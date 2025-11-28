wechselnd bewölkt
Weihnachtsmarkt in der Schweiz: Diese öffnen Ende November 2025

Besucher an dem Lichterfestival und Weihnachtsmarkt Illuminarium des Landesmuseum Zuerich aufgenommen am Freitag, 7. November 2025 in Zuerich. (KEYSTONE/Claudio Thoma)
Das Illuminarium des Landesmuseums in Zürich hat seit dem 7. November geöffnet. Bild: keystone

Diese Weihnachtsmärkte in der Schweiz öffnen dieses Wochenende in deiner Region

28.11.2025, 11:3328.11.2025, 11:33
Reto Fehr
Reto Fehr

Bereits am letzten Wochenende haben mehrere Weihnachtsmärkte ihre Tore geöffnet. Doch dieses Wochenende geht die Glühwein-Saison so richtig los – es öffnen gar 126 neue. Hier erfährst du, wo:

Inhaltsverzeichnis
Diese Weihnachtsmärkte öffnen dieses WochenendeZürichMittellandOstschweiz und FürstentumNordwestschweizZentralschweizWestschweiz und TessinDiese Weihnachtsmärkte haben bereits geöffnetAlle Weihnachtsmärkte der Schweiz

Diese Weihnachtsmärkte öffnen dieses Wochenende

Du suchst nach Weihnachtsmärkten, die dieses Wochenende neu eröffnen? Dann bist du hier an der richtigen Stelle. Hier findest du sie alle – nach Region und Kanton sortiert:

Zürich

Oerlikon (ZH)

Oerliker Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Wald (ZH)

Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Bülach (ZH)

Weihnachtsmarkt Bülach
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Dietikon (ZH)

Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Regensdorf (ZH)

Weihnachtsmarkt Regensdorf
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Wollishofen Zürich (ZH)

Wollishofer Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Bauma (ZH)

Weihnachtsmärt Bauma
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Dübendorf (ZH)

Chlausmärt in Dübendorf
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Embrach (ZH)

Weihnachtsmarkt Embrach
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Erlosen (ZH)

Erloser Weihnachtsmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Fehraltorf (ZH)

Chlausmärt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Gossau (ZH)

Gossauer Weihnachtsmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Rüschlikon (ZH)

Zauberhafter Advent
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Kloten (ZH)

Adventsmarkt Kloten
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Wildberg (ZH)

Wiehnachtsmärt
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Grüningen (ZH)

Wienachtsmärt Grüenige
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Meilen (ZH)

Weihnachtsmarkt
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Robenhausen (ZH)

Chlausmärt in Robehuuse
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Rüti (ZH)

Weihnachtsmarkt
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Zollikon (ZH)

Zolliker Wienachtsmärt
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier

Mittelland

Lyss (BE)

Stärnemärit
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Schafis (BE)

Marché de Noël Andrey Schafis
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Bern, Waisenhausplatz (BE)

Weihnachtsmarkts auf dem Waisenhausplatz
Datum: 28. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Trubschachen (BE)

Kambly Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 30. November und 5. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Münchenwiler bei Murten (BE)

Weihnachtsmärit im Schloss Münchenwiler
Datum: 28. November 2025
Weitere Infos: hier


Roggwil (BE)

Wiehnachtsmärit in Roggwil
Datum: 28. November 2025
Weitere Infos: hier


Grindelwald (BE)

Adventsmarkt in Grindelwald
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Leissigen (BE)

Adventsmarkt Leissigen
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Rüeggisberg (BE)

Adentsmärit Rüeggisberg
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Wiedlisbach (BE)

Weihnachtsmarkt in Wiedlisbach
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Wynau (BE)

Wynauer Adventsmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Brienz (BE)

Erlebnis Weihnachtmarkt Brienz
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Oey (BE)

Weihnachtsausstellung Oey
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Bern, Münsterplatz (BE)

Berner Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz
Datum: 29. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Uettligen (BE)

Weihnachtsmärit Uettligen
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Wangen an der Aare (BE)

Lädele im Advent
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Porrentruy (JU)

Marché de Noël au Phénix
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


St. Pantaleon (SO)

Wiehnachtsmärt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Olten (SO)

Adventsdorf in Olten
Datum: 29. November bis 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Ostschweiz und Fürstentum

Gais (AR)

Adventsmarkt Gais
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Schwellbrunn (AR)

Schwellbrunner Weihnachtsmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Teufen (AR)

Tüüfner Adventsnacht
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Heiden (AR)

Adventsmarkt
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Chur (GR)

Churer Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Chur (GR)

Churer Christkindlimarkt
Datum: 28. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Davos Platz (GR)

Davoser Weihnachtsmarkt auf den Arkaden
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Ilanz (GR)

Ilanzer Adventsmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Klosters (GR)

Weihnachtsmarkt Klosters
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


La Punt (GR)

Weihnachtsmarkt La Punt-Chamues-ch
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Rossa (GR)

Mercatino di Natale
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Scuol (GR)

Marchà d'Advent Scuol
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Bad Ragaz (SG)

Adventsmarkt
Datum: 28. November bis 14. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Heerbrugg (SG)

Adventsmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


St.Gallenkappel (SG)

Adventsmärt St.Gallenkappel
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Sargans (SG)

Christkindlimarkt in der Altstadt Sargans
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Schänis (SG)

Weihnachtsmarkt
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Schmerikon (SG)

Weihnachtsmarkt Schmerikon
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Balgach (SG)

Balgacher Weihnachtsmarkt
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Goldingen (SG)

Adventsmarkt Goldingen
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Bischofszell (TG)

Adventsmarkt Bischofszell
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Arbon (TG)

Christkindlimarkt Arbon
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Stettfurt (TG)

Weihnachtsmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Romanshorn (TG)

Chlausmarkt
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Schaan (FL)

Nikolausmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier

Nordwestschweiz

Baden (AG)

Paul Mags Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Rheinfelden (AG)

Adventsfunkeln Rheinfelden
Datum: 28. November 2025 bis 6. Januar 2026
Weitere Infos: hier


Schöftland (AG)

Weihnachtsmarkt im Schlosspark
Datum: 28. November 2025
Weitere Infos: hier


Turgi (AG)

Turgemer Weihnachtsmarkt
Datum: 28. November 2025
Weitere Infos: hier


Aarburg (AG)

Aarburg leuchtet - Weihnachtsmarkt und Festungsbazar
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Klingnau (AG)

Klingnauer Chlausmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Seengen (AG)

Christkindli-Märt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Würenlos (AG)

Würenloser Christkindlimärt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Biberstein (AG)

Weihnachtsmarkt Schloss Biberstein
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Buchs (AG)

Weihnachtsmarkt Buchs
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Würenlingen (AG)

Weihnachtsmarkt Würenlingen
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Aesch (BL)

Aescher Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Therwil (BL)

Weihnachtsmarkt
Datum: 28. November 2025
Weitere Infos: hier


Allschwil (BL)

Ängelimärt Allschwil
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Arlesheim (BL)

Arleser Märt – Adventsmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Brislach (BL)

Lichterfest Brislach
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Gelterkinden (BL)

Marabu Adventsmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Waldenburg (BL)

Weihnachtsmarkt Waldenburg
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Bettingen (BL)

St.Chrischona Weihnachtsmarkt
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Grellingen (BL)

Grellinger Weihnachtsmarkt
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Bretzwil (BL)

Weihnachtsmarkt Bretzwil
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Itingen (BL)

Ütiger Wiehnachtsmärt
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier

Zentralschweiz

Hochdorf (LU)

Wiehnachts Märt
Datum: 28. bis 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Entlebuch (LU)

Weihnachtsmarkt Entlebuch
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Rothenburg (LU)

Wiehnachtsmärt Rothenburg
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Schachen (LU)

Weihnachtsmarkt Schachen
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Luzern, Schweizerhof (LU)

Schweizerhof-Weihnachtsmarkt
Datum: 30. November, 7. Dezember, 14. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Hergiswil (NW)

Dorf-Advent Hergiswil
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Kägiswil (OW)

St. Niklaus-Einzug
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Engelberg (OW)

Chlausmarkt im Kursaal
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Brunnen (SZ)

Weihnachtsmarkt am See
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Einsiedeln (SZ)

Einsiedler Weihnachtsmarkt
Datum: 28. November bis 8. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Andermatt (UR)

Weihnachtsmarkt Andermatt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Hünenberg (ZG)

Weihnachtsmarkt Hünenberg
Datum: 28. November 2025
Weitere Infos: hier


Baar (ZG)

Christkindlimarkt im Zentrum von Baar
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Zug (ZG)

Klausmarkt
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier

Westschweiz und Tessin

Jaun (FR)

Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


La Pierraz (FR)

Weihnachtsmarkt in La Pierraz
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Gruyères (FR)

Weihnachtsmarkt in Gruyères
Datum: 28. November bis 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Fribourg (FR)

Weihnachtsmarkt im Alt Quartier
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Granges-Paccot (FR)

Weihnachtsmarkt in Granges-Paccot
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Confignon (GE)

Marché de Noël de Confignon
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Genf, Des Pâquis (GE)

Marché de Noël des Pâquis
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Vandoeuvres (GE)

Marché de Noël de Vandœuvres
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Cortaillod (NE)

Comptoir d'Artisanat
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Lignières (NE)

Marché de Noël de Lignières
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Arogno (TI)

Weihnachtsmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Fusio (TI)

Weihnachtsmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Minusio (TI)

Weihnachtsmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Morbio Superiore (TI)

Weihnachtsmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Ronco sopra Ascona (TI)

Weihnachtsmarkt
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Castel San Pietro (TI)

Weihnachtsmarkt
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Gordola (TI)

Weihnachtsmarkt
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Veytaux, Schloss Chillon (VD)

Weihnachten im Schloss
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Yverdon-les-Bain (VD)

Marché de Noël
Datum: 29. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Orbe (VD)

Marché de Noël
Datum: 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Chermignon-d'en-Haut (VS)

Marché de Noël de Chermignon
Datum: 28. bis 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Granges (VS)

Marché de Noël Granges
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Brig (VS)

Adventszauber mit Chrischchindlimärt Brig
Datum: 28. November 2025 bis 4. Januar 2026
Weitere Infos: hier


Simplon-Dorf (VS)

Winterzauber
Datum: 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Mase (VS)

Weihnachtsmarkt
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Saint-Maurice (VS)

Marché de Noël
Datum: 29. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier

Diese Weihnachtsmärkte haben bereits geöffnet

Die Weihnachtsmärkte sind nach Öffnungsdatum und Kanton sortiert:

Schinznach Dorf (AG)

Schinznacher Christkindmarkt
Datum: 24. Oktober bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Baden, Theaterplatz (AG)

Badener WunderDorf auf dem Theaterplatz
Datum: 29. Oktober bis 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Rheinfelden, Feldschlösschen (AG)

Feldschlösschen Winterdorf
Datum: 21. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Baden (AG)

Paul Mags Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Rheinfelden (AG)

Adventsfunkeln Rheinfelden
Datum: 28. November 2025 bis 6. Januar 2026
Weitere Infos: hier


Bern, kleine Schanze (BE)

Berner Sternenmarkt, Kleine Schanze
Datum: 20. November bis 28. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Huttwil (BE)

Huttwiler Wiehnachtsmärit
Datum: 26. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Bern, Waisenhausplatz (BE)

Weihnachtsmarkts auf dem Waisenhausplatz
Datum: 28. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Lyss (BE)

Stärnemärit
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Schafis (BE)

Marché de Noël Andrey Schafis
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Trubschachen (BE)

Kambly Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 30. November und 5. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Aesch (BL)

Aescher Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Basel Barfüsserplatz (BS)

Basler Weihnachtsmarkt auf dem Barfüsserplatz und Münsterplatz
Datum: 27. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Basel, Kleinbasel (BS)

Adväntsgass im Glaibasel
Datum: 27. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Fribourg (FR)

Weihnachtsmarkt des Ateliers Fara
Datum: 27. bis 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Romont (FR)

Weihnachtsmarkt , St.Niklaus Fest
Datum: 27. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Gruyères (FR)

Weihnachtsmarkt in Gruyères
Datum: 28. November bis 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Jaun (FR)

Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


La Pierraz (FR)

Weihnachtsmarkt in La Pierraz
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Genf (GE)

Marché de Noël du Mont-Blanc
Datum: 20. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Meyrin (GE)

Marché de Noël de Meyrin
Datum: 26. bis 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Lancy (GE)

Marché de Noël sur la place du 1er Août
Datum: 26. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Chur (GR)

Churer Christkindlimarkt
Datum: 28. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Chur (GR)

Churer Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Porrentruy (JU)

Marché de Noël au Phénix
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Luzern, Insel-Park (LU)

Rudolfs Weihnacht
Datum: 15. November bis 22. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Luzern, Bruchquartier (LU)

Bruchweihnachten
Datum: 27. bis 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Hochdorf (LU)

Wiehnachts Märt
Datum: 28. bis 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Neuenburg (NE)

Village de Noël
Datum: 27. November bis 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Cortaillod (NE)

Comptoir d'Artisanat
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


St.Gallen (SG)

Sternenstadt St.Gallen
Datum: 27. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Bad Ragaz (SG)

Adventsmarkt
Datum: 28. November bis 14. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Solothurn, Dornacherplatz (SO)

Das Alpenland
Datum: 6. November bis 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Solothurn, Klosterplatz (SO)

Advent im Kloster
Datum: 21. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Brunnen (SZ)

Weihnachtsmarkt am See
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Einsiedeln (SZ)

Einsiedler Weihnachtsmarkt
Datum: 28. November bis 8. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Bischofszell (TG)

Adventsmarkt Bischofszell
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Lugano (TI)

Natale in Piazza
Datum: 27. November 2025 bis 6. Januar 2026
Weitere Infos: hier


Montreux (VD)

Montreux Noël
Datum: 20. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Lausanne (VD)

Bô Noël
Datum: 20. November bis 31. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Vevey (VD)

VEVEY NOËL
Datum: 22. November bis 31. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Naters (VS)

Natischer Adventsmärt
Datum: 27. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Chermignon-d'en-Haut (VS)

Marché de Noël de Chermignon
Datum: 28. bis 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Granges (VS)

Marché de Noël Granges
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Brig (VS)

Adventszauber mit Chrischchindlimärt Brig
Datum: 28. November 2025 bis 4. Januar 2026
Weitere Infos: hier


Zürich, Uetliberg (ZH)

Winterzauber Uetliberg
Datum: 6. November bis 31. Januar 2026
Weitere Infos: hier


Winterthur, Teuchelweiherplatz (ZH)

Winterthurer Wintermarkt
Datum: 19. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Zürich, Europaallee (ZH)

Zürcher Weihnachtsallee
Datum: 20. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Zürich, Niederdorf (ZH)

Weihnachtsmarkt im Dörfli
Datum: 20. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Zürich, Sechseläutenplatz (ZH)

Wienachtsdorf am Bellevue
Datum: 20. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Zürich, Werdmühleplatz (ZH)

The Singing Christmas Tree und Wiehnachtsmärt
Datum: 20. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Zürich Hauptbahnhof (ZH)

Polarzauber am Hauptbahnhof
Datum: 20. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Zürich, Münsterhof (ZH)

Weihnachtsmarkt Münsterhof
Datum: 20. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Pfäffikon (ZH)

Adventsdörfli
Datum: 22. November bis 14. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Winterthur (ZH)

Wiehnachts Märt Winterthur
Datum: 27. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Oerlikon (ZH)

Oerliker Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Wald (ZH)

Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 29. November 2025
Weitere Infos: hier


Bülach (ZH)

Weihnachtsmarkt Bülach
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Dietikon (ZH)

Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Regensdorf (ZH)

Weihnachtsmarkt Regensdorf
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Wollishofen Zürich (ZH)

Wollishofer Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier

Alle Weihnachtsmärkte der Schweiz

Rauszeit
Diese Weihnachtsmärkte sind 2025 wirklich einen Besuch wert

In dieser Story findest du alle Weihnachtsmärkte in der Schweiz 2025 nach Kanton sortiert – und eine Übersichtskarte.

Mehr zu Weihnachten:

User Unser
16 Adventskalender, die wir wirklich brauchen
Themen
