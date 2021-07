Dieses Tattoo und 27 andere Fails, die deinen Dienstag besser machen 😂

Liveticker

Schwerer Hagelsturm trifft ZĂŒrich ++ Grosse SchĂ€den ++ VBZ stellt Betrieb teilweise ein

KrĂ€ftige Gewitter mit Starkregen, Hagelschlag und Sturmböen sind in der Nacht auf Dienstag ĂŒber die Schweiz hinweggezogen. Betroffen war zunĂ€chst der Jura. SpĂ€ter sorgte ein Gewittersturm ĂŒber dem Kanton ZĂŒrich fĂŒr grosse SchĂ€den.

Die Polizei und die Feuerwehren seien im Dauereinsatz, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei ZĂŒrich am frĂŒhen Dienstagmorgen. An zahlreichen Orten sei Wasser in Keller eingedrungen. Die Sturmböen knickten BĂ€ume um. Es kam vielerorts zu Verkehrsbehinderungen.

