30 Jahre her: Alanis Morissettes «Ironic» ist immer noch nicht ironisch

30 Jahre danach: Alanis Morissettes «Ironic» ist immer noch nicht ironisch

Bild:
Seit drei Jahrzehnten ist dieser Song ein Karaoke-Dauerbrenner und eine linguistische Definitionsdebatte zugleich. Eine Würdigung.
27.02.2026, 15:1327.02.2026, 15:13
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Am 27. Februar 1996 wurde «Ironic» von Alanis Morissette veröffentlicht. Der Track katapultierte sich sofort an die Spitze der internationalen Charts – die weitaus erfolgreichste Singleauskopplung des Albums «Jagged Little Pill». Heute – 30 Jahre später – ist der Song weiterhin ein globaler Evergreen im Radio ... und auch weiterhin die Zielscheibe von Spott. Denn: «Das einzig Ironische an diesem Lied ist, dass es ‹Ironic› heisst und von einer Frau geschrieben wurde, die nicht weiss, was Ironie ist», wie Ed Byrne treffend bemerkte (dazu unten mehr).

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: Giphy

Aber spulen wir erst einmal ein wenig zurück.

Mitte der Neunzigerjahre, in einer Zeit, in der Eurodance und Seicht-Pop à la Ace of Base stimmigen Eskapismus lieferten, schlug urplötzlich die Wut-Hymne einer jungen kanadischen Singer-Songwriterin namens Alanis Morissette ein wie eine Bombe:

«I'm here to remind you of the mess you left when you went away.»

Ha! Nimm das, heuchlerischer Ex-Freund!

Alanis Morissette You Oughta Know
Bild: discogs

Millionen Zuhörerinnen und Zuhörer erkannten sich im Song «You Oughta Know» wieder und hievten das 1995er Album «Jagged Little Pill» auf die Nummer eins. Inzwischen ist es eines der erfolgreichsten Alben der Musikgeschichte. 33 Millionen Exemplare sollen davon verkauft worden sein. Die bekannteste Single daraus: die eingangs erwähnte «Ironic».

Los: Alle mitsingen!

Video: YouTube/Alanis Morissette
«It’s like raaaaaayyy-yaaain on your wedding day…»

Halt.

Denn wir sind sofort beim Thema: Regen an deinem Hochzeitstag ist nicht ironisch.

Wenn es an deinem Hochzeitstag regnet, ist das bedauerlich. Nervig. Schade. Für manche vielleicht zum Heulen.

Aber nicht ironisch.

Genauso wenig wie die diversen anderen Beispiele, die im Song aufgezählt werden. Kommt, das 30. Jubiläum dieses Meilensteins der Popgeschichte ist doch Anlass genug, dies mal genauer durchzugehen – zuoberst angefangen mit ...

«An old man turned 98. He won the lottery and died the next day»

Trauriger Zufall, gewiss. Aber keine Ironie.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: Youtube
«It's a black fly in your Chardonnay»

Nicht ironisch, sondern gruusig.

«It's a death row pardon two minutes too late. And isn't it ironic, don't you think?»

Nein, denken wir nicht. Eine Begnadigung, die zwei Minuten nach dem Vollzug einer Hinrichtung eintrifft, ist keine Ironie, sondern eine krasse Fehlleistung des Justizsystems.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: Youtube
«It’s like rain on your wedding day»

Ebenfalls keine Ironie. Oder ... okay, höchstens, wenn der Brautvater, der die Hochzeit organisiert, ein bekannter Meteorologe wäre, der in seiner über 20-jährigen Karriere als TV-Wetterfrosch noch nie eine Fehlprognose stellte, und ebendieser buchte nun den Ort und Tag der Hochzeit aufgrund des zu erwartenden schönen Wetters, und dann regnet es wider Erwarten? So wäre es vielleicht ein wenig ironisch.

«It’s a free ride when you've already paid»

Nein, das ist Pech.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: Youtube
«Mr. Play It Safe was afraid to fly. He packed his suitcase and kissed his kids goodbye. He waited his whole damn life to take that flight. And as the plane crashed down he thought, ‹Well isn't this nice…› And isn't it ironic… don’t you think?»

