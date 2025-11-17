wechselnd bewölkt, Regen
Bubba: Die frechsten Memes zu Donald Trump und Bill Clinton

Seit der Veröffentlichung von über 20'000 Epstein-Mails kursiert ein wildes Gerücht, dass Donald Trump dem früheren US-Präsidenten einen Blowjob gegeben habe. watson macht sich auf, äh, Spurensuche.
17.11.2025, 19:4517.11.2025, 19:45

Es sind verrückte Zeiten, in denen wir leben.

Und mittendrin Donald Trump.

Dann kam alles noch schlimmer ...

Ich brauche den skandalösesten Sexskandal über Präsident Trump. – Nein, das ist zu skandalös.meme: Reddit

Was ist passiert?

Falls du die letzten Tage in einer Höhle oder an der frischen Luft (ohne Mobilfunkverbindung) verbracht hast, bringen wir dich auf den neuesten Stand:

Die kürzlich veröffentlichten E-Mails des toten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein enthalten brisante Informationen zu seiner persönlichen Beziehung zum früheren (und heutigen) US-Präsidenten Donald Trump.

In einer Nachricht wird Epstein von seinem Bruder Mark aufgefordert, dem rechtsextremen Vordenker Steve Bannon die folgende Frage zu stellen: «Ask him if Putin has the photos of Trump blowing Bubba?»

«Frag ihn, ob Putin die Fotos hat, auf denen Trump Bubba einen bläst.»
E-Mail zu Epstein Trump Bubba
Screenshot: x.com

Mark Epstein antwortet daraufhin seinem Bruder: «Und ich dachte, ich habe Tsuris.» Was auf Jiddisch so viel wie Ärger oder Schwierigkeiten bedeutet.

meme: Reddit

Tatsächlich versicherte Mark Epstein inzwischen gegenüber der US-Zeitschrift «Newsweek», dass sich Bubba nicht auf Präsident Clinton bezogen habe. Und ein Sprecher liess verlauten, dass die Nachricht aus dem Jahr 2018 auch nicht von einem Pferd handelte. Kurz und gut: Bei besagtem Mail handelte es sich laut Darstellung um harmlose Witzeleien zwischen Brüdern.

Zu spät.

Clinton Trump Meme
KI-generiertes bild: Reddit

Das Internet reagiert

Wer zum Teufel ist Bubba?

Mögliche Antworten (nicht abschliessend):

  • Das ist der Spitzname des früheren US-Präsidenten und notorischen Schürzenjägers Bill Clinton, der seit 1975 mit Hillary Clinton verheiratet ist, der US-Aussenministerin unter Barack Obama.
  • Der Sohn des sehr reichen Erdöl-Magnaten Dick Saulsbury, ein einflussreicher privater Unterstützer von Donald Trump, wird ebenfalls so genannt.
  • Ein Pferd von Ghislaine Maxwell, der Epstein-Gehilfin und verurteilten Straftäterin.
meme: Reddit
Clinton Trump Meme
meme: Reddit

Wie viele Personen waren bei diesem Foto anwesend?

Clinton Trump Meme
meme: Reddit

Verstörende Vorstellung

Clinton Trump Meme
meme: bsky.app

Fast könnte man Mitleid haben mit Trump

«Die aktuelle politische Stimmung.»meme: Reddit

Ja, die Bullshit-Bingo-Karten müssen neu gemischt werden

meme: Reddit

War klar, dass es Hotdog-Memes hagelt

meme: Reddit

Schlüpfriger geht immer

Clinton Trump Meme
meme: Reddit

Geschichte wiederholt sich

«Hillary Clinton beobachtet Bill bei seiner Aussage vor dem Kongress über einen Blowjob – schon wieder!»meme: Reddit

Ok, das übersetzen wir nicht

Clinton Trump Meme
meme: Reddit

Leider ebenfalls im Bereich des Möglichen: Es handelte sich um einen ekligen, rassistischen Gefängniswitz zwischen den Epstein-Brüdern. Inhalt: Da Trump als verurteilter Straftäter hinter Gitter kommen sollte, müsste er dort unter Zwang einen (natürlich frei erfundenen) Mithäftling namens Bubba sexuell befriedigen.

(dsc)

Tweeticle verpasst?

Für Trump wird's eng – eine absolut verrückte Woche im Karikaturen-Rückblick
