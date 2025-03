Krätze-Ausbruch in Kaserne in Kloten

Mehr folgt in Kürze ...

In der Kaserne in Kloten ZH wurden zwei Rekruten mit der Hautkrankheit Krätze diagnostiziert. Dies berichtet «20 Minuten» unter Berufung von Armeesprecher Stefan Hofer. Die beiden betroffenen sowie alle anderen Rekruten der entsprechenden Kompanie werden nun therapiert.

Polizei nimmt nach Schüssen am Zürcher Albisriederplatz fünf Personen fest

Am Freitagabend fielen am Albisriederplatz in Zürich Schüsse – die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Während der Fahrt sei aus einem der beiden beteiligten Fahrzeuge auf das andere geschossen worden. Durch die Fahrweise der beiden Autos seien Drittpersonen gefährdet worden. Den Schussabgaben sei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vorausgegangen, hiess es.