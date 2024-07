Der Taylor-Swift-Wahnsinn in Sydney – oder was Zürich im Sommer erwartet

Do it like a Swiftie – hier kommt die Anleitung zur «Eras»-Tour

«Die Situation bei Konzerten von Taylor Swift unterscheidet sich zu Konzerten von anderen Künstler*innen», erklärt denn auch die Stadtpolizei Zürich gegenüber Tele Züri. Die Erfahrung in verschiedenen Ländern zeige, «dass jeweils eine unbekannte Anzahl an Fans anreisen, die keine Konzert-Tickets besitzen und sich rund um das Konzertstadion aufhalten.»

Am 9. und 10. Juli spielt der Superstar im Zürcher Letzigrund. Und nun ist klar: Die «Swifties»-Fangemeinde ohne Ticket wird es schwer haben, den Liedern live zu lauschen. Wie die Stadtpolizei Zürich diese Woche mitteilt, will man aus Sicherheitsgründen grosse Menschenansammlungen vor dem Stadion vermeiden.

