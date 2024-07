Legt im Urlaub doch mal das Handy weg! Herrliche Ferien-Foto-Fails

Ferien sind anstrengend geworden. Bild: boyfriendsofinsta

Legt im Urlaub doch mal das Handy weg! Sonst landet ihr womöglich auf diesen Insta-Seiten

Mehr «Spass»

Die Instagram-Seiten Influencers in the Wild und Boyfriends of Instagram sammeln Aufnahmen von Leuten, die an schönen Orten Fotos oder Videos für Social Media aufzeichnen – und sich dabei manchmal etwas zu sehr zum Affen machen.

Gut für uns: Wir können uns über das Material amüsieren und gleichzeitig erinnern wir uns daran, in den Ferien auch mal das Smartphone beiseitezulegen.

Lunch mit Aussicht.

(Jetzt hat er es gemerkt.)

Nicht sehr anders erging es diesem Paar, das dachte, es hätte einen guten Platz im Restaurant erwischt:

Wir hoffen, sie hat danach wenigstens ALLES davon gegessen.

Familienurlaub ist schon was Feines.

Und so praktisch!

Bild: instagram

So ging das vermutlich den ganzen Nachmittag.

#Wow #Sealife #Crazy

Hui.

Fussfluencer? Influfusser?

Was ist hier los?

Wisst ihr noch, als diese Art von Fotos «cool» war?

Ein ganzes Rudel für das perfekte Foto.

Die Performance an sich ist super!

Das Spektakuläre passiert im Hintergrund.

Hier, ein Video dazu.

Unten geht's weiter ...

Video: watson/jah

Nach der Pause geht's weiter.

Wie das wohl von oben aussieht?

Die etwas andere Verkehrsbehinderung.

Und was passiert hier?

Bild: instagram

Hmmm ... 🤔

Gerechtigkeit siegt.

Immerhin ist beim Pool für Unterhaltung gesorgt.

So romantisch. <3

Bonus:

(sim)

Mehr? Mehr:

Anderer Influencer-Kram:

Und eine Slideshow: 9 Mal Instagram vs. Realität