Fails? Endlich! Bild: reddit/instagram/watson

Fail-Dienstag

Keine Lust auf Arbeit? Hier kommt lustige Ablenkung!



Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Da sind wir immer noch. Im tristen, kalten, Nebelsuppen- Januar. Wir hätten da aber möglicherweise etwas, das dich glücklich stimmen könnte: eine Handvoll lustiger Fails, frisch aus dem allseits geliebten Internetz.

Worauf warten wir noch?

Auf die Fails mit Gebrüll!

Beginnen wir mit: Schicksal.

Dann wissen wir ja, wer nächstes Jahr heiraten wird!

gif via snapchat

Es ist der DJ. Hurra!

Geschüttelt, nicht gerührt: Dinge, die so nur an einem Dienstag passieren

Wer kennt sie nicht, diese eine Person, die einfach nicht werfen kann?

Wenn du den Schrank vermöbeln willst, er dich aber zuerst vermöbelt:

Ein ganz dramatischer Vorfall, der sich da auf der Piste ereignete.

Upsidupsi.

Es geht ihr gut, es geht ihr gut, sie ist wieder rausgekrochen.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Katzen sind so süss und so lieb.

Snowboarden ist auch einfach mühsam manchmal.

*immer.

Nur noch schnell ein schönes Ferienfoto machen ...

Google-Reviews sind das Beste!

Unsere Kellnerin war unaufmerksam, mein Essen war verkocht und verbrannt. Ich werde nicht wieder hingehen.



Dies ist eine Autowerkstatt, wir servieren kein Essen.

Tattoo (-Cover-up) der Woche:

Hoi. Bild: reddit

Passend dazu eine Slideshow:

Cover-up! 18 Tattoos (für Ex-Partner), die überstochen werden mussten

1 / 20 Cover-up! 18 Tattoos (für Ex-Partner), die überstochen werden mussten Schlau gefixt! Hier kommen ein paar weitere Beispiele ... Bild: Reddit

Es sieht aus, als würde es ihr gut gehen.

Ein tolles Geschenk, sehr einzigartig!

Können wir es vor Montag geliefert haben, wenn möglich? Dann ist ihr Dreissigster.

Gut gemacht!



Schlagzeile der Woche: Regeln sind eben Regeln ...

Eine Esso-Tankstelle weigert sich, einem 58-jährigen Mann mit grauen Haaren vier Dosen Lagerbier zu verkaufen ... weil er keinen Ausweis hatte, um sein Alter nachzuweisen.

Fälschung der Woche:

Ach, Claudia.

(Ist doch uns allen schon passiert, oder? ODER?)

Alt, aber grossartig ...

... und natürlich pure Absicht, wie wir alle wissen.

Und nun: Vorsicht ...

... Stufe.

Uuuuuuuuund ...

... tschü-üss!

Bonus-Win

Die heutige Jugend hängt nur am Handy rum? Von wegen!

Und jetzt nehmen wir mit sehr viel Freude deinen lustigen Input in den Kommentaren entgegen!

NOCH mehr Fails? Dann gucken wir doch zusammen im Archiv vorbei: