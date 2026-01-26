bedeckt, wenig Regen
Zürich schaut hin: Belästigungs-Meldeplattform wird weitergeführt

Stadt Zürich führt Belästigungs-Meldeplattform weiter

26.01.2026, 13:30

Auf der Meldeplattform «Zürich schaut hin» werden pro Tag im Schnitt 1,5 Belästigungen gemeldet. Meist handelt es sich um geschlechtsspezifische Vorfälle. Die Stadt will das Projekt deshalb weiterführen.

Ein Mann steht in einem Bus der Verkehrsbetriebe Zuerich (VBZ) mit der staedtischen Kampagne &quot;Zuerich schaut hin&quot;, waehrend einer Medienkonferenz am Montag, 6. Februar 2023 in Zuerich. Die K ...
Auf der Plattform lassen sich Belästigungen melden – sowohl eigene als auch beobachtete.Bild: KEYSTONE

Die Meldeplattform zur Bekämpfung von Sexismus, Homo- und Transfeindlichkeit war eigentlich bis Ende 2025 befristet. Gemäss Angaben des Stadtrats vom Montag wird sie nun aber weitergeführt.

«Zürich schaut hin» habe viel bewirkt und sei etabliert. Gemäss einer Umfrage kennt rund ein Drittel der Bevölkerung diese Plattform. Auf der Webseite können Betroffene und sogenannte «Bystanders», also Zuschauer und Zeugen, Vorfälle im öffentlichen Raum melden. Das Tool bietet auch Informationen über rechtliche Möglichkeiten und Beratungsangebote.

Das Projekt «Zürich schaut hin» startete im Jahr 2021. Auch in Bern und Luzern gibt es inzwischen solche Meldeplattformen. (sda)

Mehr News aus Zürich:

Historisches Gebäude in Zürcher Altstadt in Vollbrand – Einsturz droht
Themen
