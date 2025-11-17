trüb und nass
Helvetic Airways erweitert Flotte um weitere Embraer-Maschinen

Helvetic Airways erweitert Flotte um weitere Embraer-Maschinen

17.11.2025, 13:1317.11.2025, 13:13

Helvetic Airways baut ihre Flotte weiter aus. So wurden beim brasilianischen Flugzeugbauer Embraer im Rahmen der Dubai Air Show 3 neue Flugzeuge des Typs E195-E2 bestellt, inklusive der Option auf die Bestellung fünf weiterer Maschinen dieses Typs.

Zurich, Switzerland, July 13, 2023 HB-AZK Helvetic Airways Embraer E195-E2 aircraft is landing on runway 14 xkwx zurich switzerland airport international flight aircraft plane travel transportation sp ...
Der neue Embraer hat mehr Sitzplätze als die Embraer E190.Bild: imago

Die Auslieferung der bestellten Flugzeuge ist zwischen Ende 2026 und Frühjahr 2027 geplant, wie die Airline am Montag mitteilte. Die neuen Embraer mit 134 Sitzplätzen ersetzen die 112-plätzigen Embraer E190. Mit der jüngsten Bestellung könne die E2-Flotte in den kommenden Jahren von heute 12 auf bis zu 20 Flugzeuge der modernsten Generation erweitert werden.

Zurich, Switzerland, May 19, 2023 HB-AZI Helvetic Airways Embraer E-195-E2 aircraft is taxiing over the apron xkwx zurich switzerland airport international flight aircraft plane travel transportation ...
Helvetic Airways AG ist eine Schweizer Regionalfluggesellschaft mit Sitz in Kloten.Bild: imago

Helvetic streicht insbesondere die Vorteile der neuen E2-Jets bei kurzen Pisten und steilen Anflügen hervor. Ausserdem erhöhe sich mit der Bestellung das Sitzplatzangebot sowie die Flexibilität. (sda/awp)

Mehr News aus der Luftfahrt:

Umverkehr plant eine Volksinitiative für Gebühr auf Flugtickets
