Spass
Cute News

Cute News: Lustige Tierbilder und die besten Fotos unserer Ozeane

27 lustige Tiere – inklusive der besten Fotos der Ocean Photographer Of The Year Awards

10.10.2025, 06:2510.10.2025, 06:25
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Kürzlich wurden die Fotografinnen und Fotografen gekürt, die die besten Fotos in unseren Weltmeeren geschossen haben. Die Resultate sind natürlich beeindruckend, und wir schauen uns die besten Bilder gleich an.

Die Cute News – ein Ort, wo sich Capybara und Ente Guten Morgen sagen. Oder so ...

cute news tier capybara gans https://www.reddit.com/r/capybara/comments/1nzbkpi/what_do_you_think_they_would_say_to_one_another/
Bild: reddit

Ich will doch nur spielen ...

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Keine Cute News mehr verpassen:

Cute News

Der war mal komplett weiss ...

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/aww/comments/1nzphpk/he_played_in_the_mud_now_hes_a_barn_owl/
Bild: reddit

Ach, das? Nur die neugierigen Nachbarn von nebenan.

cute news tier waschbären https://www.reddit.com/r/Raccoons/comments/1nym4uz/what_i_wake_up_to_every_morning/
Bild: reddit

Grumpy Cuteness:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/airplaneears/comments/1nzg2bw/all_set_for_the_smallest_takeoff_in_history/
Bild: reddit

Dieser Doggo in Australien kam eines Tages mit einem neuen Freund nach Hause:

cute news tier hund koala https://imgur.com/gallery/are-you-mama-1tjcsOr#/t/aww
Bild: imgur

Dem Koala geht es gut, er wurde zurück in die Wildnis zu seiner Mutter gebracht.

Nette Yacht, die ihr da habt ...

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Wie kann man nur so klein sein?

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/IllegallySmolCats/comments/1nzmwd5/wivivivivi/
Bild: reddit

Wenn endlich wieder Freitag ist:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: giphy

Zunge der Woche:

cute news tier hund https://imgur.com/gallery/minha-vida-aHajTeW#/t/aww
Bild: imgur

Was tun, während sich Mama den Bauch vollschlägt?

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Der neue Staubsauger war gar nicht so teuer ...

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: giphy

Zwischendurch etwas Knuddeln.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: giphy

18 weitere zuckersüsse Esel:

1 / 20
18 zuckersüsse Esel
quelle: imgur
Das Oceanographic Magazine kürt jedes Jahr die besten Fotos rund ums Meer. Die eingereichten Fotografien zeigen nicht nur die Schönheit der Meere, sondern auch die Herausforderungen, denen sich die Bewohner stellen müssen.

Heute zeigen wir euch die eindrucksvollsten Bilder der Finalisten:

Das Gewinnerbild über alle Kategorien zeigt zwei Flohkrebse (etwa drei Millimeter gross), die auf einer Koralle sitzen.

2025 Ocean Photographer Of The Year Awards
Bild: yury ivanov

In Indonesien ist dieses Foto von einem Komodowaran entstanden.

2025 Ocean Photographer Of The Year Awards
Bild: Suliman Alatiqi

«Jeden Sommer tragen diese Kardinalbärsche ihre Eier während der ganzen Brutzeit im Mund», erklärt Fotograf Daniel Sly.

2025 Ocean Photographer Of The Year Awards
Bild: daniel sly

Als Richard Smith nach 25 Jahren nach Papua-Neuguinea zurückkehrte, war er schockiert: «Das war die schlimmste Korallenbleiche, die ich je gesehen habe».

2025 Ocean Photographer Of The Year Awards
Bild: richard smith

Vom selben Fotografen stammt dieses perfekt getarnte Seepferdchen:

2025 Ocean Photographer Of The Year Awards
Bild: richard smith

Dieser dramatische Abgang des Stachelrochens ist eine Überlebenstechnik: «Die plötzliche Bewegung des Stachelrochens wirbelt den Meeresboden auf und erzeugt eine dichte Barriere, die Raubtiere verwirrt und die Flucht des Stachelrochens verschleiert», so Ysabela Coll.

2025 Ocean Photographer Of The Year Awards
Bild: ysabela coll

«Diese zwei Buckelwale sind immer gemeinsam herumgeschwommen. Ich hatte Glück, diesen Moment der Synchronizität festhalten zu können», so Fotografin Yuka Takahashi.

2025 Ocean Photographer Of The Year Awards
Bild: yuka takahashi

«Erbsenkrabben verbringen den grössten Teil ihres Lebens in den Schalen von Miesmuscheln, eine symbiotische Beziehung, die erst endet, wenn eine der beiden stirbt. Ich kann nur vermuten, dass diese Krabbe auf der Suche nach einem Zuhause war», erklärt Andrey Shpatak über sein Foto.

2025 Ocean Photographer Of The Year Awards
Bild: andrey shpatak

Die Wasserbedingungen waren schlecht, aber das hat Romain Barats vergessen, als plötzlich 15 Pottwale neben ihm auftauchten.

2025 Ocean Photographer Of The Year Awards
Bild: romain barats

Yifang Ling konnte einen Orca fotografieren, der nur wenige Meter vom Stand und seinen Freunden entfernt aus dem Wasser gesprungen ist.

2025 Ocean Photographer Of The Year Awards
Bild: yifan ling

Das Ziel von Toni Bertran Regàs war es, eine Qualle so zu fotografieren, dass es aussieht, als würde eine Rakete die Erde verlassen.

2025 Ocean Photographer Of The Year Awards
Bild: toni bertran regàs

«An Land unbeholfen, im Wasser schnell und wendig», beschreibt Romain Barats die Eselspinguine.

2025 Ocean Photographer Of The Year Awards
Bild: romain barats

Jesse Miller hat dieses Hai-Foto fast gelöscht: «Etwas zog mich dann doch wieder zurück. Ich glaube, es ist der Kontrast zwischen einem 200 Millionen Jahre alten prähistorischen Tier und dem Müll, den die Menschen verursacht haben.»

Ocean Photographer of the Year 2025
Bild: jesse miller

Mit dieser beeindruckenden Nahaufnahme des Fells einer Robbe kommen die Cute News leider bereits zum Ende.

2025 Ocean Photographer Of The Year Awards
Bild: scott portelli
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.
Cute News
27 herzige Tierbildli, die du auf keinen Fall verpassen möchtest
Themen
Süsse Seestern-Hintern
1 / 21
Süsse Seestern-Hintern
Seestern-Hintern
quelle: imgur
Löwenbaby Walterzoo
Video: extern
