freundlich
DE | FR
burger
Spass
Cute News

Cute News: Tolle Tierbilder von Katzen, Ottern und Ziegen

Wenn du diese 27 fantastischen Tierbilder anschaust, wird schneller Wochenende!

17.10.2025, 06:0017.10.2025, 06:00
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Leider habe ich keinen Einfluss darauf, ob nun wirklich schneller Wochenende wird oder nicht. Dafür kann ich euch aber die Zeit bis zum Feierabend versüssen.

Wenn es endlich wieder Cute News gibt:

cute news tier otter https://www.instagram.com/montereybayaquarium/
Bild: instagram

Mist, der Geheimvorrat wurde entdeckt.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/VoidCats/comments/1o6xt7g/she_discovered_where_i_keep_the_mice/
Bild: reddit

Keine Cute News mehr verpassen:

Cute News

Kinder ...

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Willkommen beim Katzen-Yoga:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/IllegallySmolCats/comments/1o6onjv/me_on_a_job_interview_im_flexible/
Bild: reddit

Hat hier jemand Yoga gesagt?

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/ikeacats/comments/1o4il0o/how_important_is_to_make_sure_the_pieces_are_all/
Bild: reddit

Hast du wirklich gedacht, so ein lächerlicher Zaun würde mich aufhalten?

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Nicht gerade die geschicktesten Einbrecher.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Kleiner Fun Fact für zwischendurch: Dieses afrikanische Nagetier (Gundi) lebt in Gruppen. Im Winter stapeln sie sich aufeinander, um sich warmzuhalten.

cute news tier gundi https://www.reddit.com/r/aww/comments/1o6gmb0/gundis_are_desert_rodents_living_in_colonies/
Bild: reddit

Wenn am Montag der Wecker klingelt und du all deine Lebensentscheidungen hinterfragst:

cute news tier capybara https://www.reddit.com/r/capybara/comments/1o4p0bo/he_looks_concerned_about_something_what_can_we_do/
Bild: reddit

Zunge der Woche:

cute news tier kuh https://ch.pinterest.com/pin/1121888957196677671/
Bild: pinterest

Yay, Katze in Kiste:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/blackcats/comments/1o6diw7/my_formerly_black_cat_has_gone_a_lil_grey/
Bild: reddit

Heute etwas müde unterwegs.

cute news tier pferd https://ch.pinterest.com/pin/37436240648980486/
Bild: pinterest

Frisch vom Friseur:

cute news tier ziege https://ch.pinterest.com/pin/1121888957176829560/
Bild: pinterest

Hier gibt es weitere lustige Ziegen:

1 / 16
14 lustige Ziegen
quelle: borepanda
Auf Facebook teilenAuf X teilen

(Unten geht es mit den Cute News weiter!)

Ab sofort gehe ich nur noch hier einkaufen:

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957199472455/
Bild: PINTEREST

Wir wollen natürlich auch etwas lernen heute. Dieser Vogel heisst Sekretär.

cute news tier vogel sekretär https://www.instagram.com/p/DHtmYf8Nc7K/?img_index=4
Bild: instagram

Auffallend beim Sekretär sind vor allem die langen Beine.

Secretary bird Sagittarius serpentarius Secretary bird syn Secretarybird Sagittarius serpentarius Sagittarius serpentarius J F Miller, 1779 KENYA Sekretär Vogel
Bild: imago images

Diese benutzt er, um seine Beute (Insekten und kleine Beuteltiere) mit einem kräftigen Fusstritt zu töten.

A secretary bird (Sagittarius serpentarius) hunting in natural habitat, South Africa. xkwx bird, secretary bird, bird of prey, nature, animal, hunt, hunting, prey, africa, african, south africa, sagit ...
Bild: imago images

Woher der Name Sekretär kommt, ist nicht geklärt. Eine mögliche Erklärung ist, dass der Name von ihrer Ähnlichkeit mit den Anwaltsgehilfen oder Sekretären aus dem 19. Jahrhundert stammt. Diese Männer trugen graue Mäntel und dunkle knielange Hosen und steckten sich oft Federkiele hinter die Ohren.

Der Kopf eines Sekretärs Sagittarius serpentarius im Tierpark Berlin-Friedrichsfelde. Diese großen Greifvögel leben auf dem afrikanischen Kontinent südlich der Sahara. *** The head of a secretary Sagi ...
Bild: imago images

Sie sind die grössten Raubvögel der Welt. Sie werden bis zu 1,5 Meter gross. Ihre Flügelspannweite reicht bis rund zwei Meter.

