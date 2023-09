Zwischen Genie und Wahnsinn – die neue Musk-Biografie

In Gesprächen mit Isaacson beschreibt Musk Trump als disruptiv und er erklärte, dass er kein Trump-Fan sei, auch wenn ihm das oft vorgeworfen wird. Aber auch an Biden lässt er kein gutes Haar haften. Er beschreibt ihn als Aufziehpuppe und extrem langweilig.

Wenn man der Biografie Glauben schenkt, offensichtlich zu Unrecht. So hätte Musk laut Isaacson 2020 eher für Joe Biden abgestimmt, wenn er denn abgestimmt hätte. Dies tat er laut eigener Aussage nur nicht, da er in Kalifornien hätte abstimmen müssen und dort sowieso klar war, dass Biden gewinnen würde.

Musk war einer der Mitgründer von OpenAI, der Organisation hinter ChatGPT. 2018 trennte er sich aber von dem damaligen Non-Profit-Projekt, das nur durch Spenden finanziert wurde. Im Februar 2023 lud er dann den CEO von OpenAI Sam Altman zu einem Gespräch ein, in welchem er ihm vorwarf profitgeil zu sein, da er mit ChatGPT Geld verdiene. Als Konkurrenz zu OpenAI kündigte Musk in diesem Jahr zudem X.AI an.

Elon Musk hatte keine gute Schulzeit. Er war ein typischer Nerd, der gern Videospiele spielte und sich selbst das Programmieren beibrachte. Laut der Biografie wurde er oft gemobbt. Er wurde einmal sogar so stark von seinen Mitschülern verprügelt, dass er anschliessend für eine Woche in den Spital musste.

Musk ist laut Isaacson unfähig, auf menschlicher Ebene mit den Menschen um ihn herum in Verbindung zu treten. Dies verdeutlicht eine Anekdote zur Geburt seines ersten Kindes mit seiner dritten Ehefrau Grimes. Dabei soll Elon Musk ein Foto der Geburt mit der gesamten erweiterten Familie und Freunden geteilt haben. «Er war einfach ahnungslos, warum ich mich aufregen würde» gab Grimes, bürgerlich Claire Boucher, gegenüber Isaacson an.

Laut der New York Times wird im Buch beschrieben, dass sein Vater physisch sowie psychisch gewalttätig war und sich teilweise abschätzig gegenüber Schwarzen geäussert haben soll. Als Elon Musk 2016 zustimmte, seinen Vater Errol zu treffen, war das laut einem Freund von Elon der einzige Moment, an dem er ihn jemals mit zittrigen Händen gesehen habe.

Auf der Website , des herausgebenden Verlags «Simon & Schuster» wird Musk als, «starkes, aber dennoch verletzliches Mannskind» beschrieben, «das zu abrupten Stimmungsschwankungen sowie extremer Risikobereitschaft neigt, sich nach Dramen sehnt, von einem epischen Pflichtgefühl getrieben wird und eine nahezu manische Intensität an den Tag legt, die zuweilen destruktive Auswirkungen hat.» Nachfolgend sieben interessante Punkte aus Leaks der CNN , der New York Times und der Washington Post :

