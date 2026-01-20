Nebel-4°
Keine Lust auf Alltag? Hier gibts Spass, der dich von der Arbeit ablenkt

Die lustigsten Fails der Woche: in 21 witzen Bildern und Gifs
Fails? Endlich!Bild: reddit/instagram/watson
Keine Lust auf Arbeit? Hier kommt lustige Ablenkung!

20.01.2026, 04:4820.01.2026, 04:48
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Da sind wir immer noch. Im tristen, kalten, Nebelsuppen- Januar. Wir hätten da aber möglicherweise etwas, das dich glücklich stimmen könnte: eine Handvoll lustiger Fails, frisch aus dem allseits geliebten Internetz.

Worauf warten wir noch?

Auf die Fails mit Gebrüll!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Beginnen wir mit: Schicksal.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Dann wissen wir ja, wer nächstes Jahr heiraten wird!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif via snapchat

Es ist der DJ. Hurra!

Geschüttelt, nicht gerührt: Dinge, die so nur an einem Dienstag passieren

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wer kennt sie nicht, diese eine Person, die einfach nicht werfen kann?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wenn du den Schrank vermöbeln willst, er dich aber zuerst vermöbelt:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Ein ganz dramatischer Vorfall, der sich da auf der Piste ereignete.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Upsidupsi.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Es geht ihr gut, es geht ihr gut, sie ist wieder rausgekrochen.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Katzen sind so süss und so lieb.

Die lustigten fails der Woche: Katze in Jalousien
Bild: reddit

Snowboarden ist auch einfach mühsam manchmal.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram/jjerryoftheday

*immer.

17 Pisten-Fails, die mega Lust auf Skifahren machen. Oder auch nicht

Nur noch schnell ein schönes Ferienfoto machen ...

Die lustigsten fails der Woche: Taube auf Ferien-Foto
Bild: reddit

Google-Reviews sind das Beste!

Fails: Google Reviews
Bild: Instagram

Unsere Kellnerin war unaufmerksam, mein Essen war verkocht und verbrannt. Ich werde nicht wieder hingehen.

Dies ist eine Autowerkstatt, wir servieren kein Essen.

Tattoo (-Cover-up) der Woche:

Die lustigsten Tattoos der Woche: Cover up in nicht so gut
Bild: reddit
Bild: reddit
Hoi.Bild: reddit

Passend dazu eine Slideshow:

Cover-up! 18 Tattoos (für Ex-Partner), die überstochen werden mussten

1 / 20
Cover-up! 18 Tattoos (für Ex-Partner), die überstochen werden mussten

Schlau gefixt! Hier kommen ein paar weitere Beispiele ... Bild: Reddit
Es sieht aus, als würde es ihr gut gehen.

Die lustigsten Fails der Woche: Auto liegt quer
Bild: Instagram

Ein tolles Geschenk, sehr einzigartig!

Fail: Glas zum Geburtstag
Bild: instagram

Können wir es vor Montag geliefert haben, wenn möglich? Dann ist ihr Dreissigster.
Gut gemacht!

Schlagzeile der Woche: Regeln sind eben Regeln ...

Schlagzeile der Woche: Alter Mann darf kein Bier kaufen
Bild: instagram

Eine Esso-Tankstelle weigert sich, einem 58-jährigen Mann mit grauen Haaren vier Dosen Lagerbier zu verkaufen ... weil er keinen Ausweis hatte, um sein Alter nachzuweisen.

Fälschung der Woche:

Die lustigsten Fails der Woche: Fälschung der Woche
Bild: reddit

Ach, Claudia.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

(Ist doch uns allen schon passiert, oder? ODER?)

Alt, aber grossartig ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

... und natürlich pure Absicht, wie wir alle wissen.

Und nun: Vorsicht ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

... Stufe.

Uuuuuuuuund ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

... tschü-üss!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bonus-Win

Die heutige Jugend hängt nur am Handy rum? Von wegen!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit
Und jetzt nehmen wir mit sehr viel Freude deinen lustigen Input in den Kommentaren entgegen!

NOCH mehr Fails? Dann gucken wir doch zusammen im Archiv vorbei:

Erfolgreichste Filmstars