Secretary bird spreads wings over tawny eagle, Secretary bird spreads wings over tawny eagle, Secretary bird spreads wings over tawny eagle, 08.03.2024, Copyright: xnickdalex Panthermedia36887485.jpg
Bild: imago images

Im Gegensatz zu anderen Vögeln jagen Sekretäre nur am Boden und nicht in der Luft.

A magnificent Secretarybird, Sagittarius serpentarius, captured soaring with expanded wings against a clear blue sky, highlighting its impressive wingspan and distinctive coloration Model Released Fra ...
Bild: imago images

Ihr lateinischer Name (Sagittarius serpentarius) heisst: der Schlangenschütze. Denn sie sind bekannt für ihre Fähigkeiten als Schlangenjäger.

Close-up portrait of a secretary bird - Sagittarius serpentarius Copyright: xJohanxSwanepoelx/xDesignxPicsx , 30686932 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: JohanxSwanepoelx/xDesignxPics 30686932
Bild: imago images

Sie ziehen das Laufen dem Fliegen vor. Sie verbringen ihre Tage damit, ihr Territorium zu durchstreifen und nach Nahrung zu suchen, wobei sie manchmal mehr als 32 Kilometer pro Tag zurücklegen.

Secretarybird drinking water at a waterhole in Etosha Sagittarius Serpentarius Copyright: xJohanxSwanepoelx/xDesignxPicsx , 30516270 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: JohanxSwanepoelx/xDesign ...
Bild: imago images

Sekretäre haben die längsten Beine aller Raubvögel. Ihre Beine sind so lang, dass sie beim Essen oder Trinken in die Hocke gehen müssen.

Creative Highlights World Sekretärin Vogel trinkt Wasser - Kalahari-Wüste A secretary bird Sagittarius serpentarius drinking water, Kalahari desert, South Africa LicenseRF Copyright: xZoonar.com/Nicox ...
Bild: imago images

Mit ihren langen Beinen können sie bis zu 3 km/h laufen.

Sekretär Sagittarius serpentarius, in hohem Gras, Masai Mara, Kenia, Afrika *** Secretary Sagittarius serpentarius , in high Grass, Masai mara, Kenya, Africa Copyright: imageBROKER/IngoxSchulz ibxisb0 ...
Bild: imago images

Die Tiere leben in Afrika, zu ihrem Habitat gehört der Süden der Sahara.

sekretär vogel
Bild: imago images

Auf Entdeckungsreise:

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957178362937/
Bild: pinterest

Juhu, Wochenende!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.

Mehr Cute News:

Cute News
27 lustige Tiere – inklusive der besten Fotos der Ocean Photographer Of The Year Awards
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die Finalisten der «Fat Bear Week» 2025 – welcher der fetten Bären ist dein Favorit? 🐻
1 / 4
Das sind die Finalisten der «Fat Bear Week» 2025 – welcher der fetten Bären ist dein Favorit? 🐻
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Cow Cuddling»: Sabeth war mit Kühen kuscheln
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
2
Alliance Swisspass dementiert Berichte über Halbtax-Aus – das musst du jetzt wissen
3
Erkennst du die KI-Fotos? Wer weniger als 6 von 9 erkennt, muss in die Fake-News-Nachhilfe
4
Thank God it's Dienstag – hier gibt es Fails in Hülle und Fülle
5
Trump äussert sich über Meloni mit sexistischem Kommentar
Meistkommentiert
1
Diskussion geht weiter: «Das neue System entspricht nicht mehr dem heutigen Halbtax»
2
Umfrage zeigt: Dienstpflicht könnte durchkommen – und spaltet die Geschlechter
3
Trump plant einen Triumphbogen in Washington zu Ehren von ... sich selbst
4
Hochpreisinsel Schweiz: Temu, Shein und Co. stossen die nächste Billig-Welle an
5
Berner Stadtpräsidentin spricht über Palästina-Demo-Krawalle – und kritisiert die Juso
Meistgeteilt
1
Die Hamas drängt in Gaza zurück an die Macht – und bringt Trumps Plan bereits ins Wanken
2
Wenn die gegnerischen Fans vor dem Hotel auftauchen, feiert Suriname einfach mit
3
Noch vieles offen in Europa – WM-Quali in Nord- und Mittelamerika wird zum Krimi
4
So reagiert die FIFA auf Trumps Drohung, einigen Städten die WM-Spiele wegzunehmen
5
ZSC länger ohne Balcers +++ Gladbach hält vorerst an Trainer Polanski fest
Kürbis oder Trump?
Das orangefarbene Riesengewächs hat ja aktuell Hochsaison, und der Kürbis auch. Kannst du die beiden unterscheiden, wenn wir dir ein Bild von ultra-nah zeigen? Wagen wir einen Versuch!
Zur Story