemütliche Atmosphäre»: In der «90 Grad Café Bar» gilt neu eine Altersgrenze.
Für eine «ruhige und gemütliche Atmosphäre»: In der «90 Grad Café Bar» gilt neu eine Altersgrenze.

Es seien viele Faktoren zusammengekommen: Lärm, sperrige Kinderwägen, ruinierte Menukarten, Eltern, die sich kaum um ihre Sprösslinge zu scheren schienen. Die Reaktionen auf den Entscheid seien denn auch überwiegend positiv und verständnisvoll ausgefallen, sagt die Geschäftsführerin Tuhce Akdag. Sie sei gar per Mail dazu beglückwünscht worden.

Bewährtes Rezept: Kinderzone im «Weissen Kreuz» (Luzern)

Auch das Restaurant «Zum Weissen Kreuz» in der Luzerner Altstadt sorgte für einen kleinen Aufschrei, als es eine kinderfreie Zone einführte. Das war allerdings bereits vor 10 Jahren. Grund für den Wechsel waren – wie auch in Aarau – Lärmbeschwerden, sowie Kinderwägen, welche dem Personal den Weg versperrt hätten.

«Für die Privatsphäre»: Erwachsenenbereiche im Spa

Schon lange etabliert sind kinderfreie Bereiche im Wellness und Spa. So sind die Saunalandschaften vielerorts Jugendlichen ab 12, 14 oder 16 Jahren vorbehalten. In der Schweiz ist das zum Beispiel im Spa des Dolder Grand im Bad Schinznach der Fall.

Das Waldhotel Arosa trennt seinerseits den Wellnessbereich von der «Familienwelt» mit Hallenbad und Kinderbereich. Damit schütze man die Privatsphäre der Gäste, schreibt das Hotel auf Anfrage. Mit Erfolg: Gerade in den Wintermonaten würden Rückzugsorte ohne Kinder stärker nachgefragt. Diese Gäste könne man nun gleichzeitig bedienen.

Rückzugsort auch für Eltern: Die Adults-only-Hotels

Im Hotel Arnica in Scuol gilt die Altersbeschränkung nicht nur für den Wellnessbereich, sondern für das ganze Hotel. Auch das Engelberger Hotel Waldegg empfängt seit 2021 nur Gäste ab 14 Jahren – seit vergangener Woche sogar mit einem eigenen «Adults-only»-Restaurant.

Da Engelberg eine «ausgesprochen familienfreundliche Destination» sei, könne man Anfragen von Familien getrost an andere Hotels weiterverweisen, so der Hoteldirektor Manolito Birrer. Viele der langjährigen Gäste seien dem Hotel treu geblieben – und würden ihre Kinder für eine Auszeit im Waldegg auch mal ein Wochenende lang bei den Grosseltern lassen.

Wegen Beschwerden: Interlaken kriegt den ersten kinderfreien Camping

Eine Neuerscheinung ist der Campingplatz «Lazy Rancho» bei Interlaken. Er wird im Frühling 2026 neu eröffnet – gemäss eigenen Angaben als erster kinderfreier Camping der Schweiz. Der Entscheid fiel nach der Übernahme zweier Campingplätze, die knapp 200 Meter auseinanderliegen. Einer davon soll weiterhin Familien empfangen, der andere bleibt Erwachsenen vorbehalten.

Nur für Erwachsene: Der Campingplatz Hobby 3 in Unterseen-Interlaken will ab 2026 eine Altersgrenze von 16 Jahren einführen.
Nur für Erwachsene: Der Campingplatz Hobby 3 in Unterseen-Interlaken will ab 2026 eine Altersgrenze von 16 Jahren einführen.

Damit wolle man auch auf Beschwerden über Lärm und unbeaufsichtigte Kinder reagieren, schreiben Cheyenne und Virginia Blatter, welche den Platz betreiben. Als aktive Camper hätten die beiden selbst verschiedene Erwachsenen-Campingplätze in Deutschland, Italien und Österreich besucht: «Diese waren fast immer ausgebucht.» Der neue Platz soll dieser steigenden Nachfrage entgegenkommen. Bisher habe man viel positives Feedback erhalten, schreiben die beiden. Die erste Saison mit dem neuen Konzept beginnt im März 2026.

Mehr zum Thema:

Interview
Schweizer Restaurants und Campingplätze sperren Kinder aus – das steckt hinter dem Trend
Café-Betreiberin stört sich an Kinderwägen und Lärm – und greift jetzt durch
13 Kommentare
avatar
funkunit
13.12.2025 10:01registriert November 2023
Ich finde das Abgebot super. Wir haben selber 3 Kinder. Wenn wir ein paar Tage gemeinsam ohne Kinder verbringen wollen, sind solche Angebote perfekt. Da suchen wir Ruhe und wollen eben kein Kindergeschrei am Nachbartisch. Gute Sache - und die Nachfrage bestätigt das offenbar.
413
Melden
Zum Kommentar
avatar
Chnebeler
13.12.2025 10:00registriert Dezember 2016
Liebe Familien
Ich hoffe in den Kommentaren zu diesem Artikel werden alle, die solche Angebote schätzen genau die Toleranz erfahren, welche ihr immer für euch einfordert.
Mehr gibts dazu eigentlich nicht zu sagen als Leben und Leben lassen.

Schönes Wochenende
309
Melden
Zum Kommentar
13
