Manor zieht ins Jelmoli-Haus an Zürcher Bahnhofstrasse

Nach dem Wegzug von der Zürcher Bahnhofstrasse zieht Manor wieder in der Nähe der wichtigen Zürcher Einkaufsmeile ein. Die Warenhauskette bezieht das Gebäude, in dem bisher Jelmoli untergebracht ist, wie Hausbesitzer Swiss Prime Site am Dienstag mitteilte. (sda/awp)

Im Südtessiner Mendrisiotto sind in den letzten 24 Stunden teils über 200 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Besonders stark regnete es in Coldrerio TI, wo 185 Millimetern in nur sechs Stunden gemessen wurden, wie der Bund in der Nacht auf Montag mitteilte.