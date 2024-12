Die Stadt Zürich prüft den Kauf der Sugus-Häuser

Am Sonntag demonstrierten in Zürich rund tausend Leute gegen die Massenkündigungen wegen Totalsanierung. Dies führte dazu, dass Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) sich in die Debatte einbrachte. Mauch ist Vorsitzende der stadträtlichen Wohndelegation. Zusammen mit André Odermatt (SP) möchte sie nun das Gespräch mit der Hauseigentümerin Regina Bachmann suchen.

Schön aber leer: Geschütze Häuser in Stein am Rhein

Rund 1000 Personen protestieren am 8. Dezember vor der «Sugus-Überbauung» in Zürich gegen die Kündigung von 105 Mietparteien.

Rund 1000 Personen protestieren am 8. Dezember vor der «Sugus-Überbauung» in Zürich gegen die Kündigung von 105 Mietparteien.

Polizei Luzern warnt: Vorsicht vor diesen falschen QR-Codes

Wer in der Stadt Luzern sein Auto parkiert, muss aufpassen, dass er beim bargeldlosen Bezahlen nicht Betrügern auf den Leim geht. Wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte, sind am Montag an mehreren Dutzend Parkuhren gefälschte QR-Codes für das Bezahlen per Twint festgestellt worden.