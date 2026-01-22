Bild: reddit/watson

Und nun: 24 sehr ungünstige Platzierungen (die leider lustig sind)

Und bestimmt keine Absicht, oder? ODER???

Manchmal kann die Werbung noch so gut sein – wenn das Timing oder die Perspektive nicht passt, ist alles verloren.

Oh.

Und dann gibt es natürlich noch einfach schlecht platzierte Gegenstände.

Oder gut platziert, je nachdem, was du sehen willst:

Hier kommen ein paar weitere Bilder, bei denen das Timing oder die Platzierung nicht schlechter hätten sein können.

Ein Schelm, wer hier Böses denkt.

Diese Damen hätte man nun wirklich anders aufeinander stapeln können.

Hihi, Conehead.

Auch eher verstörend ...

Ein Röhrli. ES IST EIN RÖHRLI!!!

... aber eben ungeschickt platziert.

Für die falsche Platzierung hat der Polizist hier selbst gesorgt.

Kacke.

Nein, lieber nicht.

Lass es geschehen.

Ob sich da jemand beim Streamingdienst einen kleinen Scherz erlaubte?

Auch die Platzierung von Stickern sollte sorgsam ausgewählt werden.

Über diese «Werbung» freut sich Holiday Inn bestimmt!

Nur Morde im Gebäude

Das scheint irgendwie öfter zu passieren.

Seltsam oft.

Jetzt ist aber auch mal gut!

Zufall oder Langeweile des Walmart-Mitarbeiters?

(Das übersetzen wir nicht.)

Ballon-Spider-Man kommt meistens mit einem Aufblas-«Pfifeli» daher.

Wir wissen nicht, wieso, aber das Schicksal ereilt überdurchschnittlich viele Spider-Männer.

WAS wird hier gesucht?

Cocks? Cooks? Niemand weiss.

Passend dazu:

... der Cockrider – möglicherweise. Wir werden es nie erfahren, der blöden Platzierung wegen.

Und was wird hier angeboten?

Hmmm?

Ein alter Klassiker für zwischendurch:

Hier ist der Fail noch nicht (!) eingetreten.

Was? Noch nie einen Auspuff gesehen?

In diesem Sinne: Immer schön sauber bleiben!

Bonus-Win

(sim)