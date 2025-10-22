bedeckt, wenig Regen12°
Zürich Verkehr: Rund um den Zürcher HB soll künftig Tempo 30 gelten

Rund um den Zürcher HB soll künftig Tempo 30 gelten

22.10.2025, 10:2822.10.2025, 10:36

Auf diversen Strassen rund um den Zürcher Hauptbahnhof soll künftig Tempo 30 gelten. Dies hat der Stadtrat am Mittwoch bekannt gegeben. Bereits formiert sich Widerstand.

Blick auf die Instandsetzung der historischen Bausubstanz am Suedtrakt des Zuerich HB, aufgenommen am Montag, 30. Oktober 2023 in Zuerich. Das Generalsanierungsprojekt ist nun abgeschlossen und die er ...
Die neuen Verkehrsvorschriften betreffen 23 Strassen rund um den Hauptbahnhof Zürich. Bild: KEYSTONE

Im Gebiet um den Hauptbahnhof ereigneten sich in fünf Jahren mehr als 700 Verkehrsunfälle, wie der Stadtrat in einer Medienmitteilung schreibt. Mit der geplanten Einführung von Tempo 30 werde die Verkehrssituation übersichtlicher und sicherer.

Die neuen Verkehrsvorschriften betreffen 23 Strassen. Es handle sich um eine Erweiterung der bestehenden Tempo-30-Strecken in der Innenstadt, etwa auf der Löwenstrasse, der Waisenhausstrasse oder am Limmatquai, schreibt der Stadtrat weiter.

Kritik von SVP und ACS

SVP und ACS kritisierten die von der Stadt vorgestellten Pläne sogleich. Ein Grossteil der betroffenen Strecken seien übergeordnete, kantonal klassierte Hauptverkehrsachsen, schreibt der ACS Zürich in einer Medienmitteilung. Mit der pauschalen Reduktion auf 30 km/h werde der Verkehrsfluss massiv beeinträchtigt.

Insbesondere in den Randstunden wäre es «wichtig, auch in der Innenstadt zügig voranzukommen», schreibt die SVP. Für sie wäre dies mit der «geplanten, undifferenzierten Geschwindigkeitsbeschränkung» nicht mehr möglich.

Der ACS kündigte an, sich mit «allen ihm zur Verfügung stehenden politischen und rechtlichen Mitteln» dagegen zu wehren.

«Grüne Halbinsel» beim HB

Anfang September hatte der Zürcher Stadtrat seine Pläne für einen autoärmeren und grüneren Raum rund um den HB vorgestellt. Der Stadtraum mitten in Zürich soll zu einer «Visitenkarte» werden.

Dabei wird der Raum um den Hauptbahnhof als «grüne Halbinsel» zwischen Limmat und Sihl angepriesen. Es soll begrünte Flächen von der Gessnerbrücke über der Sihl zum Platzspitz bis zum Papierwerd-Areal an der Limmat geben.

Weichen müssten bei den angedachten Plänen in erster Linie die Autos. Möglich sein sollen nur noch Zufahrten für Anlieferung, Rettungskräfte, Taxis oder zu Kiss&Ride-Plätzen. (sda)

Rösti bremst Tempo 30: Eine Stadt stellt sich schon mal quer
