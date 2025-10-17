Wenn du diese 27 fantastischen Tierbilder anschaust, wird schneller Wochenende!

Cute News, everybody!

Leider habe ich keinen Einfluss darauf, ob nun wirklich schneller Wochenende wird oder nicht. Dafür kann ich euch aber die Zeit bis zum Feierabend versüssen.

Wenn es endlich wieder Cute News gibt:

Mist, der Geheimvorrat wurde entdeckt.

Kinder ...

Willkommen beim Katzen-Yoga:

Hat hier jemand Yoga gesagt?

Hast du wirklich gedacht, so ein lächerlicher Zaun würde mich aufhalten?

Nicht gerade die geschicktesten Einbrecher.

Kleiner Fun Fact für zwischendurch: Dieses afrikanische Nagetier (Gundi) lebt in Gruppen. Im Winter stapeln sie sich aufeinander, um sich warmzuhalten.

Wenn am Montag der Wecker klingelt und du all deine Lebensentscheidungen hinterfragst:

Zunge der Woche:

Yay, Katze in Kiste:

Heute etwas müde unterwegs.

Frisch vom Friseur:

Ab sofort gehe ich nur noch hier einkaufen:

Wir wollen natürlich auch etwas lernen heute. Dieser Vogel heisst Sekretär.

Auffallend beim Sekretär sind vor allem die langen Beine.

Bild: imago images

Diese benutzt er, um seine Beute (Insekten und kleine Beuteltiere) mit einem kräftigen Fusstritt zu töten.

Bild: imago images

Woher der Name Sekretär kommt, ist nicht geklärt. Eine mögliche Erklärung ist, dass der Name von ihrer Ähnlichkeit mit den Anwaltsgehilfen oder Sekretären aus dem 19. Jahrhundert stammt. Diese Männer trugen graue Mäntel und dunkle knielange Hosen und steckten sich oft Federkiele hinter die Ohren.

Bild: imago images

Sie sind die grössten Raubvögel der Welt. Sie werden bis zu 1,5 Meter gross. Ihre Flügelspannweite reicht bis rund zwei Meter.

Bild: imago images

Im Gegensatz zu anderen Vögeln jagen Sekretäre nur am Boden und nicht in der Luft.

Bild: imago images

Ihr lateinischer Name (Sagittarius serpentarius) heisst: der Schlangenschütze. Denn sie sind bekannt für ihre Fähigkeiten als Schlangenjäger.

Bild: imago images

Sie ziehen das Laufen dem Fliegen vor. Sie verbringen ihre Tage damit, ihr Territorium zu durchstreifen und nach Nahrung zu suchen, wobei sie manchmal mehr als 32 Kilometer pro Tag zurücklegen.

Bild: imago images

Sekretäre haben die längsten Beine aller Raubvögel. Ihre Beine sind so lang, dass sie beim Essen oder Trinken in die Hocke gehen müssen.

Bild: imago images

Mit ihren langen Beinen können sie bis zu 3 km/h laufen.

Bild: imago images

Die Tiere leben in Afrika, zu ihrem Habitat gehört der Süden der Sahara.

Bild: imago images

Auf Entdeckungsreise:

Juhu, Wochenende!

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!

Was sind die Cute News? Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.