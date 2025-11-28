Diese Weihnachtsmärkte in der Schweiz öffnen dieses Wochenende in deiner Region
Bereits am letzten Wochenende haben mehrere Weihnachtsmärkte ihre Tore geöffnet. Doch dieses Wochenende geht die Glühwein-Saison so richtig los – es öffnen gar 126 neue. Hier erfährst du, wo:
Diese Weihnachtsmärkte öffnen dieses Wochenende
Du suchst nach Weihnachtsmärkten, die dieses Wochenende neu eröffnen? Dann bist du hier an der richtigen Stelle. Hier findest du sie alle – nach Region und Kanton sortiert:
Zürich
Oerlikon (ZH)
Oerliker Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Wald (ZH)
Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Bülach (ZH)
Weihnachtsmarkt Bülach
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Dietikon (ZH)
Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Regensdorf (ZH)
Weihnachtsmarkt Regensdorf
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Wollishofen Zürich (ZH)
Wollishofer Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Bauma (ZH)
Weihnachtsmärt Bauma
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Dübendorf (ZH)
Chlausmärt in Dübendorf
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Embrach (ZH)
Weihnachtsmarkt Embrach
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Erlosen (ZH)
Erloser Weihnachtsmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Fehraltorf (ZH)
Chlausmärt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Gossau (ZH)
Gossauer Weihnachtsmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Rüschlikon (ZH)
Zauberhafter Advent
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Kloten (ZH)
Adventsmarkt Kloten
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Wildberg (ZH)
Wiehnachtsmärt
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Grüningen (ZH)
Wienachtsmärt Grüenige
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Meilen (ZH)
Weihnachtsmarkt
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Robenhausen (ZH)
Chlausmärt in Robehuuse
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Rüti (ZH)
Weihnachtsmarkt
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Zollikon (ZH)
Zolliker Wienachtsmärt
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Mittelland
Lyss (BE)
Stärnemärit
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Schafis (BE)
Marché de Noël Andrey Schafis
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Bern, Waisenhausplatz (BE)
Weihnachtsmarkts auf dem Waisenhausplatz
Datum: 28. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Trubschachen (BE)
Kambly Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 30. November und 5. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Münchenwiler bei Murten (BE)
Weihnachtsmärit im Schloss Münchenwiler
Datum: 28. November 2025
Weitere Infos: hier
Roggwil (BE)
Wiehnachtsmärit in Roggwil
Datum: 28. November 2025
Weitere Infos: hier
Grindelwald (BE)
Adventsmarkt in Grindelwald
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Leissigen (BE)
Adventsmarkt Leissigen
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Rüeggisberg (BE)
Adentsmärit Rüeggisberg
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Wiedlisbach (BE)
Weihnachtsmarkt in Wiedlisbach
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Wynau (BE)
Wynauer Adventsmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Brienz (BE)
Erlebnis Weihnachtmarkt Brienz
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Oey (BE)
Weihnachtsausstellung Oey
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Bern, Münsterplatz (BE)
Berner Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz
Datum: 29. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Uettligen (BE)
Weihnachtsmärit Uettligen
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Wangen an der Aare (BE)
Lädele im Advent
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Porrentruy (JU)
Marché de Noël au Phénix
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
St. Pantaleon (SO)
Wiehnachtsmärt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Olten (SO)
Adventsdorf in Olten
Datum: 29. November bis 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Ostschweiz und Fürstentum
Gais (AR)
Adventsmarkt Gais
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Schwellbrunn (AR)
Schwellbrunner Weihnachtsmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Teufen (AR)
Tüüfner Adventsnacht
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Heiden (AR)
Adventsmarkt
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Chur (GR)
Churer Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Chur (GR)
Churer Christkindlimarkt
Datum: 28. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Davos Platz (GR)
Davoser Weihnachtsmarkt auf den Arkaden
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Ilanz (GR)
Ilanzer Adventsmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Klosters (GR)
Weihnachtsmarkt Klosters
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
La Punt (GR)
Weihnachtsmarkt La Punt-Chamues-ch
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Rossa (GR)
Mercatino di Natale
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Scuol (GR)
Marchà d'Advent Scuol
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Bad Ragaz (SG)
Adventsmarkt
Datum: 28. November bis 14. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Heerbrugg (SG)
Adventsmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
St.Gallenkappel (SG)
Adventsmärt St.Gallenkappel
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Sargans (SG)
Christkindlimarkt in der Altstadt Sargans
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Schänis (SG)
Weihnachtsmarkt
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Schmerikon (SG)
Weihnachtsmarkt Schmerikon
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Balgach (SG)
Balgacher Weihnachtsmarkt
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Goldingen (SG)
Adventsmarkt Goldingen
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Bischofszell (TG)
Adventsmarkt Bischofszell
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Arbon (TG)
Christkindlimarkt Arbon
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Stettfurt (TG)
Weihnachtsmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Romanshorn (TG)
Chlausmarkt
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Schaan (FL)
Nikolausmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Nordwestschweiz
Schöftland (AG)
Weihnachtsmarkt im Schlosspark
Datum: 28. November 2025
Weitere Infos: hier
Turgi (AG)
Turgemer Weihnachtsmarkt
Datum: 28. November 2025
Weitere Infos: hier
Aarburg (AG)
Aarburg leuchtet - Weihnachtsmarkt und Festungsbazar
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Klingnau (AG)
Klingnauer Chlausmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Seengen (AG)
Christkindli-Märt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Würenlos (AG)
Würenloser Christkindlimärt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Biberstein (AG)
Weihnachtsmarkt Schloss Biberstein
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Buchs (AG)
Weihnachtsmarkt Buchs
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Würenlingen (AG)
Weihnachtsmarkt Würenlingen
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Aesch (BL)
Aescher Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Therwil (BL)
Weihnachtsmarkt
Datum: 28. November 2025
Weitere Infos: hier
Allschwil (BL)
Ängelimärt Allschwil
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Arlesheim (BL)
Arleser Märt – Adventsmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Brislach (BL)
Lichterfest Brislach
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Gelterkinden (BL)
Marabu Adventsmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Waldenburg (BL)
Weihnachtsmarkt Waldenburg
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Bettingen (BL)
St.Chrischona Weihnachtsmarkt
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Grellingen (BL)
Grellinger Weihnachtsmarkt
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Bretzwil (BL)
Weihnachtsmarkt Bretzwil
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Itingen (BL)
Ütiger Wiehnachtsmärt
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Zentralschweiz
Hochdorf (LU)
Wiehnachts Märt
Datum: 28. bis 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Entlebuch (LU)
Weihnachtsmarkt Entlebuch
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Rothenburg (LU)
Wiehnachtsmärt Rothenburg
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Schachen (LU)
Weihnachtsmarkt Schachen
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Luzern, Schweizerhof (LU)
Schweizerhof-Weihnachtsmarkt
Datum: 30. November, 7. Dezember, 14. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Hergiswil (NW)
Dorf-Advent Hergiswil
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Kägiswil (OW)
St. Niklaus-Einzug
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Engelberg (OW)
Chlausmarkt im Kursaal
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Brunnen (SZ)
Weihnachtsmarkt am See
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Einsiedeln (SZ)
Einsiedler Weihnachtsmarkt
Datum: 28. November bis 8. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Andermatt (UR)
Weihnachtsmarkt Andermatt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Hünenberg (ZG)
Weihnachtsmarkt Hünenberg
Datum: 28. November 2025
Weitere Infos: hier
Baar (ZG)
Christkindlimarkt im Zentrum von Baar
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Zug (ZG)
Klausmarkt
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Westschweiz und Tessin
Jaun (FR)
Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
La Pierraz (FR)
Weihnachtsmarkt in La Pierraz
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Gruyères (FR)
Weihnachtsmarkt in Gruyères
Datum: 28. November bis 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Fribourg (FR)
Weihnachtsmarkt im Alt Quartier
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Granges-Paccot (FR)
Weihnachtsmarkt in Granges-Paccot
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Confignon (GE)
Marché de Noël de Confignon
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Genf, Des Pâquis (GE)
Marché de Noël des Pâquis
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Vandoeuvres (GE)
Marché de Noël de Vandœuvres
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Cortaillod (NE)
Comptoir d'Artisanat
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Lignières (NE)
Marché de Noël de Lignières
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Arogno (TI)
Weihnachtsmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Fusio (TI)
Weihnachtsmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Minusio (TI)
Weihnachtsmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Morbio Superiore (TI)
Weihnachtsmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Ronco sopra Ascona (TI)
Weihnachtsmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Castel San Pietro (TI)
Weihnachtsmarkt
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Gordola (TI)
Weihnachtsmarkt
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Veytaux, Schloss Chillon (VD)
Weihnachten im Schloss
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Yverdon-les-Bain (VD)
Marché de Noël
Datum: 29. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Orbe (VD)
Marché de Noël
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Chermignon-d'en-Haut (VS)
Marché de Noël de Chermignon
Datum: 28. bis 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Granges (VS)
Marché de Noël Granges
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Brig (VS)
Adventszauber mit Chrischchindlimärt Brig
Datum: 28. November 2025 bis 4. Januar 2026
Weitere Infos: hier
Simplon-Dorf (VS)
Winterzauber
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier
Mase (VS)
Weihnachtsmarkt
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Saint-Maurice (VS)
Marché de Noël
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Diese Weihnachtsmärkte haben bereits geöffnet
Die Weihnachtsmärkte sind nach Öffnungsdatum und Kanton sortiert:
Alle Weihnachtsmärkte der Schweiz
In dieser Story findest du alle Weihnachtsmärkte in der Schweiz 2025 nach Kanton sortiert – und eine Übersichtskarte.