Lass uns schätzen! Was denkst du, wann diese Alltagsdinge erfunden wurden?

Ich sass an meinem Platz in der Redaktion und habe auf mein Smartphone geschaut. Dabei habe ich mir gedacht, wie nützlich und praktisch das Ding eigentlich für meinen Alltag ist und wie sehr es mir diesen vereinfacht. Dann habe ich mich gefragt, was die Leute eigentlich gemacht haben, bevor es erfunden wurde. Also vor … hmmm, wann war das denn eigentlich? Und schon war die Idee für diese Story geboren.

40'000 Swifties hören sich Konzert in München ausserhalb des Stadions an

74'000 Swifties haben sich am Samstagabend in München versammelt, um dem ausverkauften Konzert der US-amerikanischen Popsängerin Taylor Swift im Olympiastadion beizuwohnen. Es war der erste «Taylor Day» in München. Am Sonntagabend spielte Taylor Swift noch ein weiteres Mal in München und gab damit das letzte Deutschlandkonzert im Rahmen ihrer «Eras»-Tournee. Zuvor trat sie in Gelsenkirchen und Hamburg auf. Die Tickets dafür waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft.