Helvetic Airways erweitert Flotte um weitere Embraer-Maschinen

Helvetic Airways baut ihre Flotte weiter aus. So wurden beim brasilianischen Flugzeugbauer Embraer im Rahmen der Dubai Air Show 3 neue Flugzeuge des Typs E195-E2 bestellt, inklusive der Option auf die Bestellung fünf weiterer Maschinen dieses Typs.

Der neue Embraer hat mehr Sitzplätze als die Embraer E190. Bild: imago

Die Auslieferung der bestellten Flugzeuge ist zwischen Ende 2026 und Frühjahr 2027 geplant, wie die Airline am Montag mitteilte. Die neuen Embraer mit 134 Sitzplätzen ersetzen die 112-plätzigen Embraer E190. Mit der jüngsten Bestellung könne die E2-Flotte in den kommenden Jahren von heute 12 auf bis zu 20 Flugzeuge der modernsten Generation erweitert werden.

Helvetic Airways AG ist eine Schweizer Regionalfluggesellschaft mit Sitz in Kloten. Bild: imago

Helvetic streicht insbesondere die Vorteile der neuen E2-Jets bei kurzen Pisten und steilen Anflügen hervor. Ausserdem erhöhe sich mit der Bestellung das Sitzplatzangebot sowie die Flexibilität. (sda/awp)