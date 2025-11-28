Diese Weihnachtsmärkte in der Schweiz öffnen dieses Wochenende in deiner Region

Schinznach Dorf (AG)

Schinznacher Christkindmarkt

Datum: 24. Oktober bis 24. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Baden, Theaterplatz (AG)

Badener WunderDorf auf dem Theaterplatz

Datum: 29. Oktober bis 21. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Rheinfelden, Feldschlösschen (AG)

Feldschlösschen Winterdorf

Datum: 21. bis 30. November 2025

Weitere Infos: hier



Baden (AG)

Paul Mags Weihnachtsmarkt

Datum: 28. bis 30. November 2025

Weitere Infos: hier



Rheinfelden (AG)

Adventsfunkeln Rheinfelden

Datum: 28. November 2025 bis 6. Januar 2026

Weitere Infos: hier



Bern, kleine Schanze (BE)

Berner Sternenmarkt, Kleine Schanze

Datum: 20. November bis 28. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Huttwil (BE)

Huttwiler Wiehnachtsmärit

Datum: 26. bis 30. November 2025

Weitere Infos: hier



Bern, Waisenhausplatz (BE)

Weihnachtsmarkts auf dem Waisenhausplatz

Datum: 28. November bis 24. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Lyss (BE)

Stärnemärit

Datum: 28. bis 30. November 2025

Weitere Infos: hier



Schafis (BE)

Marché de Noël Andrey Schafis

Datum: 28. bis 30. November 2025

Weitere Infos: hier



Trubschachen (BE)

Kambly Weihnachtsmarkt

Datum: 28. bis 30. November und 5. bis 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Aesch (BL)

Aescher Weihnachtsmarkt

Datum: 28. bis 30. November 2025

Weitere Infos: hier



Basel Barfüsserplatz (BS)

Basler Weihnachtsmarkt auf dem Barfüsserplatz und Münsterplatz

Datum: 27. November bis 23. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Basel, Kleinbasel (BS)

Adväntsgass im Glaibasel

Datum: 27. November bis 23. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Fribourg (FR)

Weihnachtsmarkt des Ateliers Fara

Datum: 27. bis 29. November 2025

Weitere Infos: hier



Romont (FR)

Weihnachtsmarkt , St.Niklaus Fest

Datum: 27. bis 30. November 2025

Weitere Infos: hier



Gruyères (FR)

Weihnachtsmarkt in Gruyères

Datum: 28. November bis 21. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Jaun (FR)

Weihnachtsmarkt

Datum: 28. bis 30. November 2025

Weitere Infos: hier



La Pierraz (FR)

Weihnachtsmarkt in La Pierraz

Datum: 28. bis 30. November 2025

Weitere Infos: hier



Genf (GE)

Marché de Noël du Mont-Blanc

Datum: 20. November bis 24. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Meyrin (GE)

Marché de Noël de Meyrin

Datum: 26. bis 29. November 2025

Weitere Infos: hier



Lancy (GE)

Marché de Noël sur la place du 1er Août

Datum: 26. bis 30. November 2025

Weitere Infos: hier



Chur (GR)

Churer Christkindlimarkt

Datum: 28. November bis 23. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Chur (GR)

Churer Weihnachtsmarkt

Datum: 28. bis 29. November 2025

Weitere Infos: hier



Porrentruy (JU)

Marché de Noël au Phénix

Datum: 28. bis 30. November 2025

Weitere Infos: hier



Luzern, Insel-Park (LU)

Rudolfs Weihnacht

Datum: 15. November bis 22. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Luzern, Bruchquartier (LU)

Bruchweihnachten

Datum: 27. bis 29. November 2025

Weitere Infos: hier



Hochdorf (LU)

Wiehnachts Märt

Datum: 28. bis 29. November 2025

Weitere Infos: hier



Neuenburg (NE)

Village de Noël

Datum: 27. November bis 21. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Cortaillod (NE)

Comptoir d'Artisanat

Datum: 28. bis 30. November 2025

Weitere Infos: hier



St.Gallen (SG)

Sternenstadt St.Gallen

Datum: 27. November bis 24. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Bad Ragaz (SG)

Adventsmarkt

Datum: 28. November bis 14. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Solothurn, Dornacherplatz (SO)

Das Alpenland

Datum: 6. November bis 21. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Solothurn, Klosterplatz (SO)

Advent im Kloster

Datum: 21. bis 30. November 2025

Weitere Infos: hier



Brunnen (SZ)

Weihnachtsmarkt am See

Datum: 28. bis 30. November 2025

Weitere Infos: hier



Einsiedeln (SZ)

Einsiedler Weihnachtsmarkt

Datum: 28. November bis 8. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Bischofszell (TG)

Adventsmarkt Bischofszell

Datum: 28. bis 30. November 2025

Weitere Infos: hier



Lugano (TI)

Natale in Piazza

Datum: 27. November 2025 bis 6. Januar 2026

Weitere Infos: hier



Montreux (VD)

Montreux Noël

Datum: 20. November bis 24. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Lausanne (VD)

Bô Noël

Datum: 20. November bis 31. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Vevey (VD)

VEVEY NOËL

Datum: 22. November bis 31. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Naters (VS)

Natischer Adventsmärt

Datum: 27. bis 30. November 2025

Weitere Infos: hier



Chermignon-d'en-Haut (VS)

Marché de Noël de Chermignon

Datum: 28. bis 29. November 2025

Weitere Infos: hier



Granges (VS)

Marché de Noël Granges

Datum: 28. bis 30. November 2025

Weitere Infos: hier



Brig (VS)

Adventszauber mit Chrischchindlimärt Brig

Datum: 28. November 2025 bis 4. Januar 2026

Weitere Infos: hier



Zürich, Uetliberg (ZH)

Winterzauber Uetliberg

Datum: 6. November bis 31. Januar 2026

Weitere Infos: hier



Winterthur, Teuchelweiherplatz (ZH)

Winterthurer Wintermarkt

Datum: 19. November bis 23. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Zürich, Europaallee (ZH)

Zürcher Weihnachtsallee

Datum: 20. November bis 23. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Zürich, Niederdorf (ZH)

Weihnachtsmarkt im Dörfli

Datum: 20. November bis 23. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Zürich, Sechseläutenplatz (ZH)

Wienachtsdorf am Bellevue

Datum: 20. November bis 23. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Zürich, Werdmühleplatz (ZH)

The Singing Christmas Tree und Wiehnachtsmärt

Datum: 20. November bis 23. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Zürich Hauptbahnhof (ZH)

Polarzauber am Hauptbahnhof

Datum: 20. November bis 24. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Zürich, Münsterhof (ZH)

Weihnachtsmarkt Münsterhof

Datum: 20. November bis 24. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Pfäffikon (ZH)

Adventsdörfli

Datum: 22. November bis 14. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Winterthur (ZH)

Wiehnachts Märt Winterthur

Datum: 27. November bis 23. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Oerlikon (ZH)

Oerliker Weihnachtsmarkt

Datum: 28. bis 29. November 2025

Weitere Infos: hier



Wald (ZH)

Weihnachtsmarkt

Datum: 28. bis 29. November 2025

Weitere Infos: hier



Bülach (ZH)

Weihnachtsmarkt Bülach

Datum: 28. bis 30. November 2025

Weitere Infos: hier



Dietikon (ZH)

Weihnachtsmarkt

Datum: 28. bis 30. November 2025

Weitere Infos: hier



Regensdorf (ZH)

Weihnachtsmarkt Regensdorf

Datum: 28. bis 30. November 2025

Weitere Infos: hier



Wollishofen Zürich (ZH)

Wollishofer Weihnachtsmarkt

Datum: 28. bis 30. November 2025

Weitere Infos: hier

