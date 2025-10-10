27 lustige Tiere – inklusive der besten Fotos der Ocean Photographer Of The Year Awards

Kürzlich wurden die Fotografinnen und Fotografen gekürt, die die besten Fotos in unseren Weltmeeren geschossen haben. Die Resultate sind natürlich beeindruckend, und wir schauen uns die besten Bilder gleich an.

Ich will doch nur spielen ...

Der war mal komplett weiss ...

Ach, das? Nur die neugierigen Nachbarn von nebenan.

Grumpy Cuteness:

Dieser Doggo in Australien kam eines Tages mit einem neuen Freund nach Hause:

Dem Koala geht es gut, er wurde zurück in die Wildnis zu seiner Mutter gebracht.

Nette Yacht, die ihr da habt ...

Wie kann man nur so klein sein?

Wenn endlich wieder Freitag ist:

Zunge der Woche:

Was tun, während sich Mama den Bauch vollschlägt?

Der neue Staubsauger war gar nicht so teuer ...

Zwischendurch etwas Knuddeln.

Das Oceanographic Magazine kürt jedes Jahr die besten Fotos rund ums Meer. Die eingereichten Fotografien zeigen nicht nur die Schönheit der Meere, sondern auch die Herausforderungen, denen sich die Bewohner stellen müssen.

Heute zeigen wir euch die eindrucksvollsten Bilder der Finalisten:

Das Gewinnerbild über alle Kategorien zeigt zwei Flohkrebse (etwa drei Millimeter gross), die auf einer Koralle sitzen.

Bild: yury ivanov

In Indonesien ist dieses Foto von einem Komodowaran entstanden.

Bild: Suliman Alatiqi

«Jeden Sommer tragen diese Kardinalbärsche ihre Eier während der ganzen Brutzeit im Mund», erklärt Fotograf Daniel Sly.

Bild: daniel sly

Als Richard Smith nach 25 Jahren nach Papua-Neuguinea zurückkehrte, war er schockiert: «Das war die schlimmste Korallenbleiche, die ich je gesehen habe».

Bild: richard smith

Vom selben Fotografen stammt dieses perfekt getarnte Seepferdchen:

Bild: richard smith

Dieser dramatische Abgang des Stachelrochens ist eine Überlebenstechnik: «Die plötzliche Bewegung des Stachelrochens wirbelt den Meeresboden auf und erzeugt eine dichte Barriere, die Raubtiere verwirrt und die Flucht des Stachelrochens verschleiert», so Ysabela Coll.

Bild: ysabela coll

«Diese zwei Buckelwale sind immer gemeinsam herumgeschwommen. Ich hatte Glück, diesen Moment der Synchronizität festhalten zu können», so Fotografin Yuka Takahashi.

Bild: yuka takahashi

«Erbsenkrabben verbringen den grössten Teil ihres Lebens in den Schalen von Miesmuscheln, eine symbiotische Beziehung, die erst endet, wenn eine der beiden stirbt. Ich kann nur vermuten, dass diese Krabbe auf der Suche nach einem Zuhause war», erklärt Andrey Shpatak über sein Foto.

Bild: andrey shpatak

Die Wasserbedingungen waren schlecht, aber das hat Romain Barats vergessen, als plötzlich 15 Pottwale neben ihm auftauchten.

Bild: romain barats

Yifang Ling konnte einen Orca fotografieren, der nur wenige Meter vom Stand und seinen Freunden entfernt aus dem Wasser gesprungen ist.

Bild: yifan ling

Das Ziel von Toni Bertran Regàs war es, eine Qualle so zu fotografieren, dass es aussieht, als würde eine Rakete die Erde verlassen.

Bild: toni bertran regàs

«An Land unbeholfen, im Wasser schnell und wendig», beschreibt Romain Barats die Eselspinguine.

Bild: romain barats

Jesse Miller hat dieses Hai-Foto fast gelöscht: «Etwas zog mich dann doch wieder zurück. Ich glaube, es ist der Kontrast zwischen einem 200 Millionen Jahre alten prähistorischen Tier und dem Müll, den die Menschen verursacht haben.»

Bild: jesse miller

Mit dieser beeindruckenden Nahaufnahme des Fells einer Robbe kommen die Cute News leider bereits zum Ende.

Bild: scott portelli

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!