Hmm ... dies könnten wir als technisch korrekt einstufen. Wenn «Herr Vorsichtig» sagt: «Na, ist dies nicht schön?», just in dem Moment, als er dabei ist, mit dem Flugzeug abzustürzen, dann ist seine Aussage – ta-daaa! – ironisch! Aber im Kontext der vorher erwähnten Textzeilen müssen wir annehmen, dass Alanis die Tatsache des Flugzeugabsturzes als ironisch definiert, was einmal mehr semantisch falsch wäre.

«A traffic jam when you're already late»

Wann bist du zum letzten Mal in einem Stau gestanden und gedacht: «Hey, total ironisch, dieser Verkehr, nö»? Richtig. Genau nie. Ausserrrr ... du wärst ein Verkehrsplaner auf dem Weg zu einer Konferenz über Staureduktion.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: Youtube
«A no-smoking sign on your cigarette break»

Keine Ironie, sondern die harte Realität des Arbeitsalltags im Jahr 2026.

«It's like ten thousand spoons when all you need is a knife»

Nicht ironisch, sondern nun einfach nur doof. 10'000 Löffel? Das hört sich sehr nach einer in letzter Minute geschriebenen Notfall-Songzeile, die während der Gesangsaufnahmen reingequetscht werden musste.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: Youtube
«It's meeting the man of my dreams And then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic…don't you think?»

Nein, denken wir nicht. Sondern bitter. Und – hey, mal ehrlich – ein Hindernis vielleicht, aber keine Unmöglichkeit.

«A little too ironic…and, yeah, I really do think…»

Kommen wir zum eingangs erwähnten Ed Byrne: Es war dieser irische Stand-up-Comedian, der mit seiner ebenso messerscharfen wie urkomischen Analyse die linguistische Debatte damals ins Rollen brachte:

Video: YouTube/Smeg Head

Die Fluttore waren geöffnet. Es folgten zahllose Remakes des Songs, die auf humoristische Weise die Lyrics abänderten – bekannt waren etwa «Actually Ironic» von CollegeHumor, in dem sämtliche Zeilen mit einem Zusatz versehen wurden, damit sie tatsächlich Ironie darstellten. Oder «It’s Finally Ironic» der Geschwister Rachael and Eliza Hurwitz («Wir haben es für dich geflickt, Alanis. Gern geschehen!»).

Musik-Komiker Weird Al Yankovic spielte in seinem Song «Word Crimes» auf «Ironic» an, mit der Songzeile «irony is not coincidence», während das Musikvideo Regen während einer Hochzeit zeigt:

Weird Al Yankovic - Word Crimes ... and an Alanis Morisette nudge. https://www.youtube.com/watch?v=8Gv0H-vPoDc
screenshot: youtube

Derweil debattierten Linguisten und Philosophen über die Unterschiede zwischen situativer und dramatischer Ironie. Einige, wie Michael Reid Roberts von salon.com, kamen gar zum Schluss, dass «Ironic» am Ende eben doch ironisch sei, da «ein Zustand oder ein Ereignis absichtlich im Widerspruch zu dem steht, was man erwartet». Hey, es gibt gar einen Wikipedia-Eintrag über den linguistischen Disput (hier auch auf Deutsch).

Und Alanis? «Ich würde gerne wissen, weshalb solche Sachen Leute dermassen nerven», sagte sie anno 2012 noch. Doch seither hat Morissette mehrfach öffentlich konstatiert, dass sie sich längst damit abgefunden hat, die «Malapropismus-Königin der Pop-Geschichte» zu sein. Und über sich selbst lachen kann sie auch, wie sie mit einem Auftritt mit dem britischen Komiker James Corden bewies:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: youtube

Letztendlich kann sie sich gelassen zurücklehnen, denn der anhaltende Erfolg des Songs gibt ihr Recht.

Surprise
Ha! Ironischer Post über das Fehlen jeglicher Ironie in «Ironic» auf der Ironie-Website The Hard Times. Gotta love it. screenshot: thehardtimes.net

Übrigens: Ed Byrnes berühmter «Ironic»-Diss, der Auslöser ebendieser jahrzehntelangen linguistischen Debatte, wurde zum Zündfunken für seine eigene sehr erfolgreiche Comedy- und TV-Karriere, die bis heute anhält. Dass er seine Karriere damit verdankt, drauf hingewiesen zu haben, dass «Ironic» keine Ironie enthält, ist doch ...

...

...

... irgendwie ironisch, oder nicht?

OH SHUT UP OLIVER LET'S NOT EVEN GO THERE. SHUT UP RIGHT NOW, MATE.

