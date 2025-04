Diese Memes verstehst du (vermutlich) nur, wenn du ein Film-Nerd bist – Teil 5

Das Tolle an Filmen und Serien ist, dass sie (eventuell) nicht nur in der Popkultur relevant werden, sondern auch, wenn sie im Internet Anklang finden.

Wir sind gespannt auf eure Film-Memes in der Kommentarspalte!

Und jedes Mal ist nach den Trailern das halbe Popcorn weg.

Ich während der Trailer

Der Popcorn-Kübel

Ich hoffe, wer auch immer das erfunden hat, ist stolz auf sich /s.

Das «In andere Länder reisen in Filmen»-Starter-Pack.

Für alle, die «Andor» nicht geschaut haben, hier eine kurze Zusammenfassung:

Funktioniert nur auf Englisch.

Schnell!

Jemand muss Jake Peralta sagen, dass Doug Judy jetzt im Arthur Ashe Stadium das US-Open-Finale am Schauen ist.

Und danach?

Funktioniert nur auf Englisch.

Wo er recht hat ...

Was genau ist der Unterschied zwischen Fantasy und Sci-Fi?

Fantasy ist, wenn Karl Urban lange Haare hat und Sci-Fi ist, wenn Karl Urban kurze Haare hat.​

Fast schon unheimlich.

Es ist nicht einfach, «The Joker» ernst zu nehmen, nachdem ich realisiert habe, dass er wie Phil Dunphy aussieht.

Eine Runde Applaus.

Nehmen wir uns einen Moment Zeit und würdigen Kelly Nelson für ihre unterschätzte harte Arbeit in «Breaking Bad».

Dieser Witz wird nie alt.

Bärte machen Männer.

Jetzt aber nicht gemein werden.

Ich kann es kaum erwarten, «Nosferatu» zu schauen. Orlock wird so furchteinflössend sein.

Streng genommen kein Film-Meme, wir lassen es aber gelten.

Und bei euch so?

Meine Emotionen, wenn ich bei «Inside Out» mitspielen würde.

Keine schlechte Idee.

Wieso nehmen wir nicht einfach Baby-Thanos und du weisst schon ...

*Anakin Skywalker ist dem Chat beigetreten*​

Es ist unmöglich, dieses Lied noch normal zu singen.

Backstreet Boys mit ein paar Verdächtigen singen.

Realisieren, dass Nummer 5 ihren Bruder getötet hat.​

Oder Corpse Bride?

Ich liebe es, wenn die Natur solche Dinge macht.

Das könnte gerade so gut Peeta Mellark sein.

Hoffentlich wurde er immerhin gut bezahlt.

Ja, dieser Tag war krass.

Jetzt sind wir auch verwirrt.

Funktioniert nur auf Englisch.

Endlich Gerechtigkeit für die Katze!

Uff.

Ich glaube, sie haben Anakin falsch geschrieben.

Frechheit.

Als ob es schwer wäre?

Drachen-Reiter in «House of the Dragon»

Daenerys​

Hast du noch weitere lustige Film-Memes? Ab in die Kommentare damit!

