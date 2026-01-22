Nebel-5°
Spass
Dumm gelaufen

24 sehr ungünstige Platzierungen – die leider lustig sind

Fail oder Win? Lustige Platzierungen
Bild: reddit/watson

Und nun: 24 sehr ungünstige Platzierungen (die leider lustig sind)

Und bestimmt keine Absicht, oder? ODER???
22.01.2026, 05:08

Manchmal kann die Werbung noch so gut sein – wenn das Timing oder die Perspektive nicht passt, ist alles verloren.

Oh.

Lustige Bilder, ungünstig platziert
Bild: reddit

Und dann gibt es natürlich noch einfach schlecht platzierte Gegenstände.

Oder gut platziert, je nachdem, was du sehen willst:

Lustiger Fail: Schlechte Platzierung
Bild: reddit
Lustiger Fail: Schlechte Platzierung
Bild: reddit

Hier kommen ein paar weitere Bilder, bei denen das Timing oder die Platzierung nicht schlechter hätten sein können.

Ein Schelm, wer hier Böses denkt.

Fail: Lustig platziert
Bild: reddit

Diese Damen hätte man nun wirklich anders aufeinander stapeln können.

Fail: Schlecht aber lustig platziert
Bild: reddit

Hihi, Conehead.

Auch eher verstörend ...

Lustige Platzierung
Bild: reddit
Zum Fail-Dienstag servieren wir heute: 24 Werbungen, die sehr ungünstig (platziert) sind 

Ein Röhrli. ES IST EIN RÖHRLI!!!

Lustige Platzierungen (Fail)
Bild: reddit

... aber eben ungeschickt platziert.

Für die falsche Platzierung hat der Polizist hier selbst gesorgt.

Fail: Lustige Platzierung
Bild: reddit

Kacke.

Nein, lieber nicht.

Fail: Falsch Platziert
Bild: reddit

Lass es geschehen.

Ob sich da jemand beim Streamingdienst einen kleinen Scherz erlaubte?

Fail: Lustig platziert
Bild: reddit

Auch die Platzierung von Stickern sollte sorgsam ausgewählt werden.

Fail: Sticker lustig platziert
Bild: reddit

Über diese «Werbung» freut sich Holiday Inn bestimmt!

Fail: Lustige Platzierung
Bild: reddit

Nur Morde im Gebäude

Das scheint irgendwie öfter zu passieren.

Die lustigsten falschen Platzierungen
Bild: reddit

Seltsam oft.

Fail: Miese und lustige Platzierung
Bild: reddit

Jetzt ist aber auch mal gut!

Lustige Platzierung sorgt für Fail
Bild: reddit

Zufall oder Langeweile des Walmart-Mitarbeiters?

Ungutes Platzierung
Bild: imgur

(Das übersetzen wir nicht.)

Ballon-Spider-Man kommt meistens mit einem Aufblas-«Pfifeli» daher.

Fail: Plazierungs-Fehler
Bild: reddit

Wir wissen nicht, wieso, aber das Schicksal ereilt überdurchschnittlich viele Spider-Männer.

Fail: Lustige und schlechte Platzierungen
Bild: reddit

WAS wird hier gesucht?

Schlecht platziertes Schild
Bild: reddit

Cocks? Cooks? Niemand weiss.

Passend dazu:

Fail: Lustige Platzierungen
Bild: reddit

... der Cockrider – möglicherweise. Wir werden es nie erfahren, der blöden Platzierung wegen.

Und was wird hier angeboten?

Fail: Schlechte und lustige Platzierung
Bild: reddit

Hmmm?

Fail: Schlechte und lustige Platzierung
Bild: reddit

Ein alter Klassiker für zwischendurch:

Lustige falsche Platzierungen
Bild: reddit

Hier ist der Fail noch nicht (!) eingetreten.

Plazierungsfehler
Bild: reddit

Was? Noch nie einen Auspuff gesehen?

Falsch platziert: Fail
Bild: imgur

In diesem Sinne: Immer schön sauber bleiben!

Lustige Platzierung
Bild: via boredpanda

Bonus-Win

Platzierungs-Win
Bild: reddit

Mehr Lustiges als Listicle:

Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern

(sim)

Themen
Was ist denn DAS?! Oh, nur deine schmutzige Fantasie ...
1 / 24
Was ist denn DAS?! Oh, nur deine schmutzige Fantasie ...

Was ist hier los? Ach, es ist nur deine schmutzige Fantasie ...
quelle: reddit/mildlypenis
Diese Künstlerin macht Silikon-Babys für Filme und sie sind sehr creepy
Video: watson
