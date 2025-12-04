Ab 2026 gibt es ein neues Zürcher Weihnachtsdorf – so sieht das Konzept aus

Mehr «Schweiz»

Seit über zehn Jahren wird auf dem Zürcher Sechseläutenplatz das sogenannte Weihnachtsdorf der Miteinander AG aufgestellt. Dies wird sich das ab dem kommenden Jahr ändern. So übernimmt ab 2026 ein neuer Organisator die Planung.

Wie die Stadt Zürich in einer Medienmitteilung schreibt, gibt es ab dem nächsten Jahr einen neuen Markt mit dem Namen «Bellevue Noël». Dieser kommt in einem ganz neuen Gewand daher: Wie ein Bild der Stadt Zürich zeigt, prägt ein riesiger Adventskranz mit einem Durchmesser von 50 Metern sowie vier grossen Kerzen den neuen Weihnachtsmarkt. Gemäss der Stadt Zürich bietet dieser Kranz eine begehbare Plattform in fünf Metern Höhe.

So sieht das neue Konzept aus: Bild: stadt zürich

Wie die Stadt Zürich schreibt, wurden bis Ende August fünf Konzepte für die Gestaltung ab dem nächsten Jahr eingereicht. «Bellevue Noël» wird von der Future Events GmbH gestaltet und hebt sich gemäss der Stadt thematisch und gestalterisch deutlich von anderen Konzepten ab. «Das Konzept hat grosses Potenzial für ein Alleinstellungsmerkmal», heisst es in einer Medienmitteilung. Auch in Sachen Nachhaltigkeit habe es überzeugt.

Die Wahl erfolgte gemäss der Stadt Zürich mit Unterstützung eines Beratergremiums. Dazu gehörten Vertreter des Quartiers, von Zürich Tourismus, des schweizerischen Marktverbands und der Stadt Zürich.

Gesucht habe man nach einem «überzeugenden Gesamtkonzept mit einem spezifischen Thema, das eine hohe Aufenthaltsqualität gewährleistet und das Umfeld berücksichtigt». Gesucht wurde gemäss Angaben der Stadt ein Konzept mit Mehrwegtassen und Mehrweggeschirr sowie Ideen zur Bekämpfung von Food Waste. Weiter sei ein Augenmerk auf «einen ausgewogenen Mix zwischen weihnachtlichen Waren sowie Essens- und Getränkeangeboten mit nachhaltiger Ausrichtung» gelegt worden. (dab)