Diese eindrücklichen Bilder zeigen, wie sehr die Triathleten leiden mussten

Trotz des frühen Starts um 06.30 Uhr Ortszeit verlangt der Triathlon bei den Olympischen Spielen in Tokio den Athleten alles ab. Auch der Schweizer Max Studer muss nach dem Zieleinlauf umsorgt werden.

Tokio ist eine Hitzeinsel und beim Start zum Triathlon der Männer zeigt das Thermometer bereits 24 Grad an – obwohl der Wettkampf bereits um 06.30 Uhr Ortszeit beginnt, um hohen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit aus dem Weg zu gehen. Der Schweizer Max Studer hatte sich wie Nicola Spirig mit Trainings in einem Hitzezelt in St. Moritz auf diese extremen Bedingungen vorbereitet. Gleichwohl ist er am Ende des Rennens wie viele andere so ausgelaugt, dass er kurz umsorgt werden muss.

Nach dem Schwimmen